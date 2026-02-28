https://1prime.ru/20260228/pomosch-867893883.html
Джо Байдену понадобилась помощь, чтобы спуститься с лестницы
Джо Байдену понадобилась помощь, чтобы спуститься с лестницы - 28.02.2026, ПРАЙМ
Джо Байдену понадобилась помощь, чтобы спуститься с лестницы
Экс-президенту США Джо Байдену после выступления в Южной Каролине понадобилась помощь, чтобы спуститься с лестницы. | 28.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-28T05:48+0300
2026-02-28T05:48+0300
2026-02-28T05:48+0300
экономика
общество
мировая экономика
сша
джо байден
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867893883.jpg?1772246897
НЬЮ-ЙОРК, 28 фев - ПРАЙМ. Экс-президенту США Джо Байдену после выступления в Южной Каролине понадобилась помощь, чтобы спуститься с лестницы.
В ходе этого выступления Байден заявил, что встречался с президентом России Владимиром Путиным "больше, чем любой другой мировой лидер".
После завершения своей речи экс-президент начал спускаться по лестнице, левой рукой взявшись за поручень. Правую он подал находившемуся рядом человеку, вероятно, помощнику или охраннику. Тот, взяв президента за руку, приобнял его за поясницу и довел до конца лестницы.
В этот раз обошлось без эксцессов. Тем не менее, за время своего президентства Байден не раз спотыкался и падал.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, сша, джо байден, владимир путин
Экономика, Общество , Мировая экономика, США, Джо Байден, Владимир Путин
Джо Байдену понадобилась помощь, чтобы спуститься с лестницы
Экс-президенту США Байдену понадобилась помощь, чтобы спуститься с лестницы
НЬЮ-ЙОРК, 28 фев - ПРАЙМ. Экс-президенту США Джо Байдену после выступления в Южной Каролине понадобилась помощь, чтобы спуститься с лестницы.
В ходе этого выступления Байден заявил, что встречался с президентом России Владимиром Путиным "больше, чем любой другой мировой лидер".
После завершения своей речи экс-президент начал спускаться по лестнице, левой рукой взявшись за поручень. Правую он подал находившемуся рядом человеку, вероятно, помощнику или охраннику. Тот, взяв президента за руку, приобнял его за поясницу и довел до конца лестницы.
В этот раз обошлось без эксцессов. Тем не менее, за время своего президентства Байден не раз спотыкался и падал.