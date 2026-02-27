https://1prime.ru/20260227/evrostat-867878185.html
Названа страна, сильнее всех пострадавшая из-за отказа от российской нефти
Названа страна, сильнее всех пострадавшая из-за отказа от российской нефти - 27.02.2026, ПРАЙМ
Названа страна, сильнее всех пострадавшая из-за отказа от российской нефти
Больше всего среди стран Евросоюза отказ от российской нефти ударил по Нидерландам: страна переплатила за четыре года почти 60 миллиардов евро за импортную... | 27.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-27T15:43+0300
2026-02-27T15:43+0300
2026-02-27T15:43+0300
нефть
нидерланды
ес
евростат
https://cdnn.1prime.ru/img/83639/10/836391015_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7fa6a946d6a121aa72e0506830fc6853.jpg
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Больше всего среди стран Евросоюза отказ от российской нефти ударил по Нидерландам: страна переплатила за четыре года почти 60 миллиардов евро за импортную нефть, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. В декабре 2022 года ЕС запретил поставки российской нефти морским транспортом, а с февраля 2023 года - и нефтепродуктов. Введенные санкции на черное золото из России создали шок на нефтяном рынке - цены поползи вверх. Еще в 2021 году Нидерланды закупали нефть по 57,9 евро за баррель, а уже в 2025 году - по 64,1 евро. В результате на фоне подорожания для страны импортной нефти упущенная выгода по итогам 2025 года составила 4,1 миллиарда евро. Совокупно за 2022-2024 годы Нидерланды переплатили 52,5 миллиарда евро. Таким образом, в целом с начала введения антироссийских санкций упущенная выгода для страны составила 56,6 миллиарда евро. Для всего Евросоюза, как ранее сообщало агентство, с начала введения антироссийских санкций упущенная выгода составила 282,6 миллиарда евро. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в декабре 2025 года заявил, что Европейская комиссия внесет в начале 2026 года законодательное предложение по запрету импорта в ЕС всей российской нефти.
нидерланды
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83639/10/836391015_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9e14c0f09d182162fbdff73d65ef7d3e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, нидерланды, ес, евростат
Нефть, НИДЕРЛАНДЫ, ЕС, Евростат
Названа страна, сильнее всех пострадавшая из-за отказа от российской нефти
Евростат: отказ от российской нефти ударил по Нидерландам больше всего за четыре года
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Больше всего среди стран Евросоюза отказ от российской нефти ударил по Нидерландам: страна переплатила за четыре года почти 60 миллиардов евро за импортную нефть, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
В декабре 2022 года ЕС
запретил поставки российской нефти морским транспортом, а с февраля 2023 года - и нефтепродуктов. Введенные санкции на черное золото из России создали шок на нефтяном рынке - цены поползи вверх.
Еще в 2021 году Нидерланды
закупали нефть по 57,9 евро за баррель, а уже в 2025 году - по 64,1 евро.
В результате на фоне подорожания для страны импортной нефти упущенная выгода по итогам 2025 года составила 4,1 миллиарда евро. Совокупно за 2022-2024 годы Нидерланды переплатили 52,5 миллиарда евро. Таким образом, в целом с начала введения антироссийских санкций упущенная выгода для страны составила 56,6 миллиарда евро.
Для всего Евросоюза, как ранее сообщало агентство, с начала введения антироссийских санкций упущенная выгода составила 282,6 миллиарда евро.
Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в декабре 2025 года заявил, что Европейская комиссия внесет в начале 2026 года законодательное предложение по запрету импорта в ЕС всей российской нефти.