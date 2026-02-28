Боливийцам рекомендуют сдать деньги, собранные на месте крушения самолета

https://1prime.ru/20260228/tsb-867893518.html

Центральный банк Боливии рекомендует боливийцам сдать в банки деньги, которые те собрали на месте крушения самолета, сообщил глава ЦБ Давид Эспиноса. | 28.02.2026, ПРАЙМ

финансы

банки

боливия

центральные банки

центральный банк

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 фев - ПРАЙМ. Центральный банк Боливии рекомендует боливийцам сдать в банки деньги, которые те собрали на месте крушения самолета, сообщил глава ЦБ Давид Эспиноса. Ранее в пятницу Минобороны Боливии сообщило, что самолет, принадлежавший ВВС страны, упал при посадке поблизости от аэропорта города Эль-Альто. Воздушное судно перевозило деньги для Центрального банка. "Самолет перевозил банкноты, которые должны были быть депонированы в Центральном банке Боливии до того, как они могли бы поступить в обращение. Поскольку этот этап не был завершен, деньги не имеют силы", - сказал он эфире телеканала Unitel. После падения у самолета начали собираться люди, чтобы завладеть выпавшими из него деньгами, мешая работе пожарных и медиков. Полиция применила газ, чтобы разогнать людей. Однако люди возвращались снова и снова. "Мы настоятельно рекомендуем всем, у кого есть эти банкноты, сдать их в финансовые учреждения, поскольку серийные номера этих банкнот будут идентифицированы, это незаконно", - отметил Эспиноса.

боливия

финансы, банки, боливия, центральные банки, центральный банк