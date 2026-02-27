https://1prime.ru/20260227/evrostat-867878185.html

Названа страна, сильнее всех пострадавшая из-за отказа от российской нефти

Названа страна, сильнее всех пострадавшая из-за отказа от российской нефти - 27.02.2026, ПРАЙМ

Названа страна, сильнее всех пострадавшая из-за отказа от российской нефти

Больше всего среди стран Евросоюза отказ от российской нефти ударил по Нидерландам: страна переплатила за четыре года почти 60 миллиардов евро за импортную... | 27.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-27T15:43+0300

2026-02-27T15:43+0300

2026-02-27T15:43+0300

нефть

нидерланды

ес

евростат

https://cdnn.1prime.ru/img/83639/10/836391015_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7fa6a946d6a121aa72e0506830fc6853.jpg

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Больше всего среди стран Евросоюза отказ от российской нефти ударил по Нидерландам: страна переплатила за четыре года почти 60 миллиардов евро за импортную нефть, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. В декабре 2022 года ЕС запретил поставки российской нефти морским транспортом, а с февраля 2023 года - и нефтепродуктов. Введенные санкции на черное золото из России создали шок на нефтяном рынке - цены поползи вверх. Еще в 2021 году Нидерланды закупали нефть по 57,9 евро за баррель, а уже в 2025 году - по 64,1 евро. В результате на фоне подорожания для страны импортной нефти упущенная выгода по итогам 2025 года составила 4,1 миллиарда евро. Совокупно за 2022-2024 годы Нидерланды переплатили 52,5 миллиарда евро. Таким образом, в целом с начала введения антироссийских санкций упущенная выгода для страны составила 56,6 миллиарда евро. Для всего Евросоюза, как ранее сообщало агентство, с начала введения антироссийских санкций упущенная выгода составила 282,6 миллиарда евро. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в декабре 2025 года заявил, что Европейская комиссия внесет в начале 2026 года законодательное предложение по запрету импорта в ЕС всей российской нефти.

нидерланды

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, нидерланды, ес, евростат