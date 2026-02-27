Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-02-27T22:07+0300
2026-02-27T22:07+0300
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Владимира Зеленского в сокрытии информации о состоянии нефтепровода "Дружба". "Позвольте мне внести ясность: Зеленский лжет. Мы знаем, что нет никаких технических причин, по которым нефть не может поступать в Венгрию по трубопроводу "Дружба". Они отказываются от инспекций и скрывают правду", — написал он в социальной сети X. Орбан также подчеркнул, что Венгрия намерена решительно отстаивать свою энергетическую безопасность. Вместе со Словакией, 27 января Венгрия лишилась поставок нефти через трубопровод "Дружба" из-за остановки транзита со стороны Украины. В понедельник Будапешт заблокировал очередной пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на сумму 90 миллиардов евро для Киева из-за сложившейся ситуации с нефтепроводом. Братислава, в свою очередь, объявила о прекращении аварийных поставок электроэнергии на Украину. Как отмечал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, Киев остановил транзит по сфабрикованным политическим мотивам, так как технических причин для этого нет.
венгрия, украина, киев, нефть, виктор орбан, владимир зеленский, петер сийярто, ес
22:07 27.02.2026
 
"Скрывает правду". Орбан резко высказался о Зеленском

Виктор Орбан
Виктор Орбан
Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Владимира Зеленского в сокрытии информации о состоянии нефтепровода "Дружба".
"Позвольте мне внести ясность: Зеленский лжет. Мы знаем, что нет никаких технических причин, по которым нефть не может поступать в Венгрию по трубопроводу "Дружба". Они отказываются от инспекций и скрывают правду", — написал он в социальной сети X.
Орбан также подчеркнул, что Венгрия намерена решительно отстаивать свою энергетическую безопасность.
Вместе со Словакией, 27 января Венгрия лишилась поставок нефти через трубопровод "Дружба" из-за остановки транзита со стороны Украины. В понедельник Будапешт заблокировал очередной пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на сумму 90 миллиардов евро для Киева из-за сложившейся ситуации с нефтепроводом. Братислава, в свою очередь, объявила о прекращении аварийных поставок электроэнергии на Украину. Как отмечал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, Киев остановил транзит по сфабрикованным политическим мотивам, так как технических причин для этого нет.
