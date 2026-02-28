https://1prime.ru/20260228/iran-867905219.html
СМИ сообщили о якобы гибели Хаменеи при ударе по его резиденции
СМИ сообщили о якобы гибели Хаменеи при ударе по его резиденции - 28.02.2026, ПРАЙМ
СМИ сообщили о якобы гибели Хаменеи при ударе по его резиденции
Ряд СМИ со ссылкой на израильских чиновников утверждают, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи якобы погиб, с иранской стороны подтверждений нет. | 28.02.2026, ПРАЙМ
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 фев - ПРАЙМ. Ряд СМИ со ссылкой на израильских чиновников утверждают, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи якобы погиб, с иранской стороны подтверждений нет. В частности, посол Израиля Иехиэль Ляйтер в США утверждает, верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб при ударе по его резиденции, пишет журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник. "Посол Израиля в Вашингтоне Йехиэль Лейтер сообщил американским чиновникам, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в результате израильского удара по его резиденции", - говорится в сообщении Равида в соцсети X. Агентство Рейтер со ссылкой на израильского чиновника утверждает, что обнаружено тело Хаменеи. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на иранского чиновника передавало, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи находится не в Тегеране, он был доставлен в безопасное место. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщал, что Хаменеи и президент страны Масуд Пезешкиан живы. Ливанский телеканал Al-Mayadeen позднее сообщил, что Хаменеи находится в оперативном штабе и занимается руководством боевых действий.
СМИ сообщили о якобы гибели Хаменеи при ударе по его резиденции
