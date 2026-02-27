Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Он убьет нас": во Франции закатили истерику из-за шага против России - 27.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260227/rossiya-867887560.html
"Он убьет нас": во Франции закатили истерику из-за шага против России
"Он убьет нас": во Франции закатили истерику из-за шага против России - 27.02.2026, ПРАЙМ
"Он убьет нас": во Франции закатили истерику из-за шага против России
Европейские лидеры сосредоточились на идее ядерного сдерживания в рамках стратегии против России, написал лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан... | 27.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-27T21:38+0300
2026-02-27T21:38+0300
спецоперация на украине
франция
великобритания
украина
эммануэль макрон
мария захарова
сергей лавров
мид
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/76349/77/763497704_0:87:2849:1690_1920x0_80_0_0_77eb874fb7da5248f0a955379c75a2e6.jpg
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Европейские лидеры сосредоточились на идее ядерного сдерживания в рамках стратегии против России, написал лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X. "Скандальная европеизация ядерной доктрины, о которой (президент Франции Эммануэль — Прим. ред.) Макрон объявит в понедельник, является частью плана войны против России", — заявил он.Политик также обратился к гражданам Франции с призывом "убить ЕС, прежде чем он убьет нас".Во вторник пресс-служба Службы внешней разведки России сообщила, что Великобритания и Франция намерены передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, стратегия европейских стран заключается в том, что Киев может рассчитывать на более выгодные условия окончания конфликта, имея в своём арсенале ядерное оружие или хотя бы так называемую "грязную" бомбу. Президент Франции Эммануэль Макрон в своем обращении к гражданам в марте 2025 года сказал, что Россия якобы представляет угрозу для Франции и Европы, и в связи с этим он призвал к обсуждению вопроса о применении ядерного арсенала Франции для защиты всего Европейского Союза. На этой неделе газета Figaro, ссылаясь на источники в Елисейском дворце, сообщила, что Макрон планирует выступить в понедельник с программной речью о французской системе ядерного сдерживания и её роли в обеспечении европейской безопасности. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг заявила, что намерения Парижа и Лондона передать Киеву ядерное оружие напоминают планы, разработанные Великобританией и США под занавес Второй мировой войны для потенциального нападения на Советский Союз.Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, связал обострение риторики западных стран по ядерному вопросу с их разочарованием из-за неспособности добиться победы над Россией на Украине.
https://1prime.ru/20260222/makron-867714915.html
https://1prime.ru/20260225/zelenskiy-867825239.html
франция
великобритания
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76349/77/763497704_241:0:2609:1776_1920x0_80_0_0_9e51d5431e1d645f54b513a3fcd715a3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
франция, великобритания, украина, эммануэль макрон, мария захарова, сергей лавров, мид, ес
Спецоперация на Украине, ФРАНЦИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, УКРАИНА, Эммануэль Макрон, Мария Захарова, Сергей Лавров, МИД, ЕС
21:38 27.02.2026
 
"Он убьет нас": во Франции закатили истерику из-за шага против России

Филиппо назвал риторику Европы по ядерному оружию частью плана против России

© fotolia.com / Tatjana BrilaФлаг Франции
Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2026
Флаг Франции. Архивное фото
© fotolia.com / Tatjana Brila
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Европейские лидеры сосредоточились на идее ядерного сдерживания в рамках стратегии против России, написал лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X.
"Скандальная европеизация ядерной доктрины, о которой (президент Франции Эммануэль — Прим. ред.) Макрон объявит в понедельник, является частью плана войны против России", — заявил он.
Президент Франции Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2026
СМИ узнали о просьбе Макрона к Трампу
22 февраля, 10:35
Политик также обратился к гражданам Франции с призывом "убить ЕС, прежде чем он убьет нас".
Во вторник пресс-служба Службы внешней разведки России сообщила, что Великобритания и Франция намерены передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, стратегия европейских стран заключается в том, что Киев может рассчитывать на более выгодные условия окончания конфликта, имея в своём арсенале ядерное оружие или хотя бы так называемую "грязную" бомбу.
Президент Франции Эммануэль Макрон в своем обращении к гражданам в марте 2025 года сказал, что Россия якобы представляет угрозу для Франции и Европы, и в связи с этим он призвал к обсуждению вопроса о применении ядерного арсенала Франции для защиты всего Европейского Союза. На этой неделе газета Figaro, ссылаясь на источники в Елисейском дворце, сообщила, что Макрон планирует выступить в понедельник с программной речью о французской системе ядерного сдерживания и её роли в обеспечении европейской безопасности.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг заявила, что намерения Парижа и Лондона передать Киеву ядерное оружие напоминают планы, разработанные Великобританией и США под занавес Второй мировой войны для потенциального нападения на Советский Союз.
Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, связал обострение риторики западных стран по ядерному вопросу с их разочарованием из-за неспособности добиться победы над Россией на Украине.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
"Мира не будет". На Украине раскрыли дерзкий план Зеленского
25 февраля, 23:23
 
Спецоперация на УкраинеФРАНЦИЯВЕЛИКОБРИТАНИЯУКРАИНАЭммануэль МакронМария ЗахароваСергей ЛавровМИДЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала