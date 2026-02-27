https://1prime.ru/20260227/ssha-867862629.html
В США рассказали о доходах от продажи венесуэльской нефти
ВАШИНГТОН, 27 фев - ПРАЙМ. Глава минэнерго США Крис Райт заявил, что доходы от продажи венесуэльской нефти достигнут 2 миллиардов долларов к концу февраля, пишет агентство Рейтер.
"Все больше покупателей в Азии и Европе ведут переговоры о скорых поставках, при этом к концу февраля ожидается продажа 40 миллионов баррелей по цене около 50 долларов за баррель, сказал Райт", - передает Рейтер.
По информации агентства, министр заявил, что миллионы баррелей венесуэльской нефти, которые сейчас находятся в плавучих хранилищах, уже в процессе продажи. Райт также заявил, что независимые нефтеперерабатывающие предприятия из Китая смогут приобретать венесуэльскую нефть на открытом рынке.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга на заседании в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Трамп также заявил, что его страна разделит с Венесуэлой выгоды от продажи 50 миллионов баррелей нефти, которые Каракас будет продавать через Вашингтон.
