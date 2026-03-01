https://1prime.ru/20260301/iran-867914504.html

В США сделали тревожное заявление о военной операции на Ближнем Востоке

В США сделали тревожное заявление о военной операции на Ближнем Востоке - 01.03.2026, ПРАЙМ

В США сделали тревожное заявление о военной операции на Ближнем Востоке

Американская операция в Иране станет затяжным конфликтом, пишет 19FortyFive. | 01.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-01T11:37+0300

2026-03-01T11:37+0300

2026-03-01T11:37+0300

мировая экономика

иран

израиль

сша

совбез

сергей лавров

мид

оон

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0c/866395791_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_e360c3d182b3ac823aa384f616c0be04.jpg

МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Американская операция в Иране станет затяжным конфликтом, пишет 19FortyFive."Эта война, скорее всего, будет гораздо масштабнее, чем полагают Трамп и большинство американцев, если глава Белого дома желает достичь победы в виде смены режима", — говорится в публикации.Обозреватель считает, что наземная операция в Иране вполне вероятна, а сам конфликт может занять несколько месяцев.Удары США и ИзраиляВ субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.СМИ говорят о попаданиях ракет не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре в Иране. Сообщается о большом количестве жертв и пострадавших.В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.

https://1prime.ru/20260301/ursula-867914119.html

https://1prime.ru/20260228/iran-867900808.html

иран

израиль

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, иран, израиль, сша, совбез, сергей лавров, мид, оон