Джо Байдену понадобилась помощь, чтобы спуститься с лестницы - 28.02.2026
Джо Байдену понадобилась помощь, чтобы спуститься с лестницы
Экс-президенту США Джо Байдену после выступления в Южной Каролине понадобилась помощь, чтобы спуститься с лестницы.
2026-02-28T05:48+0300
2026-02-28T05:48+0300
НЬЮ-ЙОРК, 28 фев - ПРАЙМ. Экс-президенту США Джо Байдену после выступления в Южной Каролине понадобилась помощь, чтобы спуститься с лестницы. В ходе этого выступления Байден заявил, что встречался с президентом России Владимиром Путиным "больше, чем любой другой мировой лидер". После завершения своей речи экс-президент начал спускаться по лестнице, левой рукой взявшись за поручень. Правую он подал находившемуся рядом человеку, вероятно, помощнику или охраннику. Тот, взяв президента за руку, приобнял его за поясницу и довел до конца лестницы. В этот раз обошлось без эксцессов. Тем не менее, за время своего президентства Байден не раз спотыкался и падал.
05:48 28.02.2026
 
НЬЮ-ЙОРК, 28 фев - ПРАЙМ. Экс-президенту США Джо Байдену после выступления в Южной Каролине понадобилась помощь, чтобы спуститься с лестницы.
В ходе этого выступления Байден заявил, что встречался с президентом России Владимиром Путиным "больше, чем любой другой мировой лидер".
После завершения своей речи экс-президент начал спускаться по лестнице, левой рукой взявшись за поручень. Правую он подал находившемуся рядом человеку, вероятно, помощнику или охраннику. Тот, взяв президента за руку, приобнял его за поясницу и довел до конца лестницы.
В этот раз обошлось без эксцессов. Тем не менее, за время своего президентства Байден не раз спотыкался и падал.
 
Заголовок открываемого материала