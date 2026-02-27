https://1prime.ru/20260227/sunak-867888661.html
Экс-премьер Британии стал советником Зеленского
Экс-премьер Британии стал советником Зеленского
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский назначил Риши Сунака, бывшего премьер-министра Великобритании, своим советником в составе Международного консультативного совета по экономическому восстановлению Украины, сообщает The Independent со ссылкой на заявление экс-премьера. "Я рад стать частью международной группы, консультирующей Зеленского по вопросам восстановления экономики", — сказал он. По данным издания, эта международная группа нацелена на помощь Киеву в привлечении инвестиций в оборонную сферу и "укрепление энергетической устойчивости".Также сообщается, что данная должность не предусматривает выплату зарплаты. Риши Сунак занимал пост премьер-министра Великобритании с 2022 по 2024 год. Он стал первым человеком индийского происхождения на этой должности и самым молодым премьером страны с 1812 года. Сунаку не удалось повысить рейтинги своей консервативной партии, которые за последние несколько лет снизились из-за действий двух его предшественников.
