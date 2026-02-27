Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
27.02.2026
Новак рассказал о предстоящем росте мирового спроса на нефть
Новак рассказал о предстоящем росте мирового спроса на нефть - 27.02.2026, ПРАЙМ
Новак рассказал о предстоящем росте мирового спроса на нефть
Спрос на нефть в мире будет продолжать расти примерно на 1 миллион баррелей в сутки в год, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на открытой встрече в... | 27.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Спрос на нефть в мире будет продолжать расти примерно на 1 миллион баррелей в сутки в год, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на открытой встрече в образовательном центре "Сириус". "В среднем примерно на 1 миллион баррелей в сутки будет рост (потребления - ред.) нефти, это примерно на 1% рост потребления нефти сохранится", - сказал он. Сегодня производство нефти может быть выше, чем ее потребление, добавил вице-премьер. Как следует из презентации к выступлению Новака, значительный прирост спроса будет наблюдаться в нефтехимии.
15:40 27.02.2026
 
Новак рассказал о предстоящем росте мирового спроса на нефть

Новак: спрос на нефть в мире будет продолжать расти примерно на 1 млн б/с в год

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Спрос на нефть в мире будет продолжать расти примерно на 1 миллион баррелей в сутки в год, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на открытой встрече в образовательном центре "Сириус".
"В среднем примерно на 1 миллион баррелей в сутки будет рост (потребления - ред.) нефти, это примерно на 1% рост потребления нефти сохранится", - сказал он.
Сегодня производство нефти может быть выше, чем ее потребление, добавил вице-премьер.
Как следует из презентации к выступлению Новака, значительный прирост спроса будет наблюдаться в нефтехимии.
 
