В Венесуэле прошла встреча с руководителями Shell - 27.02.2026
В Венесуэле прошла встреча с руководителями Shell
МЕХИКО, 27 фев - ПРАЙМ. Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес провела в Каракасе встречу с руководителями британской нефтегазовой компании Shell, на которой обсуждались перспективы реализации проектов в газовом секторе и стратегического сотрудничества, сообщил телеканал VTV. Согласно информации, озвученной в эфире телеканала, встреча прошла в дворце Мирафлорес с участием президента государственной нефтяной компании PDVSA Эктора Обрегона, заместителя министра углеводородов Паулы Энао и заместителя министра газа Луиса Гонсалеса. Со стороны Shell присутствовали региональный вице-президент Адам Ломас, президент подразделения Global Gas Седрик Кремерс, вице-президент компании Элиас Нусет и представитель Shell в Венесуэле Альфредо Урданета. Стороны обсудили, как сообщается, возможные схемы инвестиций, возобновление работы нефтяных месторождений и разработку газовых залежей. Встреча проходит на фоне реформ в энергетическом секторе Венесуэлы, направленных на расширение участия международных компаний в добыче нефти и газа и увеличение экономического потенциала страны.
01:55 27.02.2026
 
В Венесуэле прошла встреча с руководителями Shell

МЕХИКО, 27 фев - ПРАЙМ. Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес провела в Каракасе встречу с руководителями британской нефтегазовой компании Shell, на которой обсуждались перспективы реализации проектов в газовом секторе и стратегического сотрудничества, сообщил телеканал VTV.
Согласно информации, озвученной в эфире телеканала, встреча прошла в дворце Мирафлорес с участием президента государственной нефтяной компании PDVSA Эктора Обрегона, заместителя министра углеводородов Паулы Энао и заместителя министра газа Луиса Гонсалеса.
Со стороны Shell присутствовали региональный вице-президент Адам Ломас, президент подразделения Global Gas Седрик Кремерс, вице-президент компании Элиас Нусет и представитель Shell в Венесуэле Альфредо Урданета.
Стороны обсудили, как сообщается, возможные схемы инвестиций, возобновление работы нефтяных месторождений и разработку газовых залежей.
Встреча проходит на фоне реформ в энергетическом секторе Венесуэлы, направленных на расширение участия международных компаний в добыче нефти и газа и увеличение экономического потенциала страны.
 
