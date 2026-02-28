https://1prime.ru/20260228/ator-867899656.html

Глава АТОР рассказала об отдыхе россиян в странах Ближнего Востока

Глава АТОР рассказала об отдыхе россиян в странах Ближнего Востока - 28.02.2026, ПРАЙМ

Глава АТОР рассказала об отдыхе россиян в странах Ближнего Востока

Отдых россиян в странах Ближнего Востока пока проходит штатно, рассказала РИА Новости глава Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе. | 28.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-28T16:27+0300

2026-02-28T16:27+0300

2026-02-28T16:27+0300

мировая экономика

ближний восток

сша

израиль

атор

росавиация

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/84277/38/842773886_0:134:3163:1913_1920x0_80_0_0_7170045ae0441b0075830d8bb1cb19a6.jpg

МОСКВА, 28 фев – ПРАЙМ. Отдых россиян в странах Ближнего Востока пока проходит штатно, рассказала РИА Новости глава Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе. США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. "Все происходит в штатном режиме. Пока", - ответила Ломидзе на вопрос о том, как проходит отдых туристов на фоне эскалации в регионе. По ее словам, сведений о пострадавших среди россиян нет. Также нет необходимости в эвакуации туристов, добавила она. Туроператоры размещают своих клиентов, чей вылет из стран Персидского залива пока откладывается, в отелях. "В свою очередь, туристам, которые планировали отправиться на отдых из России в Объединенные Арабские Эмираты и другие страны региона в ближайшие 2-3 дня, предлагаются альтернативные варианты", - заключила Ломидзе. Росавиация сообщала, что на фоне ситуации на Ближнем Востоке авиавласти Бахрейна, Ирака, Катара и Кувейта закрыли воздушное пространство, ОАЭ ввели ограничение на его использование. МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.

https://1prime.ru/20260228/tramp-867897110.html

ближний восток

сша

израиль

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, ближний восток, сша, израиль, атор, росавиация, мид рф