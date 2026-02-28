Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
АТОР оценила потери российских туроператоров на Ближнем Востоке - 28.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260228/ator-867900955.html
АТОР оценила потери российских туроператоров на Ближнем Востоке
АТОР оценила потери российских туроператоров на Ближнем Востоке - 28.02.2026, ПРАЙМ
АТОР оценила потери российских туроператоров на Ближнем Востоке
Потери российских туроператоров, организующих поездки на Ближний Восток, исчисляются миллионами долларов на фоне эскалации ирано-израильского конфликта, но... | 28.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-28T16:57+0300
2026-02-28T16:57+0300
экономика
бизнес
туризм
финансы
ближний восток
сша
иран
атор
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84165/09/841650977_0:141:3143:1908_1920x0_80_0_0_4171f416a4bf4f0a9e72ddb1e07c2d14.jpg
МОСКВА, 28 фев – ПРАЙМ. Потери российских туроператоров, организующих поездки на Ближний Восток, исчисляются миллионами долларов на фоне эскалации ирано-израильского конфликта, но точная оценка станет возможна не раньше понедельника-вторника, заявили в Ассоциации туроператоров (АТОР). "Потери туроператоров исчисляются миллионами долларов. Однако точная оценка станет возможна не раньше понедельника-вторника: многое зависит от позиции отелей и дальнейшего развития ситуации в регионе", - рассказали в АТОР. Ранее АТОР сообщила, российские туроператоры на фоне эскалации ситуация на Ближнем Востоке оперативно перестраивают работу в условиях неопределенности, находятся на постоянной связи с туристами и партнерами. В частности путешественников, которые сегодня не смогли вылететь из ОАЭ в настоящее время размещаются в отелях; тем, у кого был запланирован вылет в ближайшие дни - продлевают отдых. США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана. МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
https://1prime.ru/20260228/ator-867899656.html
ближний восток
сша
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84165/09/841650977_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_0507b1d35aba90caa32dd9d8b2bb7ded.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, туризм, финансы, ближний восток, сша, иран, атор, мид рф
Экономика, Бизнес, Туризм, Финансы, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, США, ИРАН, АТОР, МИД РФ
16:57 28.02.2026
 
АТОР оценила потери российских туроператоров на Ближнем Востоке

АТОР: потери туроператоров на Ближнем Востоке исчисляются миллионами долларов

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГорода мира. Дубай
Города мира. Дубай - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2026
Города мира. Дубай. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 28 фев – ПРАЙМ. Потери российских туроператоров, организующих поездки на Ближний Восток, исчисляются миллионами долларов на фоне эскалации ирано-израильского конфликта, но точная оценка станет возможна не раньше понедельника-вторника, заявили в Ассоциации туроператоров (АТОР).
"Потери туроператоров исчисляются миллионами долларов. Однако точная оценка станет возможна не раньше понедельника-вторника: многое зависит от позиции отелей и дальнейшего развития ситуации в регионе", - рассказали в АТОР.
Ранее АТОР сообщила, российские туроператоры на фоне эскалации ситуация на Ближнем Востоке оперативно перестраивают работу в условиях неопределенности, находятся на постоянной связи с туристами и партнерами. В частности путешественников, которые сегодня не смогли вылететь из ОАЭ в настоящее время размещаются в отелях; тем, у кого был запланирован вылет в ближайшие дни - продлевают отдых.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Города мира. Дубай - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2026
Глава АТОР рассказала об отдыхе россиян в странах Ближнего Востока
16:27
 
ЭкономикаБизнесТуризмФинансыБЛИЖНИЙ ВОСТОКСШАИРАНАТОРМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала