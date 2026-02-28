Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Расчет на это". На Западе назвали главную цель операции США против Ирана - 28.02.2026
"Расчет на это". На Западе назвали главную цель операции США против Ирана
"Расчет на это". На Западе назвали главную цель операции США против Ирана - 28.02.2026, ПРАЙМ
"Расчет на это". На Западе назвали главную цель операции США против Ирана
США ударами по Ирану хотят добиться смены режима, заявил кипрский журналист Алекс Христофору. | 28.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-28T16:51+0300
2026-02-28T16:51+0300
МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. США ударами по Ирану хотят добиться смены режима, заявил кипрский журналист Алекс Христофору."Расчет на то, что хаос и нанесение обезглавливающих ударов приведут к краху режима изнутри. Речь всегда шла о смене власти", — написал он в социальной сети X.Утром в субботу ЦАХАЛ нанесла превентивный удар по Ирану. Позже президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты начали масштабную операцию против Ирана. По словам главы Белого дома, ее цель — защита американского народа через устранение "угрозы" от иранского правительства.Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал операцию против Ирана "Рык льва", а Пентагон – "Эпичная ярость".
16:51 28.02.2026
 
"Расчет на это". На Западе назвали главную цель операции США против Ирана

Христофору: Вашингтон хочет военной операцией добиться смены режима в Иране

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране
Военнослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2026
Военнослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране. Архивное фото
© AP Photo / Vahid Salemi
МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. США ударами по Ирану хотят добиться смены режима, заявил кипрский журналист Алекс Христофору.
"Расчет на то, что хаос и нанесение обезглавливающих ударов приведут к краху режима изнутри. Речь всегда шла о смене власти", — написал он в социальной сети X.
Утром в субботу ЦАХАЛ нанесла превентивный удар по Ирану. Позже президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты начали масштабную операцию против Ирана. По словам главы Белого дома, ее цель — защита американского народа через устранение "угрозы" от иранского правительства.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал операцию против Ирана "Рык льва", а Пентагон – "Эпичная ярость".
США начали военную операцию против Ирана, заявил Трамп
Заголовок открываемого материала