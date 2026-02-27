https://1prime.ru/20260227/novak-867877863.html

Новак назвал ключевой сектор потребления нефти в мире

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Транспорт останется ключевым сектором потребления нефти в мире: его доля в общем потреблении в прошлом году составила 44%, и в 2050 году по прогнозам останется на том же уровне, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Транспорт останется ключевым сектором использования нефти", – сказал он, выступая на открытой встрече в образовательном центре "Сириус". Согласно представленной им презентации, в прошедшем году на автотранспорт пришлось 44% всего потребления нефти в мире – 46 миллионов баррелей в сутки. При этом в 2050 году показатель вырастет до 52 миллионов баррелей в стуки (на 13%), однако доля этого сектора в общем потреблении снизится, хотя и незначительно - до 43%. Потребление нефти в мире в прошлом году составило в среднем 105 миллионов баррелей в сутки, а в 2050 году показатель вырастет до 120 миллионов баррелей в сутки (рост на 14,3%), указано также в презентации.

нефть, рф, александр новак