Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава АТОР рассказала об отдыхе россиян в странах Ближнего Востока - 28.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260228/ator-867899656.html
Глава АТОР рассказала об отдыхе россиян в странах Ближнего Востока
Глава АТОР рассказала об отдыхе россиян в странах Ближнего Востока - 28.02.2026, ПРАЙМ
Глава АТОР рассказала об отдыхе россиян в странах Ближнего Востока
Отдых россиян в странах Ближнего Востока пока проходит штатно, рассказала РИА Новости глава Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе. | 28.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-28T16:27+0300
2026-02-28T16:27+0300
мировая экономика
ближний восток
сша
израиль
атор
росавиация
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/38/842773886_0:134:3163:1913_1920x0_80_0_0_7170045ae0441b0075830d8bb1cb19a6.jpg
МОСКВА, 28 фев – ПРАЙМ. Отдых россиян в странах Ближнего Востока пока проходит штатно, рассказала РИА Новости глава Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе. США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. "Все происходит в штатном режиме. Пока", - ответила Ломидзе на вопрос о том, как проходит отдых туристов на фоне эскалации в регионе. По ее словам, сведений о пострадавших среди россиян нет. Также нет необходимости в эвакуации туристов, добавила она. Туроператоры размещают своих клиентов, чей вылет из стран Персидского залива пока откладывается, в отелях. "В свою очередь, туристам, которые планировали отправиться на отдых из России в Объединенные Арабские Эмираты и другие страны региона в ближайшие 2-3 дня, предлагаются альтернативные варианты", - заключила Ломидзе. Росавиация сообщала, что на фоне ситуации на Ближнем Востоке авиавласти Бахрейна, Ирака, Катара и Кувейта закрыли воздушное пространство, ОАЭ ввели ограничение на его использование. МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
https://1prime.ru/20260228/tramp-867897110.html
ближний восток
сша
израиль
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/38/842773886_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_e144c4adcd6c81084e6e3fdb36bda49b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, ближний восток, сша, израиль, атор, росавиация, мид рф
Мировая экономика, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, США, ИЗРАИЛЬ, АТОР, Росавиация, МИД РФ
16:27 28.02.2026
 
Глава АТОР рассказала об отдыхе россиян в странах Ближнего Востока

Ломидзе: отдых россиян в странах Ближнего Востока пока проходит штатно

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГорода мира. Дубай
Города мира. Дубай - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2026
Города мира. Дубай. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 28 фев – ПРАЙМ. Отдых россиян в странах Ближнего Востока пока проходит штатно, рассказала РИА Новости глава Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
"Все происходит в штатном режиме. Пока", - ответила Ломидзе на вопрос о том, как проходит отдых туристов на фоне эскалации в регионе.
По ее словам, сведений о пострадавших среди россиян нет. Также нет необходимости в эвакуации туристов, добавила она.
Туроператоры размещают своих клиентов, чей вылет из стран Персидского залива пока откладывается, в отелях.
"В свою очередь, туристам, которые планировали отправиться на отдых из России в Объединенные Арабские Эмираты и другие страны региона в ближайшие 2-3 дня, предлагаются альтернативные варианты", - заключила Ломидзе.
Росавиация сообщала, что на фоне ситуации на Ближнем Востоке авиавласти Бахрейна, Ирака, Катара и Кувейта закрыли воздушное пространство, ОАЭ ввели ограничение на его использование.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2026
США начали военную операцию против Ирана, заявил Трамп
11:26
 
Мировая экономикаБЛИЖНИЙ ВОСТОКСШАИЗРАИЛЬАТОРРосавиацияМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала