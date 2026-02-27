Зеленский отверг предложение провести инспекцию на "Дружбе"
Фицо: Зеленский отверг предложение провести инспекцию на нефтепроводе "Дружба"
© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
БРАТИСЛАВА, 27 фев - ПРАЙМ. Владимир Зеленский отверг предложение провести инспекцию на нефтепроводе "Дружба" для установления его реального состояния, сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Я проинформировал (Зеленского - ред.), что совместно с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном предлагаем создание инспекционной группы, сформированной из экспертов, назначенных Европейской комиссией и государствами-членами Евросоюза, которые бы прямо на месте определили реальное состояние технологического повреждения нефтепровода или его способность продолжать транзит нефти в Словакию. Я напомнил украинскому президенту, что украинская сторона до сих пор не позволила нашему послу в Киеве провести такую инспекцию, такая возможность не была предоставлена и послу Европейского союза на Украине. Президент Зеленский такую инспекционную деятельность отверг со ссылкой на отрицательную позицию украинских спецслужб", - написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook* в пятницу.
Киев остановил поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" транзитом через территорию Украины в Словакию и Венгрию 27 января. Министерство экономики Словакии ожидало их возобновления в ближайшее время, но этого так и не произошло. Власти Словакии считают, что нефтепровод "Дружба" функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которого - шантаж для приближения Украины к членству в Европейском союзе.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.