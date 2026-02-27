https://1prime.ru/20260227/orban-867888512.html
"Скрывает правду". Орбан резко высказался о Зеленском
"Скрывает правду". Орбан резко высказался о Зеленском - 27.02.2026, ПРАЙМ
"Скрывает правду". Орбан резко высказался о Зеленском
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Владимира Зеленского в сокрытии информации о состоянии нефтепровода "Дружба". | 27.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-27T22:07+0300
2026-02-27T22:07+0300
2026-02-27T22:07+0300
венгрия
украина
киев
нефть
виктор орбан
владимир зеленский
петер сийярто
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/08/849901347_0:0:3237:1821_1920x0_80_0_0_9aad60f0fbc2c8b20acc4a07eff470cc.jpg
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Владимира Зеленского в сокрытии информации о состоянии нефтепровода "Дружба". "Позвольте мне внести ясность: Зеленский лжет. Мы знаем, что нет никаких технических причин, по которым нефть не может поступать в Венгрию по трубопроводу "Дружба". Они отказываются от инспекций и скрывают правду", — написал он в социальной сети X. Орбан также подчеркнул, что Венгрия намерена решительно отстаивать свою энергетическую безопасность. Вместе со Словакией, 27 января Венгрия лишилась поставок нефти через трубопровод "Дружба" из-за остановки транзита со стороны Украины. В понедельник Будапешт заблокировал очередной пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на сумму 90 миллиардов евро для Киева из-за сложившейся ситуации с нефтепроводом. Братислава, в свою очередь, объявила о прекращении аварийных поставок электроэнергии на Украину. Как отмечал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, Киев остановил транзит по сфабрикованным политическим мотивам, так как технических причин для этого нет.
https://1prime.ru/20260227/zelenskiy-867887111.html
https://1prime.ru/20260227/rossiya-867888078.html
венгрия
украина
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/08/849901347_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_01e05ef0bb34007ad5fa8a00301e05d3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, украина, киев, нефть, виктор орбан, владимир зеленский, петер сийярто, ес
ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, Киев, Нефть, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Петер Сийярто, ЕС
"Скрывает правду". Орбан резко высказался о Зеленском
Орбан обвинил Зеленского в утаивании правды об исправности нефтепровода "Дружба"