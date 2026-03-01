https://1prime.ru/20260301/bezhentsy-867918556.html

Украинских беженцев в ФРГ начнут принуждать к грязной работе, считает юрист

БЕРЛИН, 1 мар - ПРАЙМ. Вновь прибывшие в ФРГ беженцы из Украины из-за предстоящего исключения их из системы базового социального пособия Bürgergeld столкнутся с перспективой быть трудоустроенными в обязательном порядке на низкоквалифицированных работах, выразил мнение юрист, научный сотрудник кафедры публичного права Франкфуртского университета имени Иоганна Гёте Юлиан Зайдль. Парламент Германии (бундестаг) проголосует в начале марта по законопроекту об отмене Bürgergeld для прибывших в ФРГ после 1 апреля украинских беженцев и выплате им меньшего по размеру пособия для просителей убежища. Как 15 января заявила министр труда Германии Бэрбель Бас, беженцев из Украины также обяжут искать работу в ФРГ. "Так называемая "работа по случаю", которую будут предлагать беженцам (из Украины - ред.), если они не смогут сами найти работу, не имеет целью квалифицировать людей для рынка труда, а, скорее, является возможностью держать их занятыми", - сказал Зайдль в интервью агентству epd. Правозащитник предположил, что тех украинских беженцев, кто не нашел работу, скорее всего, начнут отправлять на подсобные работы в центры временного размещения для беженцев из других стран. "В таких центрах есть несколько возможных видов трудовой занятости, например, работа сторожем или уборщиком", - уточнил Зайдль. По словам научного сотрудника, украинские беженцы вряд ли смогут рассчитывать даже на уборку парков, поскольку вакансии для беженцев в этой сфере появляются не так часто. Зайдль добавил, что устроить украинцев на подсобную работу в центры для беженцев также будет непросто в связи с тем, что самих беженцев из Украины не размещают в таких центрах, предоставление возможностей для их трудоустройства потребует от муниципалитетов значительных дополнительных затрат. С 2022 года в Германию въехали более 1,2 миллиона украинских граждан. По данным федерального агентства по трудоустройству за ноябрь 2025 года, около 360 тысяч из них трудоустроили. По данным на август прошлого года, 134 тысяч украинских мужчин в возрасте от 18 до 55 лет получали в ФРГ базовое соцпособие. Газета Bild в августе 2025 года написала, что траты на Bürgergeld по безработице в Германии выросли в 2024 году до рекордных сумм, составив почти 47 миллиардов евро. В группу иностранных получателей входят несколько сотен тысяч украинцев. По данным министерства социального обеспечения ФРГ, на них в 2024 году ушли около 6,4 миллиарда евро.

