В АТОР сообщили об отмене 40 процентов рейсов на Ближний Восток
2026-03-01T18:49+0300
2026-03-01T18:49+0300
бизнес
мировая экономика
ближний восток
иран
сша
атор
emirates
air arabia
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860054350_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e3f6b33c0720a9842f46c1b1215a936a.jpg
МОСКВА, 1 мар – ПРАЙМ. Около 40% рейсов в страны Ближнего Востока по состоянию на 15.00 мск было отменено на фоне эскалации конфликта в регионе, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров (АТОР) со ссылкой на аналитическую компанию Cirium. США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. На этом фоне авиавласти большинства стран региона закрыли небо. "По состоянию на 15:00 мск воскресенья в странах GCC (Gulf Cooperation Council, Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива - рде.) и Ближнего Востока отменено 1 579 из 3 990 запланированных входящих рейсов - это почти 40% всех прилётов", - пишет ассоциация. Отмечается, что данные учитываются по девяти странам региона - Египет, Иран, Израиль, Иордания, Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Оман и Бахрейн. При этом большинство отмен пришлось именно на страны Персидского залива. В числе авиакомпаний, отменивших рейсы в выходные, - Emirates, flydubai, Etihad Airways, Air Arabia, Qatar Airways, IndiGo, Air India Express, PIA, British Airways, EgyptAir, Turkish Airlines, United Airlines, Wizz Air, Oman Air, Saudia, Jazeera Airways и другие.
ближний восток
иран
сша
бизнес, мировая экономика, ближний восток, иран, сша, атор, emirates, air arabia
Бизнес, Мировая экономика, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ИРАН, США, АТОР, Emirates, Air Arabia
18:49 01.03.2026
 
© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет
Пассажирский самолет - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2026
Пассажирский самолет. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 1 мар – ПРАЙМ. Около 40% рейсов в страны Ближнего Востока по состоянию на 15.00 мск было отменено на фоне эскалации конфликта в регионе, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров (АТОР) со ссылкой на аналитическую компанию Cirium.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. На этом фоне авиавласти большинства стран региона закрыли небо.
Президент России Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2026
Путин выразил соболезнования в связи с убийством Верховного лидера Ирана
16:52
"По состоянию на 15:00 мск воскресенья в странах GCC (Gulf Cooperation Council, Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива - рде.) и Ближнего Востока отменено 1 579 из 3 990 запланированных входящих рейсов - это почти 40% всех прилётов", - пишет ассоциация.
Отмечается, что данные учитываются по девяти странам региона - Египет, Иран, Израиль, Иордания, Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Оман и Бахрейн. При этом большинство отмен пришлось именно на страны Персидского залива.
В числе авиакомпаний, отменивших рейсы в выходные, - Emirates, flydubai, Etihad Airways, Air Arabia, Qatar Airways, IndiGo, Air India Express, PIA, British Airways, EgyptAir, Turkish Airlines, United Airlines, Wizz Air, Oman Air, Saudia, Jazeera Airways и другие.
 
