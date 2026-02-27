https://1prime.ru/20260227/rosstat-867885320.html
2026-02-27T19:45+0300
нефть
газ
росстат
нефть, газ, росстат
Добыча газа в России в январе выросла на 6,6 процента
Добыча горючего природного и попутного нефтяного газа в России в январе выросла на 6,6%
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Добыча газа в России – горючего природного и попутного нефтяного – в январе выросла на 6,6% к тому же месяцу прошлого года, до 66,6 миллиарда кубометров, следует из данных Росстата.
Добыча горючего природного газа (газа естественного) в январе в месячном выражении увеличилась на 7,5%, а в годовом – на 8,2%, до 57,6 миллиарда кубометров. Добыча же попутного нефтяного газа в прошлом месяце осталась неизменной к январю прошлого года, выросла на 3,1% в годовом выражении – до 9 миллиардов кубометров.
Уровень запасов газа в ПХГ в Прибалтике упал ниже 20 процентов
Таким образом, добыча естественного и попутного газа в прошлом месяце составила 66,6 миллиарда кубометров. Это на 6,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года (62,5 миллиарда кубометров).
В 2025 году суммарная добыча газа в России снизилась на 3,2%, до 663 миллиардов кубометров.