Новое заявление Зеленского о переговорах вызвало переполох на Западе
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Читатели издания Le Figaro резко осудили новое заявление Владимира Зеленского о возможных скорых трехсторонних переговорах по урегулированию на Украине.
"Эти встречи бессмысленны. Зеленский ничего не подпишет, пока не получит от нас
90 миллиардов евро", — отметил один из читателей.
90 миллиардов евро", — отметил один из читателей.
"Ему стоит подумать о том, чтобы снова стать клоуном", — написал другой.
"Это превращается в абсурд. Зеленский постоянно объявляет о встречах так, будто именно он ведет успешные переговоры. Только в итоге остается ни с чем", — обрушился с критикой третий.
"Прекратите этот вздор. Война для Украины проиграна; они должны были принять условия России с самых первых переговоров. Теперь страна обескровлена, украинцы мерзнут и голодают. Прекратите это!" — заключил еще один пользователь.
Мирный процесс по Украине
В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые обсуждения рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда была затронута тема нерешенных аспектов мирного плана, предложенного США. По результатам второго раунда переговоров Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
Позже, 17-18 февраля, в Женеве прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский отметил, что переговоры были сложными, но конструктивными. Он также сообщил, что новая встреча по Украине ожидается в ближайшем будущем.
Источник РИА Новости поделился, что представители стран пока не подписывали никаких документов. Детали относительно места и времени новых встреч еще не определены, но диалог продолжится.