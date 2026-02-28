Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Премьер Израиля заявил, что резиденция Хаменеи разрушена - 28.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260228/iran-867904501.html
Премьер Израиля заявил, что резиденция Хаменеи разрушена
Премьер Израиля заявил, что резиденция Хаменеи разрушена - 28.02.2026, ПРАЙМ
Премьер Израиля заявил, что резиденция Хаменеи разрушена
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что резиденция верховного лидера Ирана Али Хаменеи разрушена, а также выразил сомнения, что после этого можно было... | 28.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-28T22:45+0300
2026-02-28T22:45+0300
иран
израиль
тегеран
али хаменеи
биньямин нетаньяху
аббас аракчи
мид
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/1c/867904349_0:173:3029:1876_1920x0_80_0_0_145b7fd477c1180c5149269f07c388dc.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 фев - ПРАЙМ. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что резиденция верховного лидера Ирана Али Хаменеи разрушена, а также выразил сомнения, что после этого можно было выжить. "Мы разрушили резиденцию Хаменеи", - сказал Нетаньяху в обращении к нации. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на иранского чиновника передавало, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи находится не в Тегеране, он был доставлен в безопасное место. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщал, что Хаменеи и президент страны Масуд Пезешкиан живы. Ливанский телеканал Al-Mayadeen позднее сообщил, что Хаменеи находится в оперативном штабе и занимается руководством боевых действий.
https://1prime.ru/20260228/iran-867904091.html
иран
израиль
тегеран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/1c/867904349_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_e7ef3db8f697bebfddc88f96f7a594cc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
иран, израиль, тегеран, али хаменеи, биньямин нетаньяху, аббас аракчи, мид, в мире
ИРАН, ИЗРАИЛЬ, Тегеран, Али Хаменеи, Биньямин Нетаньяху, Аббас Аракчи, МИД, В мире
22:45 28.02.2026
 
Премьер Израиля заявил, что резиденция Хаменеи разрушена

Нетаньяху заявил, что резиденция верховного лидера Ирана Хаменеи разрушена

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2026
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 фев - ПРАЙМ. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что резиденция верховного лидера Ирана Али Хаменеи разрушена, а также выразил сомнения, что после этого можно было выжить.
"Мы разрушили резиденцию Хаменеи", - сказал Нетаньяху в обращении к нации.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на иранского чиновника передавало, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи находится не в Тегеране, он был доставлен в безопасное место. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщал, что Хаменеи и президент страны Масуд Пезешкиан живы. Ливанский телеканал Al-Mayadeen позднее сообщил, что Хаменеи находится в оперативном штабе и занимается руководством боевых действий.
Военнослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2026
В США нашли виновного в начале военной операции в Иране
22:25
 
ИРАНИЗРАИЛЬТегеранАли ХаменеиБиньямин НетаньяхуАббас АракчиМИДВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала