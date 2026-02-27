Российский рынок акций незначительно прибавляет

https://1prime.ru/20260227/rynok-867874498.html

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций на протяжении всех последних дней продолжает вяло торговаться в прежнем узком "боковике", и в основную торговую сессию последнего рабочего дня зимы пытается слабо подрасти, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Индекс Мосбиржи к 12.18 мск повышается на 0,12% относительно предыдущего закрытия, до 2 788,8 пункта. Дорожают бумаги НЛМК (+0,8%), "Русала" (+2,4%), "Норникеля" (+1,7%), "Циана" (+1,3%). Снижаются в цене акции Совкомбанка (-0,9%), "Озона" (-0,8%), АФК "Система" (-0,8%). В отсутствии новостных триггеров для направленного движения индекс Мосбиржи продолжает консолидироваться в верхней половине диапазона 2700–2800 пунктов, в котором рынок удерживает позиции уже более двух месяцев, рассуждает Богдан Зварич из ПСБ. "Основным сценарием дальнейшей динамики российского рынка акций продолжает выступать выход вверх из данного диапазона с подъемом индекса Мосбиржи в район 2850–2950 пунктов, а способствовать этому могут продолжение переговорного процесса по Украине и ожидание дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ", - добавляет он. Поддержкой выглядит район 2750 пунктов по индексу Мосбиржи, для ухода ниже которого нужны будут дополнительные негативные поводы, считает Игорь Соколов из компании "Алор брокер". "Скорее всего, в начале весны индекс попробует продолжить пробивать мощную преграду на 2800 пунктах, опираясь на ожидания снижения ключевой ставки и возможное ослабление рубля. По-хорошему, эта отметка должна была быть давно пройдена хотя бы за счет инфляционного роста – рублевые цены на все растут, а на акции остаются практически неизменными", - добавляет он.

