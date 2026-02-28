Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Родные украинских десантников рассказали о массовых потерях под Сумами - 28.02.2026
Родные украинских десантников рассказали о массовых потерях под Сумами
Родные украинских десантников рассказали о массовых потерях под Сумами - 28.02.2026, ПРАЙМ
Родные украинских десантников рассказали о массовых потерях под Сумами
Родные украинских десантников рассказывают в соцсетях о массовых потерях под Сумами, рассказали РИА Новости в силовых структурах. | 28.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Родные украинских десантников рассказывают в соцсетях о массовых потерях под Сумами, рассказали РИА Новости в силовых структурах. "Родственники военнослужащих 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ жалуются в соцсетях на массовые потери, которые подразделение несет южнее Варачино (село в Сумской области - ред.)", - рассказал собеседник агентства. Он добавил, что матери насильно мобилизованных украинских солдат жалуются на отправку сыновей на передовые позиции без нормальной подготовки, а уже через несколько дней родственникам приходит короткое сообщение "пропал без вести". Он также отметил, что находящимся на позициях солдатам украинское командование обещало усиление за счет опытных, прошедших спецподготовку националистов. ВСУ попытались укрепить оборону на данном участке фронта за счет переброшенных из тыловых районов националистов 13-й бригады Нацгвардии. Однако пехота и техника ВСУ были уничтожены в результате ударов в окрестностях села Нескучное.
2026
общество , сумы, всу
Общество , Сумы, ВСУ
06:39 28.02.2026
 
Родные украинских десантников рассказали о массовых потерях под Сумами

Родные украинских десантников рассказывают в соцсетях о массовых потерях под Сумами

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Родные украинских десантников рассказывают в соцсетях о массовых потерях под Сумами, рассказали РИА Новости в силовых структурах.
"Родственники военнослужащих 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ жалуются в соцсетях на массовые потери, которые подразделение несет южнее Варачино (село в Сумской области - ред.)", - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что матери насильно мобилизованных украинских солдат жалуются на отправку сыновей на передовые позиции без нормальной подготовки, а уже через несколько дней родственникам приходит короткое сообщение "пропал без вести". Он также отметил, что находящимся на позициях солдатам украинское командование обещало усиление за счет опытных, прошедших спецподготовку националистов.
ВСУ попытались укрепить оборону на данном участке фронта за счет переброшенных из тыловых районов националистов 13-й бригады Нацгвардии. Однако пехота и техника ВСУ были уничтожены в результате ударов в окрестностях села Нескучное.
 
