Экспорт нефти из России в 2025 году снизился на один процент

2026-02-27T17:40+0300

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Экспорт нефти из России в 2025 году составил 238 миллионов тонн, снизившись примерно на 1%, а нефтепродуктов - 114 миллионов тонн, сократившись почти на 7%, следует из презентации вице-премьера РФ Александра Новака. "Двести тридцать восемь миллионов тонн - экспорт нефти из России в 2025 году. 114 миллионов тонн - экспорт нефтепродуктов из России в 2025 году", - указано в презентации Новака, представленной на открытой встрече в образовательном центре "Сириус". Экспорт нефти из России по итогам 2024 года вырос на 2,4% и составил 240 миллионов тонн, сообщал Новак. Таким образом, снижение показателя составило 1%. По данным Минэкономразвития, экспорт нефтепродуктов в 2024 году составил 122,5 миллиона тонн, что означает снижение показателя в 2025 году на 7%. Согласно презентации, доля дружественных стран в экспорте нефти из России достигла 94%, нефтепродуктов - 86%. Еще в 2020 году показатели составляли 42% и 26% соответственно. При этом в 2035 году доля дружественных стран в экспорте и нефти, и нефтепродуктов достигнет 99%, прогнозируется в презентации.

