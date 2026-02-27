https://1prime.ru/20260227/neft-867866496.html

Нефть дорожает на ожидании нового раунда переговоров между США и Ираном

Нефть дорожает на ожидании нового раунда переговоров между США и Ираном

2026-02-27T08:14+0300

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Цены на нефть поднимаются в пятницу утром, рынки ожидают нового раунда переговоров между США и Ираном и опасаются дальнейшего роста напряженности между странами, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 7.54 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 0,03% относительно предыдущего закрытия - до 70,86 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,14%, до 65,3 доллара. Ранее глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил после состоявшихся в четверг переговоров в Женеве, что Иран и США могут провести новый раунд в течение недели. По его словам, делегации стран с понедельника, 2 марта, начнут технические консультации в Вене, они пройдут в МАГАТЭ. "Трейдеры занимают выжидательную позицию в преддверии выходных, учитывая... нарастающую напряженность в отношениях с Ираном", - цитирует агентство Рейтер старшего аналитика Sparta Commodities Джуна Гоха (June Goh). В четверг журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источник, знакомый с ходом консультаций, сообщил, что спецпосланники президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф разочарованы позицией иранской стороны на утренней сессии переговоров по иранской ядерной программе Тегерана. Подробности разногласий источник не уточнил.

рынок, нефть, сша, иран, женева, аббас аракчи, дональд трамп, джаред кушнер, мид, магатэ