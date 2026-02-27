https://1prime.ru/20260227/ukraina-867888963.html

СМИ: Украина использовала "Дружбу" для прокачки своей нефти

СМИ: Украина использовала "Дружбу" для прокачки своей нефти - 27.02.2026, ПРАЙМ

СМИ: Украина использовала "Дружбу" для прокачки своей нефти

До приостановки поставок в январе Украина использовала нефтепровод "Дружба" для транспортировки своей нефти, сообщает Reuters со ссылкой на источники. | 27.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-27T22:36+0300

2026-02-27T22:36+0300

2026-02-27T22:36+0300

нефть

украина

словакия

венгрия

роберт фицо

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/1b/867872060_0:0:2601:1463_1920x0_80_0_0_fa57a8cac8297ae109c166759a3900b3.jpg

МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. До приостановки поставок в январе Украина использовала нефтепровод "Дружба" для транспортировки своей нефти, сообщает Reuters со ссылкой на источники. "По трубопроводу "Дружба" экспортировалась часть украинской нефти, а также значительно большие объемы российской нефти. <…> Украина ежемесячно закачивала в нефтепровод "Дружба" около 40 тысяч тонн нефти", — говорится в публикации.По данным издания, приостановка поставок лишает Украину одного из источников экспортных доходов и финансирования, необходимых для сокращения бюджетного дефицита. Ранее в пятницу премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Киев пытается убедить европейские институты в невозможности транспортировки нефти по "Дружбе", но это не соответствует действительности. Он также сообщил, что Зеленский отверг предложение провести инспекцию на нефтепроводе для оценки его состояния. Украина прекратила поставки через "Дружбу" в конце января. Этот нефтепровод начинается в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разделяется: идет через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию, а также через Белоруссию в сторону Польши и Германии. СМИ сообщают, что киевское правительство не возобновляет транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за "российских атак". В ответ на это Братислава прекратила аварийные поставки электроэнергии. Словацкие власти полагают, что нефтепровод функционирует исправно, а остановка поставок — это политическое решение с целью оказания давления для ускорения вступления Украины в Европейский Союз. В свою очередь, Венгрия, также оставшаяся без поставок, заблокировала очередной пакет антироссийских санкций ЕС и кредит Украине на 90 миллиардов евро, а также объявила о приостановке экспорта дизельного топлива.

https://1prime.ru/20260227/orban-867888512.html

https://1prime.ru/20260227/fitso-867886248.html

украина

словакия

венгрия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, украина, словакия, венгрия, роберт фицо, ес