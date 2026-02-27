Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
нефть
рф
александр новак
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Экспорт нефти из России в 2025 году составил 238 миллионов тонн, снизившись примерно на 1%, а нефтепродуктов - 114 миллионов тонн, сократившись почти на 7%, следует из презентации вице-премьера РФ Александра Новака. "Двести тридцать восемь миллионов тонн - экспорт нефти из России в 2025 году. 114 миллионов тонн - экспорт нефтепродуктов из России в 2025 году", - указано в презентации Новака, представленной на открытой встрече в образовательном центре "Сириус". Экспорт нефти из России по итогам 2024 года вырос на 2,4% и составил 240 миллионов тонн, сообщал Новак. Таким образом, снижение показателя составило 1%. По данным Минэкономразвития, экспорт нефтепродуктов в 2024 году составил 122,5 миллиона тонн, что означает снижение показателя в 2025 году на 7%. Согласно презентации, доля дружественных стран в экспорте нефти из России достигла 94%, нефтепродуктов - 86%. Еще в 2020 году показатели составляли 42% и 26% соответственно. При этом в 2035 году доля дружественных стран в экспорте и нефти, и нефтепродуктов достигнет 99%, прогнозируется в презентации.
нефть, рф, александр новак
Нефть, РФ, Александр Новак
17:40 27.02.2026
 
Экспорт нефти из России в 2025 году снизился на один процент

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2026
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Экспорт нефти из России в 2025 году составил 238 миллионов тонн, снизившись примерно на 1%, а нефтепродуктов - 114 миллионов тонн, сократившись почти на 7%, следует из презентации вице-премьера РФ Александра Новака.
"Двести тридцать восемь миллионов тонн - экспорт нефти из России в 2025 году. 114 миллионов тонн - экспорт нефтепродуктов из России в 2025 году", - указано в презентации Новака, представленной на открытой встрече в образовательном центре "Сириус".
Экспорт нефти из России по итогам 2024 года вырос на 2,4% и составил 240 миллионов тонн, сообщал Новак. Таким образом, снижение показателя составило 1%.
По данным Минэкономразвития, экспорт нефтепродуктов в 2024 году составил 122,5 миллиона тонн, что означает снижение показателя в 2025 году на 7%.
Согласно презентации, доля дружественных стран в экспорте нефти из России достигла 94%, нефтепродуктов - 86%. Еще в 2020 году показатели составляли 42% и 26% соответственно. При этом в 2035 году доля дружественных стран в экспорте и нефти, и нефтепродуктов достигнет 99%, прогнозируется в презентации.
 
