Словацкие компании ожидают эффективных мер на фоне ситуации с "Дружбой"
2026-02-27T08:25+0300
2026-02-27T08:25+0300
нефть
словакия
киев
украина
ес
нпз
БРАТИСЛАВА, 27 фев - ПРАЙМ. Словацкие компании ожидают, что власти примут эффективные меры в ответ на приостановку Киевом поставок по "Дружбе", заявили РИА Новости в Совете словацких экспортеров. Власти Словакии 13 февраля сообщили, что Киев остановил поставки нефти в республику по нефтепроводу "Дружба" из России транзитом через территорию Украины, ведомство ожидало их возобновления в ближайшие дни, но этого так и не произошло. Руководство Словакии считает, что нефтепровод "Дружба" функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которого - шантаж для приближения Украины к членству в Евросоюзе. "Словацкие фирмы ожидают таких решений, которые не ухудшат их конкурентные позиции на международных рынках несоразмерным ростом цен на нефть… Стабильные, предсказуемые и доступные по цене поставки стратегического сырья являются основным условием для стабильной экспортной деятельности Словакии", - заявили в объединении. В ассоциации выразили надежду, что министерство экономики Словакии примет эффективные меры по долгосрочному, устойчивому и стабильному с точки зрения цен обеспечению страны нефтью. Правительство Словакии 18 февраля объявило кризисную ситуацию из-за нехватки нефти, для НПЗ Slovnaft, который зависит от поставок российской нефти, из госрезервов было решено выделить до 250 тысяч тонн нефти. Возобновление поставок по нефтепроводу "Дружба" ожидается не раньше марта.
нефть, словакия, киев, украина, ес, нпз
Нефть, СЛОВАКИЯ, Киев, УКРАИНА, ЕС, НПЗ
08:25 27.02.2026
 
БРАТИСЛАВА, 27 фев - ПРАЙМ. Словацкие компании ожидают, что власти примут эффективные меры в ответ на приостановку Киевом поставок по "Дружбе", заявили РИА Новости в Совете словацких экспортеров.
Власти Словакии 13 февраля сообщили, что Киев остановил поставки нефти в республику по нефтепроводу "Дружба" из России транзитом через территорию Украины, ведомство ожидало их возобновления в ближайшие дни, но этого так и не произошло. Руководство Словакии считает, что нефтепровод "Дружба" функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которого - шантаж для приближения Украины к членству в Евросоюзе.
"Словацкие фирмы ожидают таких решений, которые не ухудшат их конкурентные позиции на международных рынках несоразмерным ростом цен на нефть… Стабильные, предсказуемые и доступные по цене поставки стратегического сырья являются основным условием для стабильной экспортной деятельности Словакии", - заявили в объединении.
В ассоциации выразили надежду, что министерство экономики Словакии примет эффективные меры по долгосрочному, устойчивому и стабильному с точки зрения цен обеспечению страны нефтью.
Правительство Словакии 18 февраля объявило кризисную ситуацию из-за нехватки нефти, для НПЗ Slovnaft, который зависит от поставок российской нефти, из госрезервов было решено выделить до 250 тысяч тонн нефти. Возобновление поставок по нефтепроводу "Дружба" ожидается не раньше марта.
 
