Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новак назвал ключевой сектор потребления нефти в мире - 27.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260227/novak-867877863.html
Новак назвал ключевой сектор потребления нефти в мире
Новак назвал ключевой сектор потребления нефти в мире - 27.02.2026, ПРАЙМ
Новак назвал ключевой сектор потребления нефти в мире
Транспорт останется ключевым сектором потребления нефти в мире: его доля в общем потреблении в прошлом году составила 44%, и в 2050 году по прогнозам останется... | 27.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-27T15:40+0300
2026-02-27T15:40+0300
нефть
рф
александр новак
https://cdnn.1prime.ru/img/76773/60/767736035_0:118:1500:962_1920x0_80_0_0_ab9662212f76ac96951f4d53235ffa9b.jpg
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Транспорт останется ключевым сектором потребления нефти в мире: его доля в общем потреблении в прошлом году составила 44%, и в 2050 году по прогнозам останется на том же уровне, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Транспорт останется ключевым сектором использования нефти", – сказал он, выступая на открытой встрече в образовательном центре "Сириус". Согласно представленной им презентации, в прошедшем году на автотранспорт пришлось 44% всего потребления нефти в мире – 46 миллионов баррелей в сутки. При этом в 2050 году показатель вырастет до 52 миллионов баррелей в стуки (на 13%), однако доля этого сектора в общем потреблении снизится, хотя и незначительно - до 43%. Потребление нефти в мире в прошлом году составило в среднем 105 миллионов баррелей в сутки, а в 2050 году показатель вырастет до 120 миллионов баррелей в сутки (рост на 14,3%), указано также в презентации.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76773/60/767736035_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_be25f34daabfa981203433575479b3a8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, рф, александр новак
Нефть, РФ, Александр Новак
15:40 27.02.2026
 
Новак назвал ключевой сектор потребления нефти в мире

Новак: транспорт останется ключевым сектором потребления нефти в мире

© fotolia.com / ping hanНефтяные насосы
Нефтяные насосы - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2026
Нефтяные насосы. Архивное фото
© fotolia.com / ping han
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Транспорт останется ключевым сектором потребления нефти в мире: его доля в общем потреблении в прошлом году составила 44%, и в 2050 году по прогнозам останется на том же уровне, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Транспорт останется ключевым сектором использования нефти", – сказал он, выступая на открытой встрече в образовательном центре "Сириус".
Согласно представленной им презентации, в прошедшем году на автотранспорт пришлось 44% всего потребления нефти в мире – 46 миллионов баррелей в сутки. При этом в 2050 году показатель вырастет до 52 миллионов баррелей в стуки (на 13%), однако доля этого сектора в общем потреблении снизится, хотя и незначительно - до 43%.
Потребление нефти в мире в прошлом году составило в среднем 105 миллионов баррелей в сутки, а в 2050 году показатель вырастет до 120 миллионов баррелей в сутки (рост на 14,3%), указано также в презентации.
 
НефтьРФАлександр Новак
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала