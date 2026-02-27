Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новое заявление Зеленского о переговорах вызвало переполох на Западе - 27.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260227/zelenskiy-867887111.html
Новое заявление Зеленского о переговорах вызвало переполох на Западе
Новое заявление Зеленского о переговорах вызвало переполох на Западе - 27.02.2026, ПРАЙМ
Новое заявление Зеленского о переговорах вызвало переполох на Западе
Читатели издания Le Figaro резко осудили новое заявление Владимира Зеленского о возможных скорых трехсторонних переговорах по урегулированию на Украине. | 27.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-27T21:25+0300
2026-02-27T21:25+0300
спецоперация на украине
украина
сша
абу-даби
владимир зеленский
владимир мединский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Читатели издания Le Figaro резко осудили новое заявление Владимира Зеленского о возможных скорых трехсторонних переговорах по урегулированию на Украине."Эти встречи бессмысленны. Зеленский ничего не подпишет, пока не получит от нас90 миллиардов евро", — отметил один из читателей."Ему стоит подумать о том, чтобы снова стать клоуном", — написал другой."Это превращается в абсурд. Зеленский постоянно объявляет о встречах так, будто именно он ведет успешные переговоры. Только в итоге остается ни с чем", — обрушился с критикой третий."Прекратите этот вздор. Война для Украины проиграна; они должны были принять условия России с самых первых переговоров. Теперь страна обескровлена, украинцы мерзнут и голодают. Прекратите это!" — заключил еще один пользователь.В четверг Владимир Зеленский заявил, что следующая трехсторонняя встреча России, США и Украины, скорее всего, пройдет в Абу-Даби в начале марта.Мирный процесс по УкраинеВ конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые обсуждения рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда была затронута тема нерешенных аспектов мирного плана, предложенного США. По результатам второго раунда переговоров Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".Позже, 17-18 февраля, в Женеве прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский отметил, что переговоры были сложными, но конструктивными. Он также сообщил, что новая встреча по Украине ожидается в ближайшем будущем.Источник РИА Новости поделился, что представители стран пока не подписывали никаких документов. Детали относительно места и времени новых встреч еще не определены, но диалог продолжится.
https://1prime.ru/20260227/zelenskiy-867880087.html
https://1prime.ru/20260226/zelenskiy-867850856.html
украина
сша
абу-даби
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_013d41be83002e2055c4ba2c1a78a3f3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, сша, абу-даби, владимир зеленский, владимир мединский
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, Абу-Даби, Владимир Зеленский, Владимир Мединский
21:25 27.02.2026
 

Новое заявление Зеленского о переговорах вызвало переполох на Западе

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Читатели издания Le Figaro резко осудили новое заявление Владимира Зеленского о возможных скорых трехсторонних переговорах по урегулированию на Украине.
"Эти встречи бессмысленны. Зеленский ничего не подпишет, пока не получит от нас
90 миллиардов евро", — отметил один из читателей.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2026
Зеленский сделал заявление об урегулировании конфликта
16:54
"Ему стоит подумать о том, чтобы снова стать клоуном", — написал другой.
"Это превращается в абсурд. Зеленский постоянно объявляет о встречах так, будто именно он ведет успешные переговоры. Только в итоге остается ни с чем", — обрушился с критикой третий.
"Прекратите этот вздор. Война для Украины проиграна; они должны были принять условия России с самых первых переговоров. Теперь страна обескровлена, украинцы мерзнут и голодают. Прекратите это!" — заключил еще один пользователь.
В четверг Владимир Зеленский заявил, что следующая трехсторонняя встреча России, США и Украины, скорее всего, пройдет в Абу-Даби в начале марта.

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые обсуждения рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда была затронута тема нерешенных аспектов мирного плана, предложенного США. По результатам второго раунда переговоров Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
Позже, 17-18 февраля, в Женеве прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский отметил, что переговоры были сложными, но конструктивными. Он также сообщил, что новая встреча по Украине ожидается в ближайшем будущем.
Источник РИА Новости поделился, что представители стран пока не подписывали никаких документов. Детали относительно места и времени новых встреч еще не определены, но диалог продолжится.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2026
Зеленский сделал истеричное заявление о Крыме
Вчера, 17:38
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСШААбу-ДабиВладимир ЗеленскийВладимир Мединский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала