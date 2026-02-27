Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
27.02.2026 Цена нефти марки Brent поднялась выше 73 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent поднялась выше 73 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent поднялась выше 73 долларов за баррель - 27.02.2026, ПРАЙМ
Цена нефти марки Brent поднялась выше 73 долларов за баррель
Мировые цены на нефть усилили рост до более чем 3%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца июня превысила 73 доллара, следует из данных торгов. | 27.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть усилили рост до более чем 3%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца июня превысила 73 доллара, следует из данных торгов. По состоянию на 16.10 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 3,12% относительно предыдущего закрытия - до 73,05 доллара за баррель, показатель впервые с 23 июня находится выше уровня в 73 доллара. Апрельские фьючерсы на WTI дорожали на 3,28% - до 67,35 доллара.
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть усилили рост до более чем 3%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца июня превысила 73 доллара, следует из данных торгов.
По состоянию на 16.10 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 3,12% относительно предыдущего закрытия - до 73,05 доллара за баррель, показатель впервые с 23 июня находится выше уровня в 73 доллара. Апрельские фьючерсы на WTI дорожали на 3,28% - до 67,35 доллара.
 
Нефть
 
 
