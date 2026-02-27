https://1prime.ru/20260227/neft-867887736.html
Цены на нефть готовятся показать второй подряд месячный рост
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть прибавляют в пятницу вечером почти 3%, по итогам февраля могут показать второй подряд месячный рост, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 21.31 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 2,7% относительно предыдущего закрытия - до 72,75 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 2,61%, до 66,91 доллара. С начала завершающегося месяца Brent подорожал на 2,9%, WTI - на 2,6%. А по итогам января стоимость этих марок нефти подскочила на 14,6% и 13,6% соответственно. Инвесторы в течение недели следили за геополитическими новостями. Иран и США провели три раунда переговоров по иранскому ядерному досье. Иранскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую - спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Стороны в настоящий момент работают над предложениями относительно возможной договоренности. В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 27 февраля их число снизилось на 2 – до 407 установок. В воскресенье пройдет встреча восьми стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Алжир, Кувейт, Казахстан, Оман), на которой будут определены параметры добычи нефти в апреле. Эксперты ожидают небольшого повышения уровня добычи, которое не отразится на ценах на сырье. "ОПЕК+, вероятно, лишь незначительно увеличит добычу нефти с апреля, но геополитические риски означают, что давление на цены вряд ли будет оказано", - цитирует агентство Блумберг аналитиков Commerzbank.
