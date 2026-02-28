https://1prime.ru/20260228/pomosch-867893883.html

Джо Байдену понадобилась помощь, чтобы спуститься с лестницы

Джо Байдену понадобилась помощь, чтобы спуститься с лестницы - 28.02.2026, ПРАЙМ

Джо Байдену понадобилась помощь, чтобы спуститься с лестницы

Экс-президенту США Джо Байдену после выступления в Южной Каролине понадобилась помощь, чтобы спуститься с лестницы. | 28.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-28T05:48+0300

2026-02-28T05:48+0300

2026-02-28T05:48+0300

экономика

общество

мировая экономика

сша

джо байден

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867893883.jpg?1772246897

НЬЮ-ЙОРК, 28 фев - ПРАЙМ. Экс-президенту США Джо Байдену после выступления в Южной Каролине понадобилась помощь, чтобы спуститься с лестницы. В ходе этого выступления Байден заявил, что встречался с президентом России Владимиром Путиным "больше, чем любой другой мировой лидер". После завершения своей речи экс-президент начал спускаться по лестнице, левой рукой взявшись за поручень. Правую он подал находившемуся рядом человеку, вероятно, помощнику или охраннику. Тот, взяв президента за руку, приобнял его за поясницу и довел до конца лестницы. В этот раз обошлось без эксцессов. Тем не менее, за время своего президентства Байден не раз спотыкался и падал.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, сша, джо байден, владимир путин