https://1prime.ru/20260227/novak-867877863.html
Новак назвал ключевой сектор потребления нефти в мире
Новак назвал ключевой сектор потребления нефти в мире - 27.02.2026, ПРАЙМ
Новак назвал ключевой сектор потребления нефти в мире
Транспорт останется ключевым сектором потребления нефти в мире: его доля в общем потреблении в прошлом году составила 44%, и в 2050 году по прогнозам останется... | 27.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-27T15:40+0300
2026-02-27T15:40+0300
2026-02-27T15:40+0300
нефть
рф
александр новак
https://cdnn.1prime.ru/img/76773/60/767736035_0:118:1500:962_1920x0_80_0_0_ab9662212f76ac96951f4d53235ffa9b.jpg
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Транспорт останется ключевым сектором потребления нефти в мире: его доля в общем потреблении в прошлом году составила 44%, и в 2050 году по прогнозам останется на том же уровне, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Транспорт останется ключевым сектором использования нефти", – сказал он, выступая на открытой встрече в образовательном центре "Сириус". Согласно представленной им презентации, в прошедшем году на автотранспорт пришлось 44% всего потребления нефти в мире – 46 миллионов баррелей в сутки. При этом в 2050 году показатель вырастет до 52 миллионов баррелей в стуки (на 13%), однако доля этого сектора в общем потреблении снизится, хотя и незначительно - до 43%. Потребление нефти в мире в прошлом году составило в среднем 105 миллионов баррелей в сутки, а в 2050 году показатель вырастет до 120 миллионов баррелей в сутки (рост на 14,3%), указано также в презентации.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76773/60/767736035_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_be25f34daabfa981203433575479b3a8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, рф, александр новак
Нефть, РФ, Александр Новак
Новак назвал ключевой сектор потребления нефти в мире
Новак: транспорт останется ключевым сектором потребления нефти в мире
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Транспорт останется ключевым сектором потребления нефти в мире: его доля в общем потреблении в прошлом году составила 44%, и в 2050 году по прогнозам останется на том же уровне, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Транспорт останется ключевым сектором использования нефти", – сказал он, выступая на открытой встрече в образовательном центре "Сириус".
Согласно представленной им презентации, в прошедшем году на автотранспорт пришлось 44% всего потребления нефти в мире – 46 миллионов баррелей в сутки. При этом в 2050 году показатель вырастет до 52 миллионов баррелей в стуки (на 13%), однако доля этого сектора в общем потреблении снизится, хотя и незначительно - до 43%.
Потребление нефти в мире в прошлом году составило в среднем 105 миллионов баррелей в сутки, а в 2050 году показатель вырастет до 120 миллионов баррелей в сутки (рост на 14,3%), указано также в презентации.