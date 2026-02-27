https://1prime.ru/20260227/druzhba-867878333.html
ЕК обсуждает с Украиной инспекцию трубопровода "Дружба"
ЕК обсуждает с Украиной инспекцию трубопровода "Дружба" - 27.02.2026, ПРАЙМ
ЕК обсуждает с Украиной инспекцию трубопровода "Дружба"
Еврокомиссия обсуждает с Украиной возможную инспекцию трубопровода "Дружба" в соответствии с предложением Венгрии, заявила представитель ЕК Анна-Кайса Итконнен. | 27.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-27T15:44+0300
2026-02-27T15:44+0300
2026-02-27T15:44+0300
нефть
газ
венгрия
украина
ек
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Еврокомиссия обсуждает с Украиной возможную инспекцию трубопровода "Дружба" в соответствии с предложением Венгрии, заявила представитель ЕК Анна-Кайса Итконнен. "Премьер-министр (Венгрии Виктор - ред.) Орбан выразил поддержку идее миссии по установлению фактов, чтобы проверить статус поврежденного нефтепровода, и выразил готовность принять результаты такой миссии. Мы приветствуем этот шаг. Сейчас мы находимся в контакте с украинскими властями по этому вопросу, и мы продолжаем работать с государствами-членами, чтобы убедиться в безопасности поставок", - заявила она на брифинге Еврокомиссии.
венгрия
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_4c87d26054dac09ed48606087c0c4eda.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, газ, венгрия, украина, ек
Нефть, Газ, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, ЕК
ЕК обсуждает с Украиной инспекцию трубопровода "Дружба"
Еврокомиссия обсуждает с Украиной возможную инспекцию трубопровода "Дружба"