Экс-премьер Британии стал советником Зеленского - 27.02.2026
Спецоперация на Украине
Экс-премьер Британии стал советником Зеленского
Владимир Зеленский назначил Риши Сунака, бывшего премьер-министра Великобритании, своим советником в составе Международного консультативного совета по... | 27.02.2026
2026-02-27T22:12+0300
2026-02-27T22:12+0300
спецоперация на украине
великобритания
украина
киев
владимир зеленский
риши сунак
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский назначил Риши Сунака, бывшего премьер-министра Великобритании, своим советником в составе Международного консультативного совета по экономическому восстановлению Украины, сообщает The Independent со ссылкой на заявление экс-премьера. "Я рад стать частью международной группы, консультирующей Зеленского по вопросам восстановления экономики", — сказал он. По данным издания, эта международная группа нацелена на помощь Киеву в привлечении инвестиций в оборонную сферу и "укрепление энергетической устойчивости".Также сообщается, что данная должность не предусматривает выплату зарплаты. Риши Сунак занимал пост премьер-министра Великобритании с 2022 по 2024 год. Он стал первым человеком индийского происхождения на этой должности и самым молодым премьером страны с 1812 года. Сунаку не удалось повысить рейтинги своей консервативной партии, которые за последние несколько лет снизились из-за действий двух его предшественников.
великобритания
украина
киев
великобритания, украина, киев, владимир зеленский, риши сунак
Спецоперация на Украине, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, УКРАИНА, Киев, Владимир Зеленский, Риши Сунак
22:12 27.02.2026
 
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский назначил Риши Сунака, бывшего премьер-министра Великобритании, своим советником в составе Международного консультативного совета по экономическому восстановлению Украины, сообщает The Independent со ссылкой на заявление экс-премьера.
"Я рад стать частью международной группы, консультирующей Зеленского по вопросам восстановления экономики", — сказал он.
Владимир Зеленский
Новое заявление Зеленского о переговорах вызвало переполох на Западе
21:25
По данным издания, эта международная группа нацелена на помощь Киеву в привлечении инвестиций в оборонную сферу и "укрепление энергетической устойчивости".
Также сообщается, что данная должность не предусматривает выплату зарплаты.
Риши Сунак занимал пост премьер-министра Великобритании с 2022 по 2024 год. Он стал первым человеком индийского происхождения на этой должности и самым молодым премьером страны с 1812 года.
Сунаку не удалось повысить рейтинги своей консервативной партии, которые за последние несколько лет снизились из-за действий двух его предшественников.
Военнослужащие блока НАТО
"Может запустить". В Британии неожиданно высказались о войне с Россией
21:51
 
Спецоперация на Украине ВЕЛИКОБРИТАНИЯ УКРАИНА Киев Владимир Зеленский Риши Сунак
 
 
