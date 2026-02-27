Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
27.02.2026 ВСУ перебрасывают под Сумы группу 140-го центра ССО
ВСУ перебрасывают под Сумы группу 140-го центра ССО
ВСУ перебрасывают под Сумы группу 140-го центра ССО - 27.02.2026, ПРАЙМ
ВСУ перебрасывают под Сумы группу 140-го центра ССО
ВСУ перебрасывают под Сумы группу 140-го центра сил специальных операций, три подобных ранее были уничтожены в этом же районе, рассказали РИА Новости в... | 27.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-27T06:42+0300
2026-02-27T06:42+0300
МОСКВА, 27 фев – ПРАЙМ. ВСУ перебрасывают под Сумы группу 140-го центра сил специальных операций, три подобных ранее были уничтожены в этом же районе, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах. "Сообщается о переброске очередной группы 140-г оцентра ССО в Сумскую область", - рассказал собеседник агентства. Он отметил, что ранее в данном районе было ликвидировано несколько групп именно этого спецподразделения ВСУ: во главе с командиром Ильей Билыком, капитаном Леонидом Семенюком в районе Садков и под командованием Карачевского около Варачино. "Украинское командование продолжает использовать "элиту ВСУ" как обычные линейные пехотные подразделения, что связано как с общеизвестным негативным отношением (главкома ВСУ Александра) Сырского к спецназу, так и с банальной нехваткой личного состава", - подчеркнул собеседник агентства.
06:42 27.02.2026
 
ВСУ перебрасывают под Сумы группу 140-го центра ССО

ВСУ перебрасывают под Сумы группу 140-го центра спецопераций

МОСКВА, 27 фев – ПРАЙМ. ВСУ перебрасывают под Сумы группу 140-го центра сил специальных операций, три подобных ранее были уничтожены в этом же районе, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.
"Сообщается о переброске очередной группы 140-г оцентра ССО в Сумскую область", - рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что ранее в данном районе было ликвидировано несколько групп именно этого спецподразделения ВСУ: во главе с командиром Ильей Билыком, капитаном Леонидом Семенюком в районе Садков и под командованием Карачевского около Варачино.
"Украинское командование продолжает использовать "элиту ВСУ" как обычные линейные пехотные подразделения, что связано как с общеизвестным негативным отношением (главкома ВСУ Александра) Сырского к спецназу, так и с банальной нехваткой личного состава", - подчеркнул собеседник агентства.
 
