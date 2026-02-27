https://1prime.ru/20260227/neft-867878800.html

Цена нефти марки Brent поднялась выше 73 долларов за баррель

Цена нефти марки Brent поднялась выше 73 долларов за баррель

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть усилили рост до более чем 3%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца июня превысила 73 доллара, следует из данных торгов. По состоянию на 16.10 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 3,12% относительно предыдущего закрытия - до 73,05 доллара за баррель, показатель впервые с 23 июня находится выше уровня в 73 доллара. Апрельские фьючерсы на WTI дорожали на 3,28% - до 67,35 доллара.

нефть