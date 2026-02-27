Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США рассказали о доходах от продажи венесуэльской нефти - 27.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260227/ssha-867862629.html
В США рассказали о доходах от продажи венесуэльской нефти
В США рассказали о доходах от продажи венесуэльской нефти - 27.02.2026, ПРАЙМ
В США рассказали о доходах от продажи венесуэльской нефти
Глава минэнерго США Крис Райт заявил, что доходы от продажи венесуэльской нефти достигнут 2 миллиардов долларов к концу февраля, пишет агентство Рейтер. | 27.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-27T04:11+0300
2026-02-27T04:11+0300
энергетика
нефть
экономика
сша
венесуэла
нью-йорк
николас мадуро
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867862629.jpg?1772154682
ВАШИНГТОН, 27 фев - ПРАЙМ. Глава минэнерго США Крис Райт заявил, что доходы от продажи венесуэльской нефти достигнут 2 миллиардов долларов к концу февраля, пишет агентство Рейтер. "Все больше покупателей в Азии и Европе ведут переговоры о скорых поставках, при этом к концу февраля ожидается продажа 40 миллионов баррелей по цене около 50 долларов за баррель, сказал Райт", - передает Рейтер. По информации агентства, министр заявил, что миллионы баррелей венесуэльской нефти, которые сейчас находятся в плавучих хранилищах, уже в процессе продажи. Райт также заявил, что независимые нефтеперерабатывающие предприятия из Китая смогут приобретать венесуэльскую нефть на открытом рынке. США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга на заседании в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям. Трамп также заявил, что его страна разделит с Венесуэлой выгоды от продажи 50 миллионов баррелей нефти, которые Каракас будет продавать через Вашингтон.
сша
венесуэла
нью-йорк
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, сша, венесуэла, нью-йорк, николас мадуро, дональд трамп
Энергетика, Нефть, Экономика, США, ВЕНЕСУЭЛА, Нью-Йорк, Николас Мадуро, Дональд Трамп
04:11 27.02.2026
 
В США рассказали о доходах от продажи венесуэльской нефти

Рейтер: доходы от продажи венесуэльской нефти к концу февраля достигнут $2 млрд

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 27 фев - ПРАЙМ. Глава минэнерго США Крис Райт заявил, что доходы от продажи венесуэльской нефти достигнут 2 миллиардов долларов к концу февраля, пишет агентство Рейтер.
"Все больше покупателей в Азии и Европе ведут переговоры о скорых поставках, при этом к концу февраля ожидается продажа 40 миллионов баррелей по цене около 50 долларов за баррель, сказал Райт", - передает Рейтер.
По информации агентства, министр заявил, что миллионы баррелей венесуэльской нефти, которые сейчас находятся в плавучих хранилищах, уже в процессе продажи. Райт также заявил, что независимые нефтеперерабатывающие предприятия из Китая смогут приобретать венесуэльскую нефть на открытом рынке.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга на заседании в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Трамп также заявил, что его страна разделит с Венесуэлой выгоды от продажи 50 миллионов баррелей нефти, которые Каракас будет продавать через Вашингтон.
 
ЭнергетикаЭкономикаНефтьСШАВЕНЕСУЭЛАНью-ЙоркНиколас МадуроДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала