В Сербии рассказали, какой цвет внедорожника "Нива" любят сербы
В Сербии рассказали, какой цвет внедорожника "Нива" любят сербы
БЕЛГРАД, 27 фев – ПРАЙМ. Российский внедорожник "Нива" исторически пользовался успехом в Сербии из-за своих ходовых характеристик в горной местности. О том, какой цвет этого вездехода сербы любят больше всего, РИА Новости рассказал директор компании-автодилера Beolada Горан Кнежевич.
"Надежность Lada Niva на бездорожье, ее способность пройти по любому участку больше всего привлекали покупателей в Сербии. Когда люди застревали на других машинах, а Lada Niva проезжала мимо, они понимали, что только она отвечает экстремальным условиям и может пройти везде", - сказал Кнежевич.
"Самый часто встречающийся цвет кузова у нас зеленый. Это практично на природе, и грязь меньше видна", - отметил он, добавив, что охотники также часто покупали машину этого цвета, чтобы оставаться менее заметными для зверя.
Однако, по словам директора компании, в Сербию завозились и "Нивы" других цветов: белого, бордового, синего.
"Иногда привозили в оттенках, на первый взгляд, странных, но людям нравилось, она продавалась в любом случае", - указал он.
По его словам, "Ниву" начали поставлять в Сербию еще в 1990-х годах. Сам он стал заниматься ими в начале 2000-х.
Множество владельцев "Нивы" продолжают обращаться за ремонтом и за деталями, и в Сербии действует несколько сервисов, которые работают с этими машинами, но общее число внедорожников в стране оценить сложно, отметил Кнежевич.
"Это был исключительно популярный автомобиль у нас. Среди покупателей доминировали муниципальные и госучреждения, армия, полиция, Почта Сербии, коммунальные службы, электросети, сельхозпредприятия и охотхозяйства, объединения охотников, но было очень много и просто граждан, аграриев, альпинистов и любителей природы", - рассказал Кнежевич.
По его словам, речь идет о моделях ВАЗ-2121, ВАЗ-21213, ВАЗ-20214. "В среднем продавалось около 1 тысячи машин в год", - уточнил директор Beolada.