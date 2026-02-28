Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена нефти Brent поднялась выше 75 долларов за баррель - 28.02.2026, ПРАЙМ
Цена нефти Brent поднялась выше 75 долларов за баррель
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Стоимость нефти марки Brent поднимается в субботу на 4%, до более чем 75 долларов за баррель, следует из данных Московской биржи. По состоянию на 13.06 мск стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае росла на 3,97%, до 75,21 доллара за баррель. Значение поднялось выше 75 долларов впервые с 24 июня 2025 года. Торги нефтью Brent на бирже ICE закрыты до понедельника. США и Израиль начали в субботу масштабную операцию против Ирана, наносятся удары по военным и административным объектам в Тегеране и других иранских городах. Сообщается, что Иран в ответ произвел пуски ракет.
13:37 28.02.2026
 
© РИА Новости . Максим Богодвид
Нефтяные станки-качалки
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Стоимость нефти марки Brent поднимается в субботу на 4%, до более чем 75 долларов за баррель, следует из данных Московской биржи.
По состоянию на 13.06 мск стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае росла на 3,97%, до 75,21 доллара за баррель. Значение поднялось выше 75 долларов впервые с 24 июня 2025 года.
Торги нефтью Brent на бирже ICE закрыты до понедельника.
США и Израиль начали в субботу масштабную операцию против Ирана, наносятся удары по военным и административным объектам в Тегеране и других иранских городах. Сообщается, что Иран в ответ произвел пуски ракет.
