АТОР оценила потери российских туроператоров на Ближнем Востоке

АТОР оценила потери российских туроператоров на Ближнем Востоке

2026-02-28T16:57+0300

экономика

бизнес

туризм

финансы

ближний восток

сша

иран

атор

мид рф

МОСКВА, 28 фев – ПРАЙМ. Потери российских туроператоров, организующих поездки на Ближний Восток, исчисляются миллионами долларов на фоне эскалации ирано-израильского конфликта, но точная оценка станет возможна не раньше понедельника-вторника, заявили в Ассоциации туроператоров (АТОР). "Потери туроператоров исчисляются миллионами долларов. Однако точная оценка станет возможна не раньше понедельника-вторника: многое зависит от позиции отелей и дальнейшего развития ситуации в регионе", - рассказали в АТОР. Ранее АТОР сообщила, российские туроператоры на фоне эскалации ситуация на Ближнем Востоке оперативно перестраивают работу в условиях неопределенности, находятся на постоянной связи с туристами и партнерами. В частности путешественников, которые сегодня не смогли вылететь из ОАЭ в настоящее время размещаются в отелях; тем, у кого был запланирован вылет в ближайшие дни - продлевают отдых. США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана. МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.

ближний восток

сша

иран

