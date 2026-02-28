https://1prime.ru/20260228/iran-867900678.html
"Расчет на это". На Западе назвали главную цель операции США против Ирана
"Расчет на это". На Западе назвали главную цель операции США против Ирана - 28.02.2026, ПРАЙМ
"Расчет на это". На Западе назвали главную цель операции США против Ирана
США ударами по Ирану хотят добиться смены режима, заявил кипрский журналист Алекс Христофору. | 28.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-28T16:51+0300
2026-02-28T16:51+0300
2026-02-28T16:51+0300
нефть
мировая экономика
сша
иран
запад
биньямин нетаньяху
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0c/866395791_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_e360c3d182b3ac823aa384f616c0be04.jpg
МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. США ударами по Ирану хотят добиться смены режима, заявил кипрский журналист Алекс Христофору."Расчет на то, что хаос и нанесение обезглавливающих ударов приведут к краху режима изнутри. Речь всегда шла о смене власти", — написал он в социальной сети X.Утром в субботу ЦАХАЛ нанесла превентивный удар по Ирану. Позже президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты начали масштабную операцию против Ирана. По словам главы Белого дома, ее цель — защита американского народа через устранение "угрозы" от иранского правительства.Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал операцию против Ирана "Рык льва", а Пентагон – "Эпичная ярость".
https://1prime.ru/20260228/tramp-867897110.html
сша
иран
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0c/866395791_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_95bc62abdcbb05ab61a4b82ba9e58bea.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, мировая экономика, сша, иран, запад, биньямин нетаньяху, дональд трамп
Нефть, Мировая экономика, США, ИРАН, ЗАПАД, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп
"Расчет на это". На Западе назвали главную цель операции США против Ирана
Христофору: Вашингтон хочет военной операцией добиться смены режима в Иране