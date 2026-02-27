Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский лжет о неисправности "Дружбы", заявил Орбан - 27.02.2026, ПРАЙМ
Зеленский лжет о неисправности "Дружбы", заявил Орбан
Владимир Зеленский лжет о том, что трубопровод "Дружба" якобы неисправен, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. | 27.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-27T23:55+0300
2026-02-27T23:57+0300
БУДАПЕШТ, 27 фев - ПРАЙМ. Владимир Зеленский лжет о том, что трубопровод "Дружба" якобы неисправен, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Позвольте прояснить: президент Зеленский лжет. Мы знаем, что нет никаких технических причин, по которым нефть не может поступать в Венгрию по трубопроводу "Дружба". Они отвергают проверки и скрывают правду. Венгрия будет защищать свою энергетическую безопасность", - написал Орбан в соцсети Х. Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
23:55 27.02.2026 (обновлено: 23:57 27.02.2026)
 
Зеленский лжет о неисправности "Дружбы", заявил Орбан

Орбан: Зеленский скрывает правду о состоянии трубопровода "Дружба"

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2026
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
© AP Photo / Denes Erdos
БУДАПЕШТ, 27 фев - ПРАЙМ. Владимир Зеленский лжет о том, что трубопровод "Дружба" якобы неисправен, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Позвольте прояснить: президент Зеленский лжет. Мы знаем, что нет никаких технических причин, по которым нефть не может поступать в Венгрию по трубопроводу "Дружба". Они отвергают проверки и скрывают правду. Венгрия будет защищать свою энергетическую безопасность", - написал Орбан в соцсети Х.
Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
Инженер венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода Дружба - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2026
СМИ: Украина использовала "Дружбу" для прокачки своей нефти
