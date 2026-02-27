Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Украина использовала "Дружбу" для прокачки своей нефти - 27.02.2026
СМИ: Украина использовала "Дружбу" для прокачки своей нефти
До приостановки поставок в январе Украина использовала нефтепровод "Дружба" для транспортировки своей нефти, сообщает Reuters со ссылкой на источники. | 27.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. До приостановки поставок в январе Украина использовала нефтепровод "Дружба" для транспортировки своей нефти, сообщает Reuters со ссылкой на источники. "По трубопроводу "Дружба" экспортировалась часть украинской нефти, а также значительно большие объемы российской нефти. &lt;…&gt; Украина ежемесячно закачивала в нефтепровод "Дружба" около 40 тысяч тонн нефти", — говорится в публикации.По данным издания, приостановка поставок лишает Украину одного из источников экспортных доходов и финансирования, необходимых для сокращения бюджетного дефицита. Ранее в пятницу премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Киев пытается убедить европейские институты в невозможности транспортировки нефти по "Дружбе", но это не соответствует действительности. Он также сообщил, что Зеленский отверг предложение провести инспекцию на нефтепроводе для оценки его состояния. Украина прекратила поставки через "Дружбу" в конце января. Этот нефтепровод начинается в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разделяется: идет через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию, а также через Белоруссию в сторону Польши и Германии. СМИ сообщают, что киевское правительство не возобновляет транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за "российских атак". В ответ на это Братислава прекратила аварийные поставки электроэнергии. Словацкие власти полагают, что нефтепровод функционирует исправно, а остановка поставок — это политическое решение с целью оказания давления для ускорения вступления Украины в Европейский Союз. В свою очередь, Венгрия, также оставшаяся без поставок, заблокировала очередной пакет антироссийских санкций ЕС и кредит Украине на 90 миллиардов евро, а также объявила о приостановке экспорта дизельного топлива.
22:36 27.02.2026
 
СМИ: Украина использовала "Дружбу" для прокачки своей нефти

Reuters: Украина экспортировала свою нефть в Европу по нефтепроводу "Дружба"

© AP Photo / Bela SzandelszkyИнженер венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба"
Инженер венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода Дружба - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2026
Инженер венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба". Архивное фото
© AP Photo / Bela Szandelszky
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. До приостановки поставок в январе Украина использовала нефтепровод "Дружба" для транспортировки своей нефти, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
"По трубопроводу "Дружба" экспортировалась часть украинской нефти, а также значительно большие объемы российской нефти. <…> Украина ежемесячно закачивала в нефтепровод "Дружба" около 40 тысяч тонн нефти", — говорится в публикации.
Виктор Орбан
"Скрывает правду". Орбан резко высказался о Зеленском
22:07
По данным издания, приостановка поставок лишает Украину одного из источников экспортных доходов и финансирования, необходимых для сокращения бюджетного дефицита.
Ранее в пятницу премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Киев пытается убедить европейские институты в невозможности транспортировки нефти по "Дружбе", но это не соответствует действительности. Он также сообщил, что Зеленский отверг предложение провести инспекцию на нефтепроводе для оценки его состояния.
Украина прекратила поставки через "Дружбу" в конце января. Этот нефтепровод начинается в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разделяется: идет через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию, а также через Белоруссию в сторону Польши и Германии.
СМИ сообщают, что киевское правительство не возобновляет транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за "российских атак". В ответ на это Братислава прекратила аварийные поставки электроэнергии. Словацкие власти полагают, что нефтепровод функционирует исправно, а остановка поставок — это политическое решение с целью оказания давления для ускорения вступления Украины в Европейский Союз.
В свою очередь, Венгрия, также оставшаяся без поставок, заблокировала очередной пакет антироссийских санкций ЕС и кредит Украине на 90 миллиардов евро, а также объявила о приостановке экспорта дизельного топлива.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2026
Зеленский отверг предложение провести инспекцию на "Дружбе"
20:56
 
