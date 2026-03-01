Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Сложно защититься". СМИ рассказали, что Иран приготовил Израилю и США - 01.03.2026
"Сложно защититься". СМИ рассказали, что Иран приготовил Израилю и США
"Сложно защититься". СМИ рассказали, что Иран приготовил Израилю и США - 01.03.2026, ПРАЙМ
"Сложно защититься". СМИ рассказали, что Иран приготовил Израилю и США
В условиях затянувшегося конфликта Израиль и США могут столкнуться с проблемами при отражении атак со стороны Ирана, учитывая ограниченное число зенитных ракет, | 01.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-01T14:40+0300
2026-03-01T14:40+0300
МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. В условиях затянувшегося конфликта Израиль и США могут столкнуться с проблемами при отражении атак со стороны Ирана, учитывая ограниченное число зенитных ракет, сообщает Spiegel. "Иран немедленно ответил на атаку ракетным ударом по Израилю, поразив, среди прочих целей, портовый город Хайфу. Американцам и Израилю, вероятно, будет сложно защититься от подобных ударов в условиях затяжного конфликта, учитывая ограниченные запасы зенитных ракет", — говорится в материале.Издание подчёркивает, что ликвидация ракетной программы Ирана представляет собой сложную задачу, так как ракеты рассредоточены по всей территории страны и зачастую скрыты в горных районах.Удары США и ИзраиляВ субботу Соединенные Штаты и Израиль начали крупномасштабную военную кампанию против Ирана. При этом неделю назад американская сторона вела с Тегераном переговоры по ядерной программе.В Тель-Авиве сообщили, что удары нацелены на предотвращение получения Ираном ядерного арсенала. Президент США, со своей стороны, заявил о намерении уничтожить иранский военно-морской флот и оборонную промышленность, а также призвал жителей Ирана к смене режима.В ответ Иран предпринял атаки на израильскую территорию, а также на американские военные базы на Ближнем Востоке.СМИ сообщают о ракетных ударах, затронувших не только военные объекты, но и гражданскую инфраструктуру в Иране, что привело к большому числу жертв и пострадавших.В России отметили, что действия Вашингтона и Тель-Авива не связаны с поддержанием режима нераспространения ядерного оружия и призвали к возобновлению переговоров. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, включая обсуждение в Совете Безопасности ООН.
14:40 01.03.2026
 
"Сложно защититься". СМИ рассказали, что Иран приготовил Израилю и США

Spiegel: при затяжной войне США и Израилю будет сложно отражать удары Ирана

© РИА Новости | Сотрудники спасательной службы разбирают завалы жилого дома на одной из улиц Тель-Авива
Сотрудники спасательной службы разбирают завалы жилого дома на одной из улиц Тель-Авива - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2026
Сотрудники спасательной службы разбирают завалы жилого дома на одной из улиц Тель-Авива. Архивное фото
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. В условиях затянувшегося конфликта Израиль и США могут столкнуться с проблемами при отражении атак со стороны Ирана, учитывая ограниченное число зенитных ракет, сообщает Spiegel.
"Иран немедленно ответил на атаку ракетным ударом по Израилю, поразив, среди прочих целей, портовый город Хайфу. Американцам и Израилю, вероятно, будет сложно защититься от подобных ударов в условиях затяжного конфликта, учитывая ограниченные запасы зенитных ракет", — говорится в материале.
Издание подчёркивает, что ликвидация ракетной программы Ирана представляет собой сложную задачу, так как ракеты рассредоточены по всей территории страны и зачастую скрыты в горных районах.
Удары США и Израиля

В субботу Соединенные Штаты и Израиль начали крупномасштабную военную кампанию против Ирана. При этом неделю назад американская сторона вела с Тегераном переговоры по ядерной программе.
В Тель-Авиве сообщили, что удары нацелены на предотвращение получения Ираном ядерного арсенала. Президент США, со своей стороны, заявил о намерении уничтожить иранский военно-морской флот и оборонную промышленность, а также призвал жителей Ирана к смене режима.
В ответ Иран предпринял атаки на израильскую территорию, а также на американские военные базы на Ближнем Востоке.
СМИ сообщают о ракетных ударах, затронувших не только военные объекты, но и гражданскую инфраструктуру в Иране, что привело к большому числу жертв и пострадавших.
В России отметили, что действия Вашингтона и Тель-Авива не связаны с поддержанием режима нераспространения ядерного оружия и призвали к возобновлению переговоров. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, включая обсуждение в Совете Безопасности ООН.
Заголовок открываемого материала