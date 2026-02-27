https://1prime.ru/20260227/neft-867880846.html
Экспорт нефти из России в 2025 году снизился на один процент
Экспорт нефти из России в 2025 году снизился на один процент - 27.02.2026, ПРАЙМ
Экспорт нефти из России в 2025 году снизился на один процент
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Экспорт нефти из России в 2025 году составил 238 миллионов тонн, снизившись примерно на 1%, а нефтепродуктов - 114 миллионов тонн, | 27.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-27T17:40+0300
2026-02-27T17:40+0300
2026-02-27T17:40+0300
нефть
рф
александр новак
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860717055_0:124:3203:1925_1920x0_80_0_0_b9d2e41bd1d333e52837a8fb879cfbc3.jpg
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Экспорт нефти из России в 2025 году составил 238 миллионов тонн, снизившись примерно на 1%, а нефтепродуктов - 114 миллионов тонн, сократившись почти на 7%, следует из презентации вице-премьера РФ Александра Новака. "Двести тридцать восемь миллионов тонн - экспорт нефти из России в 2025 году. 114 миллионов тонн - экспорт нефтепродуктов из России в 2025 году", - указано в презентации Новака, представленной на открытой встрече в образовательном центре "Сириус". Экспорт нефти из России по итогам 2024 года вырос на 2,4% и составил 240 миллионов тонн, сообщал Новак. Таким образом, снижение показателя составило 1%. По данным Минэкономразвития, экспорт нефтепродуктов в 2024 году составил 122,5 миллиона тонн, что означает снижение показателя в 2025 году на 7%. Согласно презентации, доля дружественных стран в экспорте нефти из России достигла 94%, нефтепродуктов - 86%. Еще в 2020 году показатели составляли 42% и 26% соответственно. При этом в 2035 году доля дружественных стран в экспорте и нефти, и нефтепродуктов достигнет 99%, прогнозируется в презентации.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860717055_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_f7f85c96dca15733e8c5ead4e760889f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, рф, александр новак
Нефть, РФ, Александр Новак
Экспорт нефти из России в 2025 году снизился на один процент
Экспорт нефти из России в 2025 г снизился на 1%, до 238 миллионов тонн
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Экспорт нефти из России в 2025 году составил 238 миллионов тонн, снизившись примерно на 1%, а нефтепродуктов - 114 миллионов тонн, сократившись почти на 7%, следует из презентации вице-премьера РФ Александра Новака.
"Двести тридцать восемь миллионов тонн - экспорт нефти из России в 2025 году. 114 миллионов тонн - экспорт нефтепродуктов из России в 2025 году", - указано в презентации Новака, представленной на открытой встрече в образовательном центре "Сириус".
Экспорт нефти из России по итогам 2024 года вырос на 2,4% и составил 240 миллионов тонн, сообщал Новак. Таким образом, снижение показателя составило 1%.
По данным Минэкономразвития, экспорт нефтепродуктов в 2024 году составил 122,5 миллиона тонн, что означает снижение показателя в 2025 году на 7%.
Согласно презентации, доля дружественных стран в экспорте нефти из России достигла 94%, нефтепродуктов - 86%. Еще в 2020 году показатели составляли 42% и 26% соответственно. При этом в 2035 году доля дружественных стран в экспорте и нефти, и нефтепродуктов достигнет 99%, прогнозируется в презентации.