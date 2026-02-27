https://1prime.ru/20260227/zelenskiy-867881505.html

Фицо обвинил Зеленского во лжи о неисправности "Дружбы"

Фицо обвинил Зеленского во лжи о неисправности "Дружбы" - 27.02.2026, ПРАЙМ

Фицо обвинил Зеленского во лжи о неисправности "Дружбы"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что предлагаемые украинской стороной альтернативные варианты поставки нефти в республику только подтверждают ложь о | 27.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-27T18:21+0300

2026-02-27T18:21+0300

2026-02-27T18:21+0300

нефть

газ

словакия

украина

одесса

роберт фицо

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/1b/867872060_0:0:2601:1463_1920x0_80_0_0_fa57a8cac8297ae109c166759a3900b3.jpg

БРАТИСЛАВА, 27 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что предлагаемые украинской стороной альтернативные варианты поставки нефти в республику только подтверждают ложь о неисправности нефтепровода "Дружба". "То, что (Владимир - ред.) Зеленский не говорит правду, подтверждают и предложения, которые мы слышим. Он говорит, что "Броды" якобы повреждены, это та часть нефтепровода, которая на территории Украины. Это неправда, потому что они нам предлагают альтернативу, чтобы мы брали какую-то другую нефть через Одессу. Она должна была бы прийти до пункта "Броды" и оттуда бы была отправлена в Словакию. Так как тогда "Броды" могут быть повреждены?", - сказал Фицо на пресс-конференции в пятницу, трансляцию которой вел телеканал ТА3. Киев остановил поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" транзитом через территорию Украины в Словакию и Венгрию 27 января. Министерство экономики Словакии ожидало их возобновления в ближайшее время, но этого так и не произошло. Власти Словакии считают, что нефтепровод "Дружба" функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которого - шантаж для приближения Украины к членству в Европейском союзе.

https://1prime.ru/20260227/druzhba-867867136.html

словакия

украина

одесса

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, газ, словакия, украина, одесса, роберт фицо