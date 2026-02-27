Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефть дорожает на ожидании нового раунда переговоров между США и Ираном - 27.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260227/neft-867866496.html
Нефть дорожает на ожидании нового раунда переговоров между США и Ираном
Нефть дорожает на ожидании нового раунда переговоров между США и Ираном - 27.02.2026, ПРАЙМ
Нефть дорожает на ожидании нового раунда переговоров между США и Ираном
Цены на нефть поднимаются в пятницу утром, рынки ожидают нового раунда переговоров между США и Ираном и опасаются дальнейшего роста напряженности между... | 27.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-27T08:14+0300
2026-02-27T08:14+0300
рынок
нефть
сша
иран
женева
аббас аракчи
дональд трамп
джаред кушнер
мид
магатэ
https://cdnn.1prime.ru/img/83488/58/834885855_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_49ed50effaf8de7058a92024235f02e6.jpg
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Цены на нефть поднимаются в пятницу утром, рынки ожидают нового раунда переговоров между США и Ираном и опасаются дальнейшего роста напряженности между странами, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 7.54 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 0,03% относительно предыдущего закрытия - до 70,86 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,14%, до 65,3 доллара. Ранее глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил после состоявшихся в четверг переговоров в Женеве, что Иран и США могут провести новый раунд в течение недели. По его словам, делегации стран с понедельника, 2 марта, начнут технические консультации в Вене, они пройдут в МАГАТЭ. "Трейдеры занимают выжидательную позицию в преддверии выходных, учитывая... нарастающую напряженность в отношениях с Ираном", - цитирует агентство Рейтер старшего аналитика Sparta Commodities Джуна Гоха (June Goh). В четверг журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источник, знакомый с ходом консультаций, сообщил, что спецпосланники президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф разочарованы позицией иранской стороны на утренней сессии переговоров по иранской ядерной программе Тегерана. Подробности разногласий источник не уточнил.
сша
иран
женева
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83488/58/834885855_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_503d11eed684c143d9f43c47ee283e05.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, нефть, сша, иран, женева, аббас аракчи, дональд трамп, джаред кушнер, мид, магатэ
Рынок, Нефть, США, ИРАН, ЖЕНЕВА, Аббас Аракчи, Дональд Трамп, Джаред Кушнер, МИД, МАГАТЭ
08:14 27.02.2026
 
Нефть дорожает на ожидании нового раунда переговоров между США и Ираном

Нефть дорожает на фоне вновь нарастающей напряженности между США и Ираном

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2026
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Цены на нефть поднимаются в пятницу утром, рынки ожидают нового раунда переговоров между США и Ираном и опасаются дальнейшего роста напряженности между странами, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 7.54 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 0,03% относительно предыдущего закрытия - до 70,86 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,14%, до 65,3 доллара.
Ранее глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил после состоявшихся в четверг переговоров в Женеве, что Иран и США могут провести новый раунд в течение недели. По его словам, делегации стран с понедельника, 2 марта, начнут технические консультации в Вене, они пройдут в МАГАТЭ.
"Трейдеры занимают выжидательную позицию в преддверии выходных, учитывая... нарастающую напряженность в отношениях с Ираном", - цитирует агентство Рейтер старшего аналитика Sparta Commodities Джуна Гоха (June Goh).
В четверг журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источник, знакомый с ходом консультаций, сообщил, что спецпосланники президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф разочарованы позицией иранской стороны на утренней сессии переговоров по иранской ядерной программе Тегерана. Подробности разногласий источник не уточнил.
 
РынокНефтьСШАИРАНЖЕНЕВААббас АракчиДональд ТрампДжаред КушнерМИДМАГАТЭ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала