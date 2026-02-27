Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Форум будущих технологий в 2027 году будет посвящен цифровым платформам - 27.02.2026
Форум будущих технологий в 2027 году будет посвящен цифровым платформам
Форум будущих технологий в 2027 году будет посвящен цифровым платформам - 27.02.2026, ПРАЙМ
Форум будущих технологий в 2027 году будет посвящен цифровым платформам
Форум будущих технологий в следующем году будет посвящен созданию и внедрению цифровых платформ, сообщает "Росконгресс". | 27.02.2026, ПРАЙМ
технологии
россия
рф
москва
красноярский край
владимир путин
денис мантуров
дмитрий чернышенко
росконгресс
росатом
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Форум будущих технологий в следующем году будет посвящен созданию и внедрению цифровых платформ, сообщает "Росконгресс". "В Москве завершил работу четвертый Форум будущих технологий. В соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина форум был посвящен формированию биоэкономики в Российской Федерации и применению биотехнологий в отраслях экономики. Мероприятие состоялось при поддержке правительства Российской Федерации. Организатором выступил Фонд "Росконгресс". Пятый Форум будущих технологий состоится в 2027 году и будет посвящен созданию и внедрению цифровых платформ", - говорится в сообщении. Центральным событием Форума стало пленарное заседание, на котором выступил президент РФ. В своей речи глава государства затронул вопросы развития биотехнологий и биоэкономики в стране. В рамках деловой программы форума состоялось более 30 тематических сессий и панельных дискуссий с участием более 180 спикеров и модераторов. Программа была сформирована вокруг четырех ключевых направлений: "Технологии: биоэволюция", "Человек: новая среда обитания", "Отрасли: устойчивое развитие" и "Экосистема: стратегия общества". Площадку форума посетили первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, помощник президента Андрей Фурсенко, помощник президента, специальный представитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, губернатор Красноярского края Михаил Котюков. Также форум посетили генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, а также министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба, министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Камбоджи Тина Дис, министр науки и технологий Мьянмы Мьоу Тьейн Кьяв, представители бизнеса и научного сообщества, ученые и эксперты. Четвертый Форум будущих технологий состоялся 25–26 февраля 2026 года. Организатором был "Росконгресс", а РИА Новости выступило информационным партнером форума.
17:01 27.02.2026
 
Форум будущих технологий в 2027 году будет посвящен цифровым платформам

Форум будущих технологий в следующем году будет посвящен созданию цифровых платформ

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Информационные технологии
Информационные технологии - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2026
Информационные технологии. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Форум будущих технологий в следующем году будет посвящен созданию и внедрению цифровых платформ, сообщает "Росконгресс".
"В Москве завершил работу четвертый Форум будущих технологий. В соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина форум был посвящен формированию биоэкономики в Российской Федерации и применению биотехнологий в отраслях экономики. Мероприятие состоялось при поддержке правительства Российской Федерации. Организатором выступил Фонд "Росконгресс". Пятый Форум будущих технологий состоится в 2027 году и будет посвящен созданию и внедрению цифровых платформ", - говорится в сообщении.
Центральным событием Форума стало пленарное заседание, на котором выступил президент РФ. В своей речи глава государства затронул вопросы развития биотехнологий и биоэкономики в стране.
В рамках деловой программы форума состоялось более 30 тематических сессий и панельных дискуссий с участием более 180 спикеров и модераторов. Программа была сформирована вокруг четырех ключевых направлений: "Технологии: биоэволюция", "Человек: новая среда обитания", "Отрасли: устойчивое развитие" и "Экосистема: стратегия общества".
Площадку форума посетили первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, помощник президента Андрей Фурсенко, помощник президента, специальный представитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, губернатор Красноярского края Михаил Котюков.
Также форум посетили генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, а также министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба, министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Камбоджи Тина Дис, министр науки и технологий Мьянмы Мьоу Тьейн Кьяв, представители бизнеса и научного сообщества, ученые и эксперты.
Четвертый Форум будущих технологий состоялся 25–26 февраля 2026 года. Организатором был "Росконгресс", а РИА Новости выступило информационным партнером форума.
 
