Новак рассказал о предстоящем росте мирового спроса на нефть

Новак рассказал о предстоящем росте мирового спроса на нефть

2026-02-27T15:40+0300

нефть

рф

александр новак

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Спрос на нефть в мире будет продолжать расти примерно на 1 миллион баррелей в сутки в год, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на открытой встрече в образовательном центре "Сириус". "В среднем примерно на 1 миллион баррелей в сутки будет рост (потребления - ред.) нефти, это примерно на 1% рост потребления нефти сохранится", - сказал он. Сегодня производство нефти может быть выше, чем ее потребление, добавил вице-премьер. Как следует из презентации к выступлению Новака, значительный прирост спроса будет наблюдаться в нефтехимии.

