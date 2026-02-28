Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
28.02.2026
Эксперт рассказал, как разблокировать аккаунт на "Госуслугах"
Эксперт рассказал, как разблокировать аккаунт на "Госуслугах"
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Стандартный срок разблокировки аккаунта на "Госуслугах" через техподдержку занимает до 72 часов, при этом можно решить проблему быстрее - буквально за пять минут через личный кабинет банка или же в отделении банка, рассказал РИА Новости специалист по информационной безопасности группы компаний ST IT, эксперт рынка TechNet НТИ Ярослав Истомин. "Быстрее всего - за 5-30 минут - блокировку аккаунта на "Госуслугах" снимают в следующих случаях: через личный кабинет банка, если аккаунт привязан к ЕСИА через "Сбер", Т-Банк, ВТБ, Альфа, Газпромбанк. Заходите в мобильное приложение банка, раздел "Госуслуги"/ЕСИА, там часто есть кнопка "Восстановить доступ" или "Разблокировать". Работает почти мгновенно, если банк подтверждает вашу личность", - сообщил он. Также быстро решить проблему можно в отделении банка с паспортом: "Многие банки - "Сбер", ВТБ, Т-Банк, "Почта банк" - делают это на месте за 5-15 минут". Нужно прийти с паспортом, попросить операциониста подтвердить личность через ЕСИА - блокировку снимают сразу, пояснил эксперт. Кроме того, за 10-40 минут можно снять блокировку через МФЦ, но при наличии электронной подписи или подтвержденного аккаунта. Если же блокировка свежая и вызвана неверным паролем или подозрительным входом - иногда помогает сброс пароля через смс и подтверждение через другой банк или электронную подпись.
технологии, т-банк, втб, газпромбанк
Технологии, Т-Банк, ВТБ, Газпромбанк
08:32 28.02.2026
 
Эксперт рассказал, как разблокировать аккаунт на "Госуслугах"

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги
Мобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Стандартный срок разблокировки аккаунта на "Госуслугах" через техподдержку занимает до 72 часов, при этом можно решить проблему быстрее - буквально за пять минут через личный кабинет банка или же в отделении банка, рассказал РИА Новости специалист по информационной безопасности группы компаний ST IT, эксперт рынка TechNet НТИ Ярослав Истомин.
"Быстрее всего - за 5-30 минут - блокировку аккаунта на "Госуслугах" снимают в следующих случаях: через личный кабинет банка, если аккаунт привязан к ЕСИА через "Сбер", Т-Банк, ВТБ, Альфа, Газпромбанк. Заходите в мобильное приложение банка, раздел "Госуслуги"/ЕСИА, там часто есть кнопка "Восстановить доступ" или "Разблокировать". Работает почти мгновенно, если банк подтверждает вашу личность", - сообщил он.
Также быстро решить проблему можно в отделении банка с паспортом: "Многие банки - "Сбер", ВТБ, Т-Банк, "Почта банк" - делают это на месте за 5-15 минут". Нужно прийти с паспортом, попросить операциониста подтвердить личность через ЕСИА - блокировку снимают сразу, пояснил эксперт.
Кроме того, за 10-40 минут можно снять блокировку через МФЦ, но при наличии электронной подписи или подтвержденного аккаунта. Если же блокировка свежая и вызвана неверным паролем или подозрительным входом - иногда помогает сброс пароля через смс и подтверждение через другой банк или электронную подпись.
