В аэропорту "Пулково" самолет выкатился за пределы рулежной дорожки - 27.02.2026, ПРАЙМ
В аэропорту "Пулково" самолет выкатился за пределы рулежной дорожки
В аэропорту "Пулково" самолет выкатился за пределы рулежной дорожки - 27.02.2026, ПРАЙМ
В аэропорту "Пулково" самолет выкатился за пределы рулежной дорожки
Самолет рейса Екатеринбург-Петербург выкатился за пределы рулежной дорожки в аэропорту "Пулково", пострадавших нет, сообщила в пятницу Северо-Западная... | 27.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-27T07:58+0300
2026-02-27T07:58+0300
бизнес
россия
екатеринбург
санкт-петербург
аэропорт пулково
екатеринбург
санкт-петербург
бизнес, россия, екатеринбург, санкт-петербург, аэропорт пулково
Бизнес, РОССИЯ, ЕКАТЕРИНБУРГ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, аэропорт Пулково
07:58 27.02.2026
 
В аэропорту "Пулково" самолет выкатился за пределы рулежной дорожки

Самолет рейса Екатеринбург-Петербург выкатился за пределы рулежной дорожки в Пулково

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Самолет рейса Екатеринбург-Петербург выкатился за пределы рулежной дорожки в аэропорту "Пулково", пострадавших нет, сообщила в пятницу Северо-Западная транспортная прокуратура.
"По предварительным данным, 27 февраля после посадки самолет рейса Екатеринбург – Санкт-Петербург выкатился за пределы рулежной дорожки. На борту находились 138 пассажиров и семь членов экипажа. Пострадавших нет. Пассажиры благополучно высажены", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Прокуратурой организована проверка, отметили в ведомстве.
 
