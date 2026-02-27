Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций незначительно прибавляет - 27.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260227/rynok-867874498.html
Российский рынок акций незначительно прибавляет
Российский рынок акций незначительно прибавляет - 27.02.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций незначительно прибавляет
Российский рынок акций на протяжении всех последних дней продолжает вяло торговаться в прежнем узком "боковике", и в основную торговую сессию последнего... | 27.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-27T12:49+0300
2026-02-27T12:49+0300
рынок
акции
торги
украина
богдан зварич
мосбиржа
нлмк
русал
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859629431_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_28f0ed60f5291aa16b3c025fdb35ef90.jpg
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций на протяжении всех последних дней продолжает вяло торговаться в прежнем узком "боковике", и в основную торговую сессию последнего рабочего дня зимы пытается слабо подрасти, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Индекс Мосбиржи к 12.18 мск повышается на 0,12% относительно предыдущего закрытия, до 2 788,8 пункта. Дорожают бумаги НЛМК (+0,8%), "Русала" (+2,4%), "Норникеля" (+1,7%), "Циана" (+1,3%). Снижаются в цене акции Совкомбанка (-0,9%), "Озона" (-0,8%), АФК "Система" (-0,8%). В отсутствии новостных триггеров для направленного движения индекс Мосбиржи продолжает консолидироваться в верхней половине диапазона 2700–2800 пунктов, в котором рынок удерживает позиции уже более двух месяцев, рассуждает Богдан Зварич из ПСБ. "Основным сценарием дальнейшей динамики российского рынка акций продолжает выступать выход вверх из данного диапазона с подъемом индекса Мосбиржи в район 2850–2950 пунктов, а способствовать этому могут продолжение переговорного процесса по Украине и ожидание дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ", - добавляет он. Поддержкой выглядит район 2750 пунктов по индексу Мосбиржи, для ухода ниже которого нужны будут дополнительные негативные поводы, считает Игорь Соколов из компании "Алор брокер". "Скорее всего, в начале весны индекс попробует продолжить пробивать мощную преграду на 2800 пунктах, опираясь на ожидания снижения ключевой ставки и возможное ослабление рубля. По-хорошему, эта отметка должна была быть давно пройдена хотя бы за счет инфляционного роста – рублевые цены на все растут, а на акции остаются практически неизменными", - добавляет он.
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859629431_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_5bb48bc61b89fb23743b45d9bef6d2ad.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, акции, торги, украина, богдан зварич, мосбиржа, нлмк, русал
Рынок, Акции, Торги, УКРАИНА, Богдан Зварич, Мосбиржа, НЛМК, Русал
12:49 27.02.2026
 
Российский рынок акций незначительно прибавляет

Российский рынок акций в основную торговую сессию пятницы пытается слабо подрасти

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСтоимость акций российских компаний
Стоимость акций российских компаний - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2026
Стоимость акций российских компаний. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций на протяжении всех последних дней продолжает вяло торговаться в прежнем узком "боковике", и в основную торговую сессию последнего рабочего дня зимы пытается слабо подрасти, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков.
Индекс Мосбиржи к 12.18 мск повышается на 0,12% относительно предыдущего закрытия, до 2 788,8 пункта.
Дорожают бумаги НЛМК (+0,8%), "Русала" (+2,4%), "Норникеля" (+1,7%), "Циана" (+1,3%). Снижаются в цене акции Совкомбанка (-0,9%), "Озона" (-0,8%), АФК "Система" (-0,8%).
В отсутствии новостных триггеров для направленного движения индекс Мосбиржи продолжает консолидироваться в верхней половине диапазона 2700–2800 пунктов, в котором рынок удерживает позиции уже более двух месяцев, рассуждает Богдан Зварич из ПСБ.
"Основным сценарием дальнейшей динамики российского рынка акций продолжает выступать выход вверх из данного диапазона с подъемом индекса Мосбиржи в район 2850–2950 пунктов, а способствовать этому могут продолжение переговорного процесса по Украине и ожидание дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ", - добавляет он.
Поддержкой выглядит район 2750 пунктов по индексу Мосбиржи, для ухода ниже которого нужны будут дополнительные негативные поводы, считает Игорь Соколов из компании "Алор брокер".
"Скорее всего, в начале весны индекс попробует продолжить пробивать мощную преграду на 2800 пунктах, опираясь на ожидания снижения ключевой ставки и возможное ослабление рубля. По-хорошему, эта отметка должна была быть давно пройдена хотя бы за счет инфляционного роста – рублевые цены на все растут, а на акции остаются практически неизменными", - добавляет он.
 
РынокАкцииТоргиУКРАИНАБогдан ЗваричМосбиржаНЛМКРусал
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала