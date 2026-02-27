https://1prime.ru/20260227/rossiya-867887560.html
"Он убьет нас": во Франции закатили истерику из-за шага против России
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Европейские лидеры сосредоточились на идее ядерного сдерживания в рамках стратегии против России, написал лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X. "Скандальная европеизация ядерной доктрины, о которой (президент Франции Эммануэль — Прим. ред.) Макрон объявит в понедельник, является частью плана войны против России", — заявил он.Политик также обратился к гражданам Франции с призывом "убить ЕС, прежде чем он убьет нас".Во вторник пресс-служба Службы внешней разведки России сообщила, что Великобритания и Франция намерены передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, стратегия европейских стран заключается в том, что Киев может рассчитывать на более выгодные условия окончания конфликта, имея в своём арсенале ядерное оружие или хотя бы так называемую "грязную" бомбу. Президент Франции Эммануэль Макрон в своем обращении к гражданам в марте 2025 года сказал, что Россия якобы представляет угрозу для Франции и Европы, и в связи с этим он призвал к обсуждению вопроса о применении ядерного арсенала Франции для защиты всего Европейского Союза. На этой неделе газета Figaro, ссылаясь на источники в Елисейском дворце, сообщила, что Макрон планирует выступить в понедельник с программной речью о французской системе ядерного сдерживания и её роли в обеспечении европейской безопасности. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг заявила, что намерения Парижа и Лондона передать Киеву ядерное оружие напоминают планы, разработанные Великобританией и США под занавес Второй мировой войны для потенциального нападения на Советский Союз.Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, связал обострение риторики западных стран по ядерному вопросу с их разочарованием из-за неспособности добиться победы над Россией на Украине.
