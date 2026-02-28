https://1prime.ru/20260228/ator-867899656.html
Глава АТОР рассказала об отдыхе россиян в странах Ближнего Востока
мировая экономика
ближний восток
сша
израиль
атор
росавиация
мид рф
МОСКВА, 28 фев – ПРАЙМ. Отдых россиян в странах Ближнего Востока пока проходит штатно, рассказала РИА Новости глава Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе. США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. "Все происходит в штатном режиме. Пока", - ответила Ломидзе на вопрос о том, как проходит отдых туристов на фоне эскалации в регионе. По ее словам, сведений о пострадавших среди россиян нет. Также нет необходимости в эвакуации туристов, добавила она. Туроператоры размещают своих клиентов, чей вылет из стран Персидского залива пока откладывается, в отелях. "В свою очередь, туристам, которые планировали отправиться на отдых из России в Объединенные Арабские Эмираты и другие страны региона в ближайшие 2-3 дня, предлагаются альтернативные варианты", - заключила Ломидзе. Росавиация сообщала, что на фоне ситуации на Ближнем Востоке авиавласти Бахрейна, Ирака, Катара и Кувейта закрыли воздушное пространство, ОАЭ ввели ограничение на его использование. МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
ближний восток
сша
израиль
мировая экономика, ближний восток, сша, израиль, атор, росавиация, мид рф
Мировая экономика, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, США, ИЗРАИЛЬ, АТОР, Росавиация, МИД РФ
