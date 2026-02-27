https://1prime.ru/20260227/druzhba-867866816.html

Словацкие компании ожидают эффективных мер на фоне ситуации с "Дружбой"

Словацкие компании ожидают эффективных мер на фоне ситуации с "Дружбой" - 27.02.2026, ПРАЙМ

Словацкие компании ожидают эффективных мер на фоне ситуации с "Дружбой"

Словацкие компании ожидают, что власти примут эффективные меры в ответ на приостановку Киевом поставок по "Дружбе", заявили РИА Новости в Совете словацких... | 27.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-27T08:25+0300

2026-02-27T08:25+0300

2026-02-27T08:25+0300

нефть

словакия

киев

украина

ес

нпз

https://cdnn.1prime.ru/img/76339/08/763390869_0:134:2565:1576_1920x0_80_0_0_c9546ad02283fe4840f254b655028cfe.jpg

БРАТИСЛАВА, 27 фев - ПРАЙМ. Словацкие компании ожидают, что власти примут эффективные меры в ответ на приостановку Киевом поставок по "Дружбе", заявили РИА Новости в Совете словацких экспортеров. Власти Словакии 13 февраля сообщили, что Киев остановил поставки нефти в республику по нефтепроводу "Дружба" из России транзитом через территорию Украины, ведомство ожидало их возобновления в ближайшие дни, но этого так и не произошло. Руководство Словакии считает, что нефтепровод "Дружба" функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которого - шантаж для приближения Украины к членству в Евросоюзе. "Словацкие фирмы ожидают таких решений, которые не ухудшат их конкурентные позиции на международных рынках несоразмерным ростом цен на нефть… Стабильные, предсказуемые и доступные по цене поставки стратегического сырья являются основным условием для стабильной экспортной деятельности Словакии", - заявили в объединении. В ассоциации выразили надежду, что министерство экономики Словакии примет эффективные меры по долгосрочному, устойчивому и стабильному с точки зрения цен обеспечению страны нефтью. Правительство Словакии 18 февраля объявило кризисную ситуацию из-за нехватки нефти, для НПЗ Slovnaft, который зависит от поставок российской нефти, из госрезервов было решено выделить до 250 тысяч тонн нефти. Возобновление поставок по нефтепроводу "Дружба" ожидается не раньше марта.

словакия

киев

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, словакия, киев, украина, ес, нпз