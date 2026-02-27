https://1prime.ru/20260227/goroda-867861982.html

Названы города, в которых легче всего накопить на однокомнатную квартиру

Названы города, в которых легче всего накопить на однокомнатную квартиру

2026-02-27

2026-02-27T03:16+0300

2026-02-27T04:34+0300

бизнес

недвижимость

экономика

сочи

новокузнецк

кемерово

циан

МОСКВА, 27 фев – ПРАЙМ. Сложнее всего накопить на однокомнатную квартиру жителям Сочи, а легче всего – Новокузнецка, рассказали РИА Недвижимость в "Циане", изучившем рынок вторичного жилья в 40 крупных городах. "От 44 средних заработных плат в Новокузнецке до 163 в Сочи потребуется для приобретения однокомнатной квартиры на вторичном рынке в крупных городах России – разброс почти в четыре раза. Стоимость жилья влияет на различие в доступности сильнее, чем размер зарплаты: разброс цен между городами – в 4,5 раза, а зарплат – в 2,5 раза", – отметила ведущий аналитик "Циана" Елена Бобровская. Помимо Новокузнецка, наиболее доступные квартиры продаются сегодня в Кемерове, Липецке и Тольятти. Здесь для покупки однушки потребуется до 54 зарплат. Данные города являются промышленными и занимают средние позиции по уровню доходов, но с сравнительно низкими ценами на вторичном рынке, уточнили в сервисе. Самые недоступные квартиры для покупки, по данным "Циана", кроме Сочи, находятся в Санкт-Петербурге, Москве и Казани – для покупки однокомнатного жилья там понадобится 109, 108 и 100 зарплат соответственно. По словам Бобровской, в случае Сочи высокая стоимость сочетается со сравнительно низкими зарплатами, а спрос во многом обеспечен покупателями из других российских регионов. "Если сейчас в среднем по крупным российским городам необходимо 70 зарплат на покупку однокомнатной квартиры, то год назад – 72. Расчетная доступность жилья повысилась, так как квартиры подорожали не так сильно, как выросли зарплаты (на 11% и 13% соответственно)", – подчеркнула она, добавив, что срок накопления на однокомнатное жилье сократился в 27 городах. Однако аналитик заявила, что в 2026 году расчетная доступность жилья в России может вновь сократиться, поскольку из-за снижения ипотечных ставок индексация цен ускорится, а доходы уже не растут столь быстро.

2026

