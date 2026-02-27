https://1prime.ru/20260227/orban-867888512.html

"Скрывает правду". Орбан резко высказался о Зеленском

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Владимира Зеленского в сокрытии информации о состоянии нефтепровода "Дружба". 27.02.2026

МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Владимира Зеленского в сокрытии информации о состоянии нефтепровода "Дружба". "Позвольте мне внести ясность: Зеленский лжет. Мы знаем, что нет никаких технических причин, по которым нефть не может поступать в Венгрию по трубопроводу "Дружба". Они отказываются от инспекций и скрывают правду", — написал он в социальной сети X. Орбан также подчеркнул, что Венгрия намерена решительно отстаивать свою энергетическую безопасность. Вместе со Словакией, 27 января Венгрия лишилась поставок нефти через трубопровод "Дружба" из-за остановки транзита со стороны Украины. В понедельник Будапешт заблокировал очередной пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на сумму 90 миллиардов евро для Киева из-за сложившейся ситуации с нефтепроводом. Братислава, в свою очередь, объявила о прекращении аварийных поставок электроэнергии на Украину. Как отмечал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, Киев остановил транзит по сфабрикованным политическим мотивам, так как технических причин для этого нет.

