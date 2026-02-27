https://1prime.ru/20260227/novak-867877733.html
Новак рассказал о предстоящем росте мирового спроса на нефть
Новак рассказал о предстоящем росте мирового спроса на нефть
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Спрос на нефть в мире будет продолжать расти примерно на 1 миллион баррелей в сутки в год, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на открытой встрече в образовательном центре "Сириус". "В среднем примерно на 1 миллион баррелей в сутки будет рост (потребления - ред.) нефти, это примерно на 1% рост потребления нефти сохранится", - сказал он. Сегодня производство нефти может быть выше, чем ее потребление, добавил вице-премьер. Как следует из презентации к выступлению Новака, значительный прирост спроса будет наблюдаться в нефтехимии.
