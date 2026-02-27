https://1prime.ru/20260227/druzhba-867890000.html
Зеленский лжет о неисправности "Дружбы", заявил Орбан
БУДАПЕШТ, 27 фев - ПРАЙМ. Владимир Зеленский лжет о том, что трубопровод "Дружба" якобы неисправен, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Позвольте прояснить: президент Зеленский лжет. Мы знаем, что нет никаких технических причин, по которым нефть не может поступать в Венгрию по трубопроводу "Дружба". Они отвергают проверки и скрывают правду. Венгрия будет защищать свою энергетическую безопасность", - написал Орбан в соцсети Х. Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
