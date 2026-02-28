Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ сообщили о якобы гибели Хаменеи при ударе по его резиденции - 28.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260228/iran-867905219.html
СМИ сообщили о якобы гибели Хаменеи при ударе по его резиденции
СМИ сообщили о якобы гибели Хаменеи при ударе по его резиденции - 28.02.2026, ПРАЙМ
СМИ сообщили о якобы гибели Хаменеи при ударе по его резиденции
Ряд СМИ со ссылкой на израильских чиновников утверждают, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи якобы погиб, с иранской стороны подтверждений нет. | 28.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-28T23:21+0300
2026-02-28T23:21+0300
иран
израиль
сша
али хаменеи
аббас аракчи
масуд пезешкиан
мид
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/83753/74/837537437_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_e4dbedb6334221e35941e8097a3a33ea.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 фев - ПРАЙМ. Ряд СМИ со ссылкой на израильских чиновников утверждают, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи якобы погиб, с иранской стороны подтверждений нет. В частности, посол Израиля Иехиэль Ляйтер в США утверждает, верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб при ударе по его резиденции, пишет журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник. "Посол Израиля в Вашингтоне Йехиэль Лейтер сообщил американским чиновникам, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в результате израильского удара по его резиденции", - говорится в сообщении Равида в соцсети X. Агентство Рейтер со ссылкой на израильского чиновника утверждает, что обнаружено тело Хаменеи. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на иранского чиновника передавало, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи находится не в Тегеране, он был доставлен в безопасное место. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщал, что Хаменеи и президент страны Масуд Пезешкиан живы. Ливанский телеканал Al-Mayadeen позднее сообщил, что Хаменеи находится в оперативном штабе и занимается руководством боевых действий.
https://1prime.ru/20260228/iran-867904957.html
иран
израиль
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83753/74/837537437_343:0:3000:1993_1920x0_80_0_0_720760b71b5e024a19240e13b3d726b8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
иран, израиль, сша, али хаменеи, аббас аракчи, масуд пезешкиан, мид, в мире
ИРАН, ИЗРАИЛЬ, США, Али Хаменеи, Аббас Аракчи, Масуд Пезешкиан, МИД, В мире
23:21 28.02.2026
 
СМИ сообщили о якобы гибели Хаменеи при ударе по его резиденции

Ряд СМИ сообщил о якобы гибели Хаменеи, доказательств нет

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкРуководитель Исламской Республики Иран аятолла Сейед Али Хаменеи
Руководитель Исламской Республики Иран аятолла Сейед Али Хаменеи - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2026
Руководитель Исламской Республики Иран аятолла Сейед Али Хаменеи. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 фев - ПРАЙМ. Ряд СМИ со ссылкой на израильских чиновников утверждают, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи якобы погиб, с иранской стороны подтверждений нет.
В частности, посол Израиля Иехиэль Ляйтер в США утверждает, верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб при ударе по его резиденции, пишет журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник.
"Посол Израиля в Вашингтоне Йехиэль Лейтер сообщил американским чиновникам, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в результате израильского удара по его резиденции", - говорится в сообщении Равида в соцсети X.
Агентство Рейтер со ссылкой на израильского чиновника утверждает, что обнаружено тело Хаменеи.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на иранского чиновника передавало, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи находится не в Тегеране, он был доставлен в безопасное место. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщал, что Хаменеи и президент страны Масуд Пезешкиан живы. Ливанский телеканал Al-Mayadeen позднее сообщил, что Хаменеи находится в оперативном штабе и занимается руководством боевых действий.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2026
"По всему региону": в США сделали пугающее заявление об оружии Ирана
Вчера, 23:15
 
ИРАНИЗРАИЛЬСШААли ХаменеиАббас АракчиМасуд ПезешкианМИДВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала