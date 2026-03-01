https://1prime.ru/20260301/ator-867918735.html
В АТОР сообщили об отмене 40 процентов рейсов на Ближний Восток
МОСКВА, 1 мар – ПРАЙМ. Около 40% рейсов в страны Ближнего Востока по состоянию на 15.00 мск было отменено на фоне эскалации конфликта в регионе, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров (АТОР) со ссылкой на аналитическую компанию Cirium. США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. На этом фоне авиавласти большинства стран региона закрыли небо. "По состоянию на 15:00 мск воскресенья в странах GCC (Gulf Cooperation Council, Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива - рде.) и Ближнего Востока отменено 1 579 из 3 990 запланированных входящих рейсов - это почти 40% всех прилётов", - пишет ассоциация. Отмечается, что данные учитываются по девяти странам региона - Египет, Иран, Израиль, Иордания, Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Оман и Бахрейн. При этом большинство отмен пришлось именно на страны Персидского залива. В числе авиакомпаний, отменивших рейсы в выходные, - Emirates, flydubai, Etihad Airways, Air Arabia, Qatar Airways, IndiGo, Air India Express, PIA, British Airways, EgyptAir, Turkish Airlines, United Airlines, Wizz Air, Oman Air, Saudia, Jazeera Airways и другие.
