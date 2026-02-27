https://1prime.ru/20260227/vsu-867864680.html

ВСУ перебрасывают под Сумы группу 140-го центра ССО

ВСУ перебрасывают под Сумы группу 140-го центра ССО - 27.02.2026, ПРАЙМ

ВСУ перебрасывают под Сумы группу 140-го центра ССО

ВСУ перебрасывают под Сумы группу 140-го центра сил специальных операций, три подобных ранее были уничтожены в этом же районе, рассказали РИА Новости в... | 27.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-27T06:42+0300

2026-02-27T06:42+0300

2026-02-27T06:42+0300

общество

экономика

россия

сумы

всу

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867864680.jpg?1772163746

МОСКВА, 27 фев – ПРАЙМ. ВСУ перебрасывают под Сумы группу 140-го центра сил специальных операций, три подобных ранее были уничтожены в этом же районе, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах. "Сообщается о переброске очередной группы 140-г оцентра ССО в Сумскую область", - рассказал собеседник агентства. Он отметил, что ранее в данном районе было ликвидировано несколько групп именно этого спецподразделения ВСУ: во главе с командиром Ильей Билыком, капитаном Леонидом Семенюком в районе Садков и под командованием Карачевского около Варачино. "Украинское командование продолжает использовать "элиту ВСУ" как обычные линейные пехотные подразделения, что связано как с общеизвестным негативным отношением (главкома ВСУ Александра) Сырского к спецназу, так и с банальной нехваткой личного состава", - подчеркнул собеседник агентства.

сумы

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, сумы, всу