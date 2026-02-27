Словацкие компании ожидают эффективных мер на фоне ситуации с "Дружбой"

https://1prime.ru/20260227/druzhba-867866816.html
БРАТИСЛАВА, 27 фев - ПРАЙМ. Словацкие компании ожидают, что власти примут эффективные меры в ответ на приостановку Киевом поставок по "Дружбе", заявили РИА Новости в Совете словацких экспортеров. Власти Словакии 13 февраля сообщили, что Киев остановил поставки нефти в республику по нефтепроводу "Дружба" из России транзитом через территорию Украины, ведомство ожидало их возобновления в ближайшие дни, но этого так и не произошло. Руководство Словакии считает, что нефтепровод "Дружба" функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которого - шантаж для приближения Украины к членству в Евросоюзе. "Словацкие фирмы ожидают таких решений, которые не ухудшат их конкурентные позиции на международных рынках несоразмерным ростом цен на нефть… Стабильные, предсказуемые и доступные по цене поставки стратегического сырья являются основным условием для стабильной экспортной деятельности Словакии", - заявили в объединении. В ассоциации выразили надежду, что министерство экономики Словакии примет эффективные меры по долгосрочному, устойчивому и стабильному с точки зрения цен обеспечению страны нефтью. Правительство Словакии 18 февраля объявило кризисную ситуацию из-за нехватки нефти, для НПЗ Slovnaft, который зависит от поставок российской нефти, из госрезервов было решено выделить до 250 тысяч тонн нефти. Возобновление поставок по нефтепроводу "Дружба" ожидается не раньше марта.
