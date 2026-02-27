Запасов нефти в России хватает на 62 года, заявил Новак

https://1prime.ru/20260227/novak-867880383.html

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Запасов нефти в России при текущей добыче хватает на 62 года, но это не значит, что через это время "черное золото" закончится, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "У нас по запасам хватает нефти на 62 года, но это не означает, что через 62 года нефть закончится", - сказал Новак, выступая на открытой встрече в образовательном центре "Сириус". Новак объяснил, что каждый год за счет геологоразведки и бурения на баланс ставятся дополнительные объемы "черного золота". "Основная задача, чтобы обеспеченность запасами нефти была в нашей стране от 30 до 50 лет. Поддерживать этот баланс. Поэтому правительство и министерство природных ресурсов, наши геологи занимаются тем, что постоянно бурят, ищут нефть", - заключил он.

