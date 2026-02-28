https://1prime.ru/20260228/neft-867898158.html
Цена нефти Brent поднялась выше 75 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent поднимается в субботу на 4%, до более чем 75 долларов за баррель
2026-02-28T13:37+0300
2026-02-28T13:37+0300
2026-02-28T13:37+0300
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Стоимость нефти марки Brent поднимается в субботу на 4%, до более чем 75 долларов за баррель, следует из данных Московской биржи. По состоянию на 13.06 мск стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае росла на 3,97%, до 75,21 доллара за баррель. Значение поднялось выше 75 долларов впервые с 24 июня 2025 года. Торги нефтью Brent на бирже ICE закрыты до понедельника. США и Израиль начали в субботу масштабную операцию против Ирана, наносятся удары по военным и административным объектам в Тегеране и других иранских городах. Сообщается, что Иран в ответ произвел пуски ракет.
Нефть Brent поднялась выше 75 долларов за баррель впервые с 24 июня 2025 года