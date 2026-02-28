https://1prime.ru/20260228/iran-867904501.html
Премьер Израиля заявил, что резиденция Хаменеи разрушена
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 фев - ПРАЙМ. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что резиденция верховного лидера Ирана Али Хаменеи разрушена, а также выразил сомнения, что после этого можно было выжить. "Мы разрушили резиденцию Хаменеи", - сказал Нетаньяху в обращении к нации. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на иранского чиновника передавало, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи находится не в Тегеране, он был доставлен в безопасное место. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщал, что Хаменеи и президент страны Масуд Пезешкиан живы. Ливанский телеканал Al-Mayadeen позднее сообщил, что Хаменеи находится в оперативном штабе и занимается руководством боевых действий.
