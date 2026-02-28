https://1prime.ru/20260228/iran-867900808.html

В США сделали заявление о потоплении американского авианосца силами Ирана

В США сделали заявление о потоплении американского авианосца силами Ирана

Иранские вооруженные силы не смогут уничтожить американский авианосец, пишет обозреватель Forbes Питер Сучиу. | 28.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Иранские вооруженные силы не смогут уничтожить американский авианосец, пишет обозреватель Forbes Питер Сучиу."Очень маловероятно, что иранские силы своим вооружением смогут потопить американский корабль, и уж тем более авианосец. Такие военные судна рассчитаны на то, чтобы выдерживать значительные повреждения", — утверждает он.На этой неделе The Washington Post сообщал, что вблизи Ирана расположились более 150 военных самолетов и примерно треть всех действующих американских кораблей, включая авианосец USS Gerald R. Ford.Утром в субботу ЦАХАЛ нанесла превентивный удар по Ирану. Позже президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты начали масштабную операцию против Ирана. По словам главы Белого дома, ее цель — защита американского народа через устранение "угрозы" от иранского правительства.Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал операцию против Ирана "Рык льва", а Пентагон — "Эпичная ярость".

