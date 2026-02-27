https://1prime.ru/20260227/serbija-867860865.html

В Сербии рассказали, какой цвет внедорожника "Нива" любят сербы

В Сербии рассказали, какой цвет внедорожника "Нива" любят сербы - 27.02.2026, ПРАЙМ

В Сербии рассказали, какой цвет внедорожника "Нива" любят сербы

Российский внедорожник "Нива" исторически пользовался успехом в Сербии из-за своих ходовых характеристик в горной местности. О том, какой цвет этого вездехода... | 27.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-27T02:01+0300

2026-02-27T02:01+0300

2026-02-27T02:42+0300

бизнес

промышленность

сербия

lada niva legend

lada x-cross 5

lada iskra

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867860865.jpg?1772149363

БЕЛГРАД, 27 фев – ПРАЙМ. Российский внедорожник "Нива" исторически пользовался успехом в Сербии из-за своих ходовых характеристик в горной местности. О том, какой цвет этого вездехода сербы любят больше всего, РИА Новости рассказал директор компании-автодилера Beolada Горан Кнежевич. "Надежность Lada Niva на бездорожье, ее способность пройти по любому участку больше всего привлекали покупателей в Сербии. Когда люди застревали на других машинах, а Lada Niva проезжала мимо, они понимали, что только она отвечает экстремальным условиям и может пройти везде", - сказал Кнежевич. "Самый часто встречающийся цвет кузова у нас зеленый. Это практично на природе, и грязь меньше видна", - отметил он, добавив, что охотники также часто покупали машину этого цвета, чтобы оставаться менее заметными для зверя. Однако, по словам директора компании, в Сербию завозились и "Нивы" других цветов: белого, бордового, синего. "Иногда привозили в оттенках, на первый взгляд, странных, но людям нравилось, она продавалась в любом случае", - указал он. По его словам, "Ниву" начали поставлять в Сербию еще в 1990-х годах. Сам он стал заниматься ими в начале 2000-х. Множество владельцев "Нивы" продолжают обращаться за ремонтом и за деталями, и в Сербии действует несколько сервисов, которые работают с этими машинами, но общее число внедорожников в стране оценить сложно, отметил Кнежевич. "Это был исключительно популярный автомобиль у нас. Среди покупателей доминировали муниципальные и госучреждения, армия, полиция, Почта Сербии, коммунальные службы, электросети, сельхозпредприятия и охотхозяйства, объединения охотников, но было очень много и просто граждан, аграриев, альпинистов и любителей природы", - рассказал Кнежевич. По его словам, речь идет о моделях ВАЗ-2121, ВАЗ-21213, ВАЗ-20214. "В среднем продавалось около 1 тысячи машин в год", - уточнил директор Beolada.

сербия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, промышленность, сербия, lada niva legend, lada x-cross 5, lada iskra