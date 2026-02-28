Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США сделали заявление о потоплении американского авианосца силами Ирана - 28.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260228/iran-867900808.html
В США сделали заявление о потоплении американского авианосца силами Ирана
В США сделали заявление о потоплении американского авианосца силами Ирана - 28.02.2026, ПРАЙМ
В США сделали заявление о потоплении американского авианосца силами Ирана
Иранские вооруженные силы не смогут уничтожить американский авианосец, пишет обозреватель Forbes Питер Сучиу. | 28.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-28T16:53+0300
2026-02-28T16:53+0300
нефть
общество
сша
иран
израиль
биньямин нетаньяху
дональд трамп
forbes
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/10/864586032_0:245:3073:1974_1920x0_80_0_0_387b79bfd41285ebc4d9773eabdc3518.jpg
МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Иранские вооруженные силы не смогут уничтожить американский авианосец, пишет обозреватель Forbes Питер Сучиу."Очень маловероятно, что иранские силы своим вооружением смогут потопить американский корабль, и уж тем более авианосец. Такие военные судна рассчитаны на то, чтобы выдерживать значительные повреждения", — утверждает он.На этой неделе The Washington Post сообщал, что вблизи Ирана расположились более 150 военных самолетов и примерно треть всех действующих американских кораблей, включая авианосец USS Gerald R. Ford.Утром в субботу ЦАХАЛ нанесла превентивный удар по Ирану. Позже президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты начали масштабную операцию против Ирана. По словам главы Белого дома, ее цель — защита американского народа через устранение "угрозы" от иранского правительства.Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал операцию против Ирана "Рык льва", а Пентагон — "Эпичная ярость".
https://1prime.ru/20260228/iran-867900678.html
https://1prime.ru/20260228/tramp-867897110.html
сша
иран
израиль
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/10/864586032_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_cba990a3657f388d491073d60578e391.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, общество , сша, иран, израиль, биньямин нетаньяху, дональд трамп, forbes
Нефть, Общество , США, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, Forbes
16:53 28.02.2026
 
В США сделали заявление о потоплении американского авианосца силами Ирана

Forbes: Иран не сможет потопить американский авианосец

© Фото : U.S. Navy/Mass Communication Specialist 2nd Class Jackson AdkinsАвианосец USS Gerald R. Ford
Авианосец USS Gerald R. Ford - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2026
Авианосец USS Gerald R. Ford. Архивное фото
© Фото : U.S. Navy/Mass Communication Specialist 2nd Class Jackson Adkins
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Иранские вооруженные силы не смогут уничтожить американский авианосец, пишет обозреватель Forbes Питер Сучиу.
"Очень маловероятно, что иранские силы своим вооружением смогут потопить американский корабль, и уж тем более авианосец. Такие военные судна рассчитаны на то, чтобы выдерживать значительные повреждения", — утверждает он.
Военнослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2026
"Расчет на это". На Западе назвали главную цель операции США против Ирана
16:51
На этой неделе The Washington Post сообщал, что вблизи Ирана расположились более 150 военных самолетов и примерно треть всех действующих американских кораблей, включая авианосец USS Gerald R. Ford.
Утром в субботу ЦАХАЛ нанесла превентивный удар по Ирану. Позже президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты начали масштабную операцию против Ирана. По словам главы Белого дома, ее цель — защита американского народа через устранение "угрозы" от иранского правительства.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал операцию против Ирана "Рык льва", а Пентагон — "Эпичная ярость".
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2026
США начали военную операцию против Ирана, заявил Трамп
11:26
 
НефтьОбществоСШАИРАНИЗРАИЛЬБиньямин НетаньяхуДональд ТрампForbes
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала