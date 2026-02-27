https://1prime.ru/20260227/ukraina-867887916.html

Экс-премьер Украины выступил с тревожным предупреждением о переговорах

МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Европейские лидеры пытаются подорвать переговорный процесс, говоря о планах разместить свои вооружённые силы на Украине, считает бывший премьер-министр страны Николай Азаров в своём Telegram-канале. "Последние этапы развития переговорного процесса показывают, что западная группировка стран в лице Германии, Великобритании, Франции выдумывает различные способы дискредитации этого переговорного процесса и его срыва. На это нацелены идеи размещения войск "коалиции желающих" на территории Украины. На это нацелены идеи так называемого восстановления Украины", — написал он.По словам Азарова, никто из западных партнёров Украины "ни копейки не даст ни на какое восстановление".Как ранее сообщила газета Politico, план по восстановлению Украины был включён в мирное соглашение из 20 пунктов, которое США пытаются утвердить с Москвой и Киевом. Этот документ объёмом в 18 страниц рассчитан на десятилетие. Для восстановления Украины США и ЕС рассчитывают привлечь 800 миллиардов долларов как государственных, так и частных инвестиций. 6 января в Париже состоялась встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались так называемые гарантии безопасности для Украины. Участники согласились продлить долгосрочную военную поддержку киевского режима, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на украинской территории в случае заключения мирного соглашения. Президент Владимир Путин указывал, что Россия будет считать любые зарубежные вооружённые силы на украинской территории законными военными целями. Кроме того, он добавил, что после заключения мирного соглашения присутствие иностранных войск на Украине будет нецелесообразным.

