Названы самые кассовые фильмы в российском кинопрокате за февраль

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. "Сказка о царе Салтане", "Горничная" и "Убежище" стали самыми кассовыми фильмами в российском кинопрокате за февраль, выяснило РИА Новости. Фильм "Сказка о царе Салтане" режиссера Сарика Андреасяна стал лидером месяца: картина стартовала в прокате 12 февраля и преодолела рубеж 1,5 миллиарда рублей киносборов. "Сборы (с 1 по 28 февраля 2026 года): 1 553 812 851 рублей", - следует из данных Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, с которыми ознакомилось агентство. Пика сборов "Сказка о царе Салтане" достигла 22 февраля: зрители принесли в кассу фильма почти 174 миллиона рублей. Картину посмотрели более 3,5 миллиона зрителей. На втором месте оказался голливудский триллер "Горничная" с Сидни Суини и Амандой Сейфрид. Картина режиссера Пола Фига вышла в российский прокат 8 января. "Горничная" стала вторым голливудским релизом, киносборы которого превысили миллиард рублей в российском прокате после ухода голливудских мейджоров киноиндустрии из России. За февраль картина заработала в российских кинотеатрах более 546 миллионов рублей. Третье место занял боевик "Убежище" с Джейсоном Стэйтемом в главной роли. Картина вышла в прокат 5 февраля и заработала 233 миллиона рублей. Лидер января и рекордсмен новогоднего кинопроката "Чебурашка 2" в феврале занял четвертое место. Пятерку самых кассовых картин замыкает историческая мелодрама "Красавица", рассказывающая о событиях ленинградского зоопарка во время блокады Ленинграда. Также в топ-20 вошли приключенческий фильм из Киргизии "Рай под ногами матерей-2: письмо матери", художественный фильм "Король и Шут. Навсегда" о музыкальной панк-группе "Король и Шут", спортивная драма "Марти Великолепный" с номинантом на премию "Оскар" Тимоти Шаламе в главной роли и пятерку картина по мотивам произведения Николая Лескова "Левша" с Юрием Колокольниковым.

