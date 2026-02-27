https://1prime.ru/20260227/venesuela-867860703.html

В Венесуэле прошла встреча с руководителями Shell

МЕХИКО, 27 фев - ПРАЙМ. Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес провела в Каракасе встречу с руководителями британской нефтегазовой компании Shell, на которой обсуждались перспективы реализации проектов в газовом секторе и стратегического сотрудничества, сообщил телеканал VTV. Согласно информации, озвученной в эфире телеканала, встреча прошла в дворце Мирафлорес с участием президента государственной нефтяной компании PDVSA Эктора Обрегона, заместителя министра углеводородов Паулы Энао и заместителя министра газа Луиса Гонсалеса. Со стороны Shell присутствовали региональный вице-президент Адам Ломас, президент подразделения Global Gas Седрик Кремерс, вице-президент компании Элиас Нусет и представитель Shell в Венесуэле Альфредо Урданета. Стороны обсудили, как сообщается, возможные схемы инвестиций, возобновление работы нефтяных месторождений и разработку газовых залежей. Встреча проходит на фоне реформ в энергетическом секторе Венесуэлы, направленных на расширение участия международных компаний в добыче нефти и газа и увеличение экономического потенциала страны.

