Байден утверждает, что встречался с Путиным "больше, чем любой другой мировой лидер"

2026-02-28T05:15+0300

экономика

мировая экономика

россия

сша

украина

джо байден

владимир путин

НЬЮ-ЙОРК, 28 фев - ПРАЙМ. Экс-президент США Джо Байден заявил, что встречался с российским лидером Владимиром Путиным "больше, чем любой другой мировой лидер". "Я провел много времени на Украине. Я встречался с Путиным больше, чем любой другой мировой лидер", - сказал он, выступая перед сторонниками в штате Южная Каролина. Байден, будучи старейшим президентом в истории США на момент сложения полномочий, нередко давал своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. За время на посту он неоднократно спотыкался и падал, путался, испытывал трудности с формулированием мысли.

2026

