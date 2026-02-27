https://1prime.ru/20260227/vsu-867864680.html
ВСУ перебрасывают под Сумы группу 140-го центра ССО
ВСУ перебрасывают под Сумы группу 140-го центра ССО - 27.02.2026, ПРАЙМ
ВСУ перебрасывают под Сумы группу 140-го центра ССО
ВСУ перебрасывают под Сумы группу 140-го центра сил специальных операций, три подобных ранее были уничтожены в этом же районе, рассказали РИА Новости в... | 27.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-27T06:42+0300
2026-02-27T06:42+0300
2026-02-27T06:42+0300
общество
экономика
россия
сумы
всу
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867864680.jpg?1772163746
МОСКВА, 27 фев – ПРАЙМ. ВСУ перебрасывают под Сумы группу 140-го центра сил специальных операций, три подобных ранее были уничтожены в этом же районе, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.
"Сообщается о переброске очередной группы 140-г оцентра ССО в Сумскую область", - рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что ранее в данном районе было ликвидировано несколько групп именно этого спецподразделения ВСУ: во главе с командиром Ильей Билыком, капитаном Леонидом Семенюком в районе Садков и под командованием Карачевского около Варачино.
"Украинское командование продолжает использовать "элиту ВСУ" как обычные линейные пехотные подразделения, что связано как с общеизвестным негативным отношением (главкома ВСУ Александра) Сырского к спецназу, так и с банальной нехваткой личного состава", - подчеркнул собеседник агентства.
сумы
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, сумы, всу
Общество , Экономика, РОССИЯ, Сумы, ВСУ
ВСУ перебрасывают под Сумы группу 140-го центра ССО
ВСУ перебрасывают под Сумы группу 140-го центра спецопераций
МОСКВА, 27 фев – ПРАЙМ. ВСУ перебрасывают под Сумы группу 140-го центра сил специальных операций, три подобных ранее были уничтожены в этом же районе, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.
"Сообщается о переброске очередной группы 140-г оцентра ССО в Сумскую область", - рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что ранее в данном районе было ликвидировано несколько групп именно этого спецподразделения ВСУ: во главе с командиром Ильей Билыком, капитаном Леонидом Семенюком в районе Садков и под командованием Карачевского около Варачино.
"Украинское командование продолжает использовать "элиту ВСУ" как обычные линейные пехотные подразделения, что связано как с общеизвестным негативным отношением (главкома ВСУ Александра) Сырского к спецназу, так и с банальной нехваткой личного состава", - подчеркнул собеседник агентства.