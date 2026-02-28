Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украина решила "переименовать" районы городов России - 28.02.2026, ПРАЙМ
Украина решила "переименовать" районы городов России
Украина решила "переименовать" районы городов России - 28.02.2026, ПРАЙМ
Украина решила "переименовать" районы городов России
Украинские власти "переименовали" названия районов в Донецке, Луганске, Макеевке и Горловке, которые Киев по-прежнему считает своими, хотя контроль над ними... | 28.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-28T22:58+0300
2026-02-28T22:58+0300
МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Украинские власти "переименовали" названия районов в Донецке, Луганске, Макеевке и Горловке, которые Киев по-прежнему считает своими, хотя контроль над ними давно утрачен, сообщает "Страна.ua" в Telegram-канале со ссылкой на активиста по "деколонизации" Павла Островского."Сегодня поменяли названия 15 районов Донецка, Луганска, Макеевки и Горловки", — написал он.Таким образом, в Донецке, согласно мнению киевского режима, Буденновский район теперь именуется Богодуховским, Ворошиловский — Юзовским, а Калининский — Калиновским. Ранее Владимир Зеленский резко отверг возможность вывода ВСУ из Донбасса, назвав это "чушью собачей".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 января заявил, что уход украинских вооруженных сил с территории Донбасса является важнейшим условием для России. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее назвал вывод украинских войск из Донбасса ключевой частью всего мирного плана. Референдумы по вопросу присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к Российской Федерации состоялись с 23 по 27 сентября 2022 года. Согласно результатам обработки 100% бюллетеней, за присоединение к России высказались 99,23% в ДНР, 98,42% в ЛНР, 87,05% в Херсонской области и 93,11% в Запорожской области. Президент Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о вхождении новых регионов в состав страны.
22:58 28.02.2026
 
Украина решила "переименовать" районы городов России

На Украине решили "переименовать" районы Донецка, Луганска, Макеевки и Горловки

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкКаска одного из ополченцев Луганской народной республики на первой линии обороны в Славяносербском районе неподалеку от Луганска
Каска одного из ополченцев Луганской народной республики на первой линии обороны в Славяносербском районе неподалеку от Луганска - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Украинские власти "переименовали" названия районов в Донецке, Луганске, Макеевке и Горловке, которые Киев по-прежнему считает своими, хотя контроль над ними давно утрачен, сообщает "Страна.ua" в Telegram-канале со ссылкой на активиста по "деколонизации" Павла Островского.
"Сегодня поменяли названия 15 районов Донецка, Луганска, Макеевки и Горловки", — написал он.
СМИ узнали о серьезном ударе Запада по Украине
СМИ узнали о серьезном ударе Запада по Украине
Вчера, 05:14
Таким образом, в Донецке, согласно мнению киевского режима, Буденновский район теперь именуется Богодуховским, Ворошиловский — Юзовским, а Калининский — Калиновским.
Ранее Владимир Зеленский резко отверг возможность вывода ВСУ из Донбасса, назвав это "чушью собачей".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 января заявил, что уход украинских вооруженных сил с территории Донбасса является важнейшим условием для России. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее назвал вывод украинских войск из Донбасса ключевой частью всего мирного плана.
Референдумы по вопросу присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к Российской Федерации состоялись с 23 по 27 сентября 2022 года. Согласно результатам обработки 100% бюллетеней, за присоединение к России высказались 99,23% в ДНР, 98,42% в ЛНР, 87,05% в Херсонской области и 93,11% в Запорожской области. Президент Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о вхождении новых регионов в состав страны.
МВФ заявил о демографических проблемах на Украине
МВФ заявил о демографических проблемах на Украине
27 февраля, 23:57
 
РОССИЯ Донецк ДОНБАСС ЛНР Владимир Зеленский Дмитрий Песков Юрий Ушаков ВСУ
 
 
