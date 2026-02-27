Фицо обвинил Зеленского во лжи о неисправности "Дружбы"
Премьер Словакии Фицо уличил Зеленского во лжи о неисправности нефтепровода "Дружба"
© AP Photo / Bela SzandelszkyНефтепровод "Дружба"
Нефтепровод "Дружба". Архивное фото
© AP Photo / Bela Szandelszky
БРАТИСЛАВА, 27 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что предлагаемые украинской стороной альтернативные варианты поставки нефти в республику только подтверждают ложь о неисправности нефтепровода "Дружба".
"То, что (Владимир - ред.) Зеленский не говорит правду, подтверждают и предложения, которые мы слышим. Он говорит, что "Броды" якобы повреждены, это та часть нефтепровода, которая на территории Украины. Это неправда, потому что они нам предлагают альтернативу, чтобы мы брали какую-то другую нефть через Одессу. Она должна была бы прийти до пункта "Броды" и оттуда бы была отправлена в Словакию. Так как тогда "Броды" могут быть повреждены?", - сказал Фицо на пресс-конференции в пятницу, трансляцию которой вел телеканал ТА3.
Киев остановил поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" транзитом через территорию Украины в Словакию и Венгрию 27 января. Министерство экономики Словакии ожидало их возобновления в ближайшее время, но этого так и не произошло. Власти Словакии считают, что нефтепровод "Дружба" функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которого - шантаж для приближения Украины к членству в Европейском союзе.