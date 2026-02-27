https://1prime.ru/20260227/neft-867866496.html
Нефть дорожает на ожидании нового раунда переговоров между США и Ираном
Нефть дорожает на ожидании нового раунда переговоров между США и Ираном - 27.02.2026
Нефть дорожает на ожидании нового раунда переговоров между США и Ираном
Цены на нефть поднимаются в пятницу утром, рынки ожидают нового раунда переговоров между США и Ираном и опасаются дальнейшего роста напряженности между... | 27.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Цены на нефть поднимаются в пятницу утром, рынки ожидают нового раунда переговоров между США и Ираном и опасаются дальнейшего роста напряженности между странами, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 7.54 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 0,03% относительно предыдущего закрытия - до 70,86 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,14%, до 65,3 доллара. Ранее глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил после состоявшихся в четверг переговоров в Женеве, что Иран и США могут провести новый раунд в течение недели. По его словам, делегации стран с понедельника, 2 марта, начнут технические консультации в Вене, они пройдут в МАГАТЭ. "Трейдеры занимают выжидательную позицию в преддверии выходных, учитывая... нарастающую напряженность в отношениях с Ираном", - цитирует агентство Рейтер старшего аналитика Sparta Commodities Джуна Гоха (June Goh). В четверг журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источник, знакомый с ходом консультаций, сообщил, что спецпосланники президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф разочарованы позицией иранской стороны на утренней сессии переговоров по иранской ядерной программе Тегерана. Подробности разногласий источник не уточнил.
Нефть дорожает на ожидании нового раунда переговоров между США и Ираном
