Финансист объяснила, что произойдет с рублем в начале весны - 28.02.2026
Финансист объяснила, что произойдет с рублем в начале весны
Финансист объяснила, что произойдет с рублем в начале весны
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. В начале весны и до конца первого квартала у рубля сохраняются сильные позиции. При новых позитивных факторах укрепление национальной валюты может продолжится вплоть до 72 рубля за доллар, однако сохраняются и риски его ослабления, рассказала агентству “Прайм” генеральный директор "Альфа-Форекс" Гузель Проценко.“До конца первого квартала ожидаем продолжения укрепления курса рубля в установленных среднесрочных границах 74,50-81,50 за доллар. Учитывая сохраняющийся долгосрочный растущий тренд национальной валюты, при новых позитивных факторах котировки могут расширить нижнюю границу данного коридора до 72 рублей”, - полагает она.С начала текущего года рубль уже укрепился к ведущим мировым валютам почти на 3%, во второй половине уходящей зимы доллар на внебиржевом валютном рынке торговался ниже отметки 75 рублей, добавила эксперт.Среди геополитических новостей важным для российского валютного рынка остается переговорный процесс между США РФ и Украиной. К ключевым макроэкономическим факторам будет относится динамика торгового баланса, ставка ЦБ и постепенное восстановление импорта.Для юаня в марте сохраняется актуальный диапазон колебания 10,70-11,70 рублей, для евро в первый месяц весны может пройти в рамках 88-95 рублей.К рискам ослабления рубля в марте можно отнести ухудшение внешнего геополитического фона и макроэкономических показателей в части торгового и бюджетного сальдо, полагает Проценко.Привлекательность национальной валюты для российских инвесторов сохраняется и обеспечивается в основном высокой ключевой ставкой Банка России и низким уровнем оттока капитала из страны на фоне санкционных ограничений. Инфляция уверенно замедляется на фоне продолжающегося цикла плавного снижения ключевой ставки, заключила она.
Финансист объяснила, что произойдет с рублем в начале весны

Проценко: в начале весны рубль может укрепиться до 72 за доллар

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. В начале весны и до конца первого квартала у рубля сохраняются сильные позиции. При новых позитивных факторах укрепление национальной валюты может продолжится вплоть до 72 рубля за доллар, однако сохраняются и риски его ослабления, рассказала агентству “Прайм” генеральный директор "Альфа-Форекс" Гузель Проценко.
“До конца первого квартала ожидаем продолжения укрепления курса рубля в установленных среднесрочных границах 74,50-81,50 за доллар. Учитывая сохраняющийся долгосрочный растущий тренд национальной валюты, при новых позитивных факторах котировки могут расширить нижнюю границу данного коридора до 72 рублей”, - полагает она.
С начала текущего года рубль уже укрепился к ведущим мировым валютам почти на 3%, во второй половине уходящей зимы доллар на внебиржевом валютном рынке торговался ниже отметки 75 рублей, добавила эксперт.
Среди геополитических новостей важным для российского валютного рынка остается переговорный процесс между США РФ и Украиной. К ключевым макроэкономическим факторам будет относится динамика торгового баланса, ставка ЦБ и постепенное восстановление импорта.
Для юаня в марте сохраняется актуальный диапазон колебания 10,70-11,70 рублей, для евро в первый месяц весны может пройти в рамках 88-95 рублей.
К рискам ослабления рубля в марте можно отнести ухудшение внешнего геополитического фона и макроэкономических показателей в части торгового и бюджетного сальдо, полагает Проценко.
Привлекательность национальной валюты для российских инвесторов сохраняется и обеспечивается в основном высокой ключевой ставкой Банка России и низким уровнем оттока капитала из страны на фоне санкционных ограничений. Инфляция уверенно замедляется на фоне продолжающегося цикла плавного снижения ключевой ставки, заключила она.
 
