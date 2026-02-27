Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экс-премьер Украины выступил с тревожным предупреждением о переговорах - 27.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260227/ukraina-867887916.html
Экс-премьер Украины выступил с тревожным предупреждением о переговорах
Экс-премьер Украины выступил с тревожным предупреждением о переговорах - 27.02.2026, ПРАЙМ
Экс-премьер Украины выступил с тревожным предупреждением о переговорах
Европейские лидеры пытаются подорвать переговорный процесс, говоря о планах разместить свои вооружённые силы на Украине, считает бывший премьер-министр страны... | 27.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-27T21:43+0300
2026-02-27T21:43+0300
спецоперация на украине
николай азаров
украина
сша
германия
владимир путин
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/77141/73/771417364_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_2a0b18639025a58d52ea6e6d97264a89.jpg
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Европейские лидеры пытаются подорвать переговорный процесс, говоря о планах разместить свои вооружённые силы на Украине, считает бывший премьер-министр страны Николай Азаров в своём Telegram-канале. "Последние этапы развития переговорного процесса показывают, что западная группировка стран в лице Германии, Великобритании, Франции выдумывает различные способы дискредитации этого переговорного процесса и его срыва. На это нацелены идеи размещения войск "коалиции желающих" на территории Украины. На это нацелены идеи так называемого восстановления Украины", — написал он.По словам Азарова, никто из западных партнёров Украины "ни копейки не даст ни на какое восстановление".Как ранее сообщила газета Politico, план по восстановлению Украины был включён в мирное соглашение из 20 пунктов, которое США пытаются утвердить с Москвой и Киевом. Этот документ объёмом в 18 страниц рассчитан на десятилетие. Для восстановления Украины США и ЕС рассчитывают привлечь 800 миллиардов долларов как государственных, так и частных инвестиций. 6 января в Париже состоялась встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались так называемые гарантии безопасности для Украины. Участники согласились продлить долгосрочную военную поддержку киевского режима, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на украинской территории в случае заключения мирного соглашения. Президент Владимир Путин указывал, что Россия будет считать любые зарубежные вооружённые силы на украинской территории законными военными целями. Кроме того, он добавил, что после заключения мирного соглашения присутствие иностранных войск на Украине будет нецелесообразным.
https://1prime.ru/20260227/rossiya-867887560.html
https://1prime.ru/20260227/zelenskiy-867887111.html
украина
сша
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77141/73/771417364_168:0:1500:999_1920x0_80_0_0_58320b5d77de3c22d7a51ce22eabfcb4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
николай азаров, украина, сша, германия, владимир путин, ес
Спецоперация на Украине, Николай Азаров, УКРАИНА, США, ГЕРМАНИЯ, Владимир Путин, ЕС
21:43 27.02.2026
 
Экс-премьер Украины выступил с тревожным предупреждением о переговорах

Азаров: Европа пытается сорвать переговоры, заявляя об отправке войск на Украину

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкНиколай Азаров
Николай Азаров - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2026
Николай Азаров. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Европейские лидеры пытаются подорвать переговорный процесс, говоря о планах разместить свои вооружённые силы на Украине, считает бывший премьер-министр страны Николай Азаров в своём Telegram-канале.
"Последние этапы развития переговорного процесса показывают, что западная группировка стран в лице Германии, Великобритании, Франции выдумывает различные способы дискредитации этого переговорного процесса и его срыва. На это нацелены идеи размещения войск "коалиции желающих" на территории Украины. На это нацелены идеи так называемого восстановления Украины", — написал он.
Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2026
"Он убьет нас": во Франции закатили истерику из-за шага против России
21:38
По словам Азарова, никто из западных партнёров Украины "ни копейки не даст ни на какое восстановление".
Как ранее сообщила газета Politico, план по восстановлению Украины был включён в мирное соглашение из 20 пунктов, которое США пытаются утвердить с Москвой и Киевом. Этот документ объёмом в 18 страниц рассчитан на десятилетие. Для восстановления Украины США и ЕС рассчитывают привлечь 800 миллиардов долларов как государственных, так и частных инвестиций.
6 января в Париже состоялась встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались так называемые гарантии безопасности для Украины. Участники согласились продлить долгосрочную военную поддержку киевского режима, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на украинской территории в случае заключения мирного соглашения.
Президент Владимир Путин указывал, что Россия будет считать любые зарубежные вооружённые силы на украинской территории законными военными целями. Кроме того, он добавил, что после заключения мирного соглашения присутствие иностранных войск на Украине будет нецелесообразным.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2026
Новое заявление Зеленского о переговорах вызвало переполох на Западе
21:25
 
Спецоперация на УкраинеНиколай АзаровУКРАИНАСШАГЕРМАНИЯВладимир ПутинЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала