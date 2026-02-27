Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
27.02.2026 ЕК обсуждает с Украиной инспекцию трубопровода "Дружба"
ЕК обсуждает с Украиной инспекцию трубопровода "Дружба"
Еврокомиссия обсуждает с Украиной возможную инспекцию трубопровода "Дружба" в соответствии с предложением Венгрии, заявила представитель ЕК Анна-Кайса Итконнен. | 27.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Еврокомиссия обсуждает с Украиной возможную инспекцию трубопровода "Дружба" в соответствии с предложением Венгрии, заявила представитель ЕК Анна-Кайса Итконнен. "Премьер-министр (Венгрии Виктор - ред.) Орбан выразил поддержку идее миссии по установлению фактов, чтобы проверить статус поврежденного нефтепровода, и выразил готовность принять результаты такой миссии. Мы приветствуем этот шаг. Сейчас мы находимся в контакте с украинскими властями по этому вопросу, и мы продолжаем работать с государствами-членами, чтобы убедиться в безопасности поставок", - заявила она на брифинге Еврокомиссии.
15:44 27.02.2026
 
ЕК обсуждает с Украиной инспекцию трубопровода "Дружба"

Еврокомиссия обсуждает с Украиной возможную инспекцию трубопровода "Дружба"

© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2026
Еврокомиссия. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Еврокомиссия обсуждает с Украиной возможную инспекцию трубопровода "Дружба" в соответствии с предложением Венгрии, заявила представитель ЕК Анна-Кайса Итконнен.
"Премьер-министр (Венгрии Виктор - ред.) Орбан выразил поддержку идее миссии по установлению фактов, чтобы проверить статус поврежденного нефтепровода, и выразил готовность принять результаты такой миссии. Мы приветствуем этот шаг. Сейчас мы находимся в контакте с украинскими властями по этому вопросу, и мы продолжаем работать с государствами-членами, чтобы убедиться в безопасности поставок", - заявила она на брифинге Еврокомиссии.
 
