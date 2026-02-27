https://1prime.ru/20260227/samolet-867866350.html
В аэропорту "Пулково" самолет выкатился за пределы рулежной дорожки
2026-02-27T07:58+0300
бизнес
россия
екатеринбург
санкт-петербург
аэропорт пулково
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Самолет рейса Екатеринбург-Петербург выкатился за пределы рулежной дорожки в аэропорту "Пулково", пострадавших нет, сообщила в пятницу Северо-Западная транспортная прокуратура.
"По предварительным данным, 27 февраля после посадки самолет рейса Екатеринбург – Санкт-Петербург выкатился за пределы рулежной дорожки. На борту находились 138 пассажиров и семь членов экипажа. Пострадавших нет. Пассажиры благополучно высажены", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Прокуратурой организована проверка, отметили в ведомстве.
