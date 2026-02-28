https://1prime.ru/20260228/gosuslugi-867895905.html

Эксперт рассказал, как разблокировать аккаунт на "Госуслугах"

Эксперт рассказал, как разблокировать аккаунт на "Госуслугах" - 28.02.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как разблокировать аккаунт на "Госуслугах"

Стандартный срок разблокировки аккаунта на "Госуслугах" через техподдержку занимает до 72 часов, при этом можно решить проблему быстрее - буквально за пять... | 28.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-28T08:32+0300

2026-02-28T08:32+0300

2026-02-28T08:32+0300

технологии

т-банк

втб

газпромбанк

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0d/862229324_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ad75343728e85352fd9be0ab4e7b0205.jpg

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Стандартный срок разблокировки аккаунта на "Госуслугах" через техподдержку занимает до 72 часов, при этом можно решить проблему быстрее - буквально за пять минут через личный кабинет банка или же в отделении банка, рассказал РИА Новости специалист по информационной безопасности группы компаний ST IT, эксперт рынка TechNet НТИ Ярослав Истомин. "Быстрее всего - за 5-30 минут - блокировку аккаунта на "Госуслугах" снимают в следующих случаях: через личный кабинет банка, если аккаунт привязан к ЕСИА через "Сбер", Т-Банк, ВТБ, Альфа, Газпромбанк. Заходите в мобильное приложение банка, раздел "Госуслуги"/ЕСИА, там часто есть кнопка "Восстановить доступ" или "Разблокировать". Работает почти мгновенно, если банк подтверждает вашу личность", - сообщил он. Также быстро решить проблему можно в отделении банка с паспортом: "Многие банки - "Сбер", ВТБ, Т-Банк, "Почта банк" - делают это на месте за 5-15 минут". Нужно прийти с паспортом, попросить операциониста подтвердить личность через ЕСИА - блокировку снимают сразу, пояснил эксперт. Кроме того, за 10-40 минут можно снять блокировку через МФЦ, но при наличии электронной подписи или подтвержденного аккаунта. Если же блокировка свежая и вызвана неверным паролем или подозрительным входом - иногда помогает сброс пароля через смс и подтверждение через другой банк или электронную подпись.

https://1prime.ru/20260217/rosakkreditatsiya-867580422.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, т-банк, втб, газпромбанк