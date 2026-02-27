Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Словакии рассказали о возможном ущербе от остановки поставок по "Дружбе" - 27.02.2026, ПРАЙМ
В Словакии рассказали о возможном ущербе от остановки поставок по "Дружбе"
В Словакии рассказали о возможном ущербе от остановки поставок по "Дружбе" - 27.02.2026, ПРАЙМ
В Словакии рассказали о возможном ущербе от остановки поставок по "Дружбе"
Остановка Киевом поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" представляет собой значительный риск для словацкой промышленности и экспортно ориентированных... | 27.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-27T08:28+0300
2026-02-27T08:28+0300
нефть
словакия
киев
украина
нпз
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/23/841402324_43:0:2358:1302_1920x0_80_0_0_7c585daa1ee12b72da340ed9312ed7e8.jpg
БРАТИСЛАВА, 27 фев - ПРАЙМ. Остановка Киевом поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" представляет собой значительный риск для словацкой промышленности и экспортно ориентированных предприятий, сообщили РИА Новости в Совете словацких экспортеров. Министерство экономики Словакии 13 февраля сообщало, что Киев остановил поставки нефти в республику по нефтепроводу "Дружба" из России транзитом через территорию Украины, ведомство ожидало их возобновления в ближайшие дни, но этого так и не произошло. Власти Словакии считают, что нефтепровод "Дружба" функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которого - шантаж для приближения Украины к членству в Европейском союзе. "Совет словацких экспортеров с серьезной обеспокоенностью следит за развитием ситуации в сфере поставок нефти в Словакию. Повреждение нефтепровода "Дружба" и последующая остановка поставок (нефти - ред.) представляют собой серьезный риск для словацкой промышленности, экспортно ориентированных компаний и конкурентоспособности экономики", - сообщили в Совете словацких экспортеров. В ассоциации считают, что сложившаяся неопределенность в этом вопросе осложняет планирование производства и контрактов. Правительство Словакии 18 февраля объявило кризисную ситуацию из-за нехватки нефти, для НПЗ Slovnaft, который зависит от поставок российской нефти, из госрезервов было решено выделить до 250 тысяч тонн нефти. Возобновление поставок по "Дружбе" ожидается не раньше марта.
словакия
киев
украина
нефть, словакия, киев, украина, нпз
Нефть, СЛОВАКИЯ, Киев, УКРАИНА, НПЗ
08:28 27.02.2026
 
В Словакии рассказали о возможном ущербе от остановки поставок по "Дружбе"

Совет экспортеров Словакии: остановка поставок по "Дружбе" несет риски для промышленности

© Unsplash/Ben WicksДобыча нефти
Добыча нефти
Добыча нефти. Архивное фото
© Unsplash/Ben Wicks
БРАТИСЛАВА, 27 фев - ПРАЙМ. Остановка Киевом поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" представляет собой значительный риск для словацкой промышленности и экспортно ориентированных предприятий, сообщили РИА Новости в Совете словацких экспортеров.
Министерство экономики Словакии 13 февраля сообщало, что Киев остановил поставки нефти в республику по нефтепроводу "Дружба" из России транзитом через территорию Украины, ведомство ожидало их возобновления в ближайшие дни, но этого так и не произошло. Власти Словакии считают, что нефтепровод "Дружба" функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которого - шантаж для приближения Украины к членству в Европейском союзе.
"Совет словацких экспортеров с серьезной обеспокоенностью следит за развитием ситуации в сфере поставок нефти в Словакию. Повреждение нефтепровода "Дружба" и последующая остановка поставок (нефти - ред.) представляют собой серьезный риск для словацкой промышленности, экспортно ориентированных компаний и конкурентоспособности экономики", - сообщили в Совете словацких экспортеров.
В ассоциации считают, что сложившаяся неопределенность в этом вопросе осложняет планирование производства и контрактов.
Правительство Словакии 18 февраля объявило кризисную ситуацию из-за нехватки нефти, для НПЗ Slovnaft, который зависит от поставок российской нефти, из госрезервов было решено выделить до 250 тысяч тонн нефти. Возобновление поставок по "Дружбе" ожидается не раньше марта.
 
НефтьСЛОВАКИЯКиевУКРАИНАНПЗ
 
 
