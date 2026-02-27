https://1prime.ru/20260227/zelenskiy-867887111.html

Новое заявление Зеленского о переговорах вызвало переполох на Западе

Новое заявление Зеленского о переговорах вызвало переполох на Западе - 27.02.2026, ПРАЙМ

Новое заявление Зеленского о переговорах вызвало переполох на Западе

Читатели издания Le Figaro резко осудили новое заявление Владимира Зеленского о возможных скорых трехсторонних переговорах по урегулированию на Украине. | 27.02.2026

МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Читатели издания Le Figaro резко осудили новое заявление Владимира Зеленского о возможных скорых трехсторонних переговорах по урегулированию на Украине."Эти встречи бессмысленны. Зеленский ничего не подпишет, пока не получит от нас90 миллиардов евро", — отметил один из читателей."Ему стоит подумать о том, чтобы снова стать клоуном", — написал другой."Это превращается в абсурд. Зеленский постоянно объявляет о встречах так, будто именно он ведет успешные переговоры. Только в итоге остается ни с чем", — обрушился с критикой третий."Прекратите этот вздор. Война для Украины проиграна; они должны были принять условия России с самых первых переговоров. Теперь страна обескровлена, украинцы мерзнут и голодают. Прекратите это!" — заключил еще один пользователь.В четверг Владимир Зеленский заявил, что следующая трехсторонняя встреча России, США и Украины, скорее всего, пройдет в Абу-Даби в начале марта.Мирный процесс по УкраинеВ конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые обсуждения рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда была затронута тема нерешенных аспектов мирного плана, предложенного США. По результатам второго раунда переговоров Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".Позже, 17-18 февраля, в Женеве прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский отметил, что переговоры были сложными, но конструктивными. Он также сообщил, что новая встреча по Украине ожидается в ближайшем будущем.Источник РИА Новости поделился, что представители стран пока не подписывали никаких документов. Детали относительно места и времени новых встреч еще не определены, но диалог продолжится.

