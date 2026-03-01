https://1prime.ru/20260301/iran-867917097.html

Итальянский эксперт предрек крупномасштабный дефицит нефти из-за Ирана

Итальянский эксперт предрек крупномасштабный дефицит нефти из-за Ирана - 01.03.2026, ПРАЙМ

Итальянский эксперт предрек крупномасштабный дефицит нефти из-за Ирана

Конфликт вокруг Ирана может привести к крупномасштабной нехватке нефти, пока не будут выработаны новые маршруты, заявил РИА Новости президент итальянской... | 01.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-01T16:35+0300

2026-03-01T16:35+0300

2026-03-01T16:35+0300

нефть

газ

иран

персидский залив

сша

опек

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859689712_0:100:3283:1947_1920x0_80_0_0_c4e5d49b48fbbd994bd6129daf981bc6.jpg

РИМ, 1 мар – ПРАЙМ. Конфликт вокруг Ирана может привести к крупномасштабной нехватке нефти, пока не будут выработаны новые маршруты, заявил РИА Новости президент итальянской федерации нефтяных компаний FederPetroli Italia Микеле Марсилья. По его мнению, эскалация в регионе и Персидском заливе "будет только усиливаться". "Возникнет общий дефицит нефти в транспортном сообщении. ОПЕК+ уже объявила о предстоящем увеличении добычи (нефти - ред.)... Ситуация очень сложная, и всё будет зависеть от реакции Ирана", - сказал Марсилья. По его словам, в течение многих лет специалисты, включая саму FederPetroli Italia, предполагали, что потенциальная угроза для нефти заключается во всем Персидском заливе, а не в только Иране. Как это произошло с аварией в Суэцком канале в марте 2021 года, сегодня Ормузский пролив представляет собой мировую нефть, отметил он. "В настоящее время существует серьезная обеспокоенность по поводу потенциальной нехватки нефти и газа до тех пор, пока не произойдет новое распределение рыночных долей и не будет выработана политика поставок с Китаем и другими энергетическими державами", - заключил Марсилья. Восемь стран ОПЕК+ на встрече в воскресенье приняли решение увеличить предел добычи нефти на 206 тысяч баррелей в сутки в апреле от уровня марта. США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

иран

персидский залив

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, газ, иран, персидский залив, сша, опек