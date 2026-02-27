https://1prime.ru/20260227/druzhba-867867136.html

В Словакии рассказали о возможном ущербе от остановки поставок по "Дружбе"

БРАТИСЛАВА, 27 фев - ПРАЙМ. Остановка Киевом поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" представляет собой значительный риск для словацкой промышленности и экспортно ориентированных предприятий, сообщили РИА Новости в Совете словацких экспортеров. Министерство экономики Словакии 13 февраля сообщало, что Киев остановил поставки нефти в республику по нефтепроводу "Дружба" из России транзитом через территорию Украины, ведомство ожидало их возобновления в ближайшие дни, но этого так и не произошло. Власти Словакии считают, что нефтепровод "Дружба" функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которого - шантаж для приближения Украины к членству в Европейском союзе. "Совет словацких экспортеров с серьезной обеспокоенностью следит за развитием ситуации в сфере поставок нефти в Словакию. Повреждение нефтепровода "Дружба" и последующая остановка поставок (нефти - ред.) представляют собой серьезный риск для словацкой промышленности, экспортно ориентированных компаний и конкурентоспособности экономики", - сообщили в Совете словацких экспортеров. В ассоциации считают, что сложившаяся неопределенность в этом вопросе осложняет планирование производства и контрактов. Правительство Словакии 18 февраля объявило кризисную ситуацию из-за нехватки нефти, для НПЗ Slovnaft, который зависит от поставок российской нефти, из госрезервов было решено выделить до 250 тысяч тонн нефти. Возобновление поставок по "Дружбе" ожидается не раньше марта.

