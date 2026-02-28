https://1prime.ru/20260228/rubl-867881308.html

Финансист объяснила, что произойдет с рублем в начале весны

Финансист объяснила, что произойдет с рублем в начале весны

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. В начале весны и до конца первого квартала у рубля сохраняются сильные позиции. При новых позитивных факторах укрепление национальной валюты может продолжится вплоть до 72 рубля за доллар, однако сохраняются и риски его ослабления, рассказала агентству “Прайм” генеральный директор "Альфа-Форекс" Гузель Проценко.“До конца первого квартала ожидаем продолжения укрепления курса рубля в установленных среднесрочных границах 74,50-81,50 за доллар. Учитывая сохраняющийся долгосрочный растущий тренд национальной валюты, при новых позитивных факторах котировки могут расширить нижнюю границу данного коридора до 72 рублей”, - полагает она.С начала текущего года рубль уже укрепился к ведущим мировым валютам почти на 3%, во второй половине уходящей зимы доллар на внебиржевом валютном рынке торговался ниже отметки 75 рублей, добавила эксперт.Среди геополитических новостей важным для российского валютного рынка остается переговорный процесс между США РФ и Украиной. К ключевым макроэкономическим факторам будет относится динамика торгового баланса, ставка ЦБ и постепенное восстановление импорта.Для юаня в марте сохраняется актуальный диапазон колебания 10,70-11,70 рублей, для евро в первый месяц весны может пройти в рамках 88-95 рублей.К рискам ослабления рубля в марте можно отнести ухудшение внешнего геополитического фона и макроэкономических показателей в части торгового и бюджетного сальдо, полагает Проценко.Привлекательность национальной валюты для российских инвесторов сохраняется и обеспечивается в основном высокой ключевой ставкой Банка России и низким уровнем оттока капитала из страны на фоне санкционных ограничений. Инфляция уверенно замедляется на фоне продолжающегося цикла плавного снижения ключевой ставки, заключила она.

