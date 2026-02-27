Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский отверг предложение провести инспекцию на "Дружбе" - 27.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260227/fitso-867886248.html
Зеленский отверг предложение провести инспекцию на "Дружбе"
Зеленский отверг предложение провести инспекцию на "Дружбе" - 27.02.2026, ПРАЙМ
Зеленский отверг предложение провести инспекцию на "Дружбе"
Владимир Зеленский отверг предложение провести инспекцию на нефтепроводе "Дружба" для установления его реального состояния, сообщил премьер-министр Словакии... | 27.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-27T20:56+0300
2026-02-27T20:56+0300
нефть
газ
словакия
украина
киев
владимир зеленский
роберт фицо
виктор орбан
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg
БРАТИСЛАВА, 27 фев - ПРАЙМ. Владимир Зеленский отверг предложение провести инспекцию на нефтепроводе "Дружба" для установления его реального состояния, сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. "Я проинформировал (Зеленского - ред.), что совместно с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном предлагаем создание инспекционной группы, сформированной из экспертов, назначенных Европейской комиссией и государствами-членами Евросоюза, которые бы прямо на месте определили реальное состояние технологического повреждения нефтепровода или его способность продолжать транзит нефти в Словакию. Я напомнил украинскому президенту, что украинская сторона до сих пор не позволила нашему послу в Киеве провести такую инспекцию, такая возможность не была предоставлена и послу Европейского союза на Украине. Президент Зеленский такую инспекционную деятельность отверг со ссылкой на отрицательную позицию украинских спецслужб", - написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook* в пятницу. Киев остановил поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" транзитом через территорию Украины в Словакию и Венгрию 27 января. Министерство экономики Словакии ожидало их возобновления в ближайшее время, но этого так и не произошло. Власти Словакии считают, что нефтепровод "Дружба" функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которого - шантаж для приближения Украины к членству в Европейском союзе.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://1prime.ru/20260227/zelenskiy-867881505.html
словакия
украина
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11f08e3a9aa8f1571dc01285c1f18ff5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, газ, словакия, украина, киев, владимир зеленский, роберт фицо, виктор орбан, ес
Нефть, Газ, СЛОВАКИЯ, УКРАИНА, Киев, Владимир Зеленский, Роберт Фицо, Виктор Орбан, ЕС
20:56 27.02.2026
 
Зеленский отверг предложение провести инспекцию на "Дружбе"

Фицо: Зеленский отверг предложение провести инспекцию на нефтепроводе "Дружба"

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БРАТИСЛАВА, 27 фев - ПРАЙМ. Владимир Зеленский отверг предложение провести инспекцию на нефтепроводе "Дружба" для установления его реального состояния, сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Я проинформировал (Зеленского - ред.), что совместно с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном предлагаем создание инспекционной группы, сформированной из экспертов, назначенных Европейской комиссией и государствами-членами Евросоюза, которые бы прямо на месте определили реальное состояние технологического повреждения нефтепровода или его способность продолжать транзит нефти в Словакию. Я напомнил украинскому президенту, что украинская сторона до сих пор не позволила нашему послу в Киеве провести такую инспекцию, такая возможность не была предоставлена и послу Европейского союза на Украине. Президент Зеленский такую инспекционную деятельность отверг со ссылкой на отрицательную позицию украинских спецслужб", - написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook* в пятницу.
Киев остановил поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" транзитом через территорию Украины в Словакию и Венгрию 27 января. Министерство экономики Словакии ожидало их возобновления в ближайшее время, но этого так и не произошло. Власти Словакии считают, что нефтепровод "Дружба" функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которого - шантаж для приближения Украины к членству в Европейском союзе.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Нефтепровод Дружба - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2026
Фицо обвинил Зеленского во лжи о неисправности "Дружбы"
18:21
 
НефтьГазСЛОВАКИЯУКРАИНАКиевВладимир ЗеленскийРоберт ФицоВиктор ОрбанЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала