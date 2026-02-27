СМИ: Украина использовала "Дружбу" для прокачки своей нефти
© AP Photo / Bela SzandelszkyИнженер венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба"
Инженер венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба". Архивное фото
© AP Photo / Bela Szandelszky
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. До приостановки поставок в январе Украина использовала нефтепровод "Дружба" для транспортировки своей нефти, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
"По трубопроводу "Дружба" экспортировалась часть украинской нефти, а также значительно большие объемы российской нефти. <…> Украина ежемесячно закачивала в нефтепровод "Дружба" около 40 тысяч тонн нефти", — говорится в публикации.
По данным издания, приостановка поставок лишает Украину одного из источников экспортных доходов и финансирования, необходимых для сокращения бюджетного дефицита.
Ранее в пятницу премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Киев пытается убедить европейские институты в невозможности транспортировки нефти по "Дружбе", но это не соответствует действительности. Он также сообщил, что Зеленский отверг предложение провести инспекцию на нефтепроводе для оценки его состояния.
СМИ сообщают, что киевское правительство не возобновляет транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за "российских атак". В ответ на это Братислава прекратила аварийные поставки электроэнергии. Словацкие власти полагают, что нефтепровод функционирует исправно, а остановка поставок — это политическое решение с целью оказания давления для ускорения вступления Украины в Европейский Союз.
В свою очередь, Венгрия, также оставшаяся без поставок, заблокировала очередной пакет антироссийских санкций ЕС и кредит Украине на 90 миллиардов евро, а также объявила о приостановке экспорта дизельного топлива.