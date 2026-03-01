Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Итальянский эксперт предрек крупномасштабный дефицит нефти из-за Ирана - 01.03.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260301/iran-867917097.html
РИМ, 1 мар – ПРАЙМ. Конфликт вокруг Ирана может привести к крупномасштабной нехватке нефти, пока не будут выработаны новые маршруты, заявил РИА Новости президент итальянской федерации нефтяных компаний FederPetroli Italia Микеле Марсилья. По его мнению, эскалация в регионе и Персидском заливе "будет только усиливаться". "Возникнет общий дефицит нефти в транспортном сообщении. ОПЕК+ уже объявила о предстоящем увеличении добычи (нефти - ред.)... Ситуация очень сложная, и всё будет зависеть от реакции Ирана", - сказал Марсилья. По его словам, в течение многих лет специалисты, включая саму FederPetroli Italia, предполагали, что потенциальная угроза для нефти заключается во всем Персидском заливе, а не в только Иране. Как это произошло с аварией в Суэцком канале в марте 2021 года, сегодня Ормузский пролив представляет собой мировую нефть, отметил он. "В настоящее время существует серьезная обеспокоенность по поводу потенциальной нехватки нефти и газа до тех пор, пока не произойдет новое распределение рыночных долей и не будет выработана политика поставок с Китаем и другими энергетическими державами", - заключил Марсилья. Восемь стран ОПЕК+ на встрече в воскресенье приняли решение увеличить предел добычи нефти на 206 тысяч баррелей в сутки в апреле от уровня марта. США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
16:35 01.03.2026
 
Итальянский эксперт предрек крупномасштабный дефицит нефти из-за Ирана

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2026
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
РИМ, 1 мар – ПРАЙМ. Конфликт вокруг Ирана может привести к крупномасштабной нехватке нефти, пока не будут выработаны новые маршруты, заявил РИА Новости президент итальянской федерации нефтяных компаний FederPetroli Italia Микеле Марсилья.
По его мнению, эскалация в регионе и Персидском заливе "будет только усиливаться".
"Возникнет общий дефицит нефти в транспортном сообщении. ОПЕК+ уже объявила о предстоящем увеличении добычи (нефти - ред.)... Ситуация очень сложная, и всё будет зависеть от реакции Ирана", - сказал Марсилья.
По его словам, в течение многих лет специалисты, включая саму FederPetroli Italia, предполагали, что потенциальная угроза для нефти заключается во всем Персидском заливе, а не в только Иране.
Как это произошло с аварией в Суэцком канале в марте 2021 года, сегодня Ормузский пролив представляет собой мировую нефть, отметил он.
"В настоящее время существует серьезная обеспокоенность по поводу потенциальной нехватки нефти и газа до тех пор, пока не произойдет новое распределение рыночных долей и не будет выработана политика поставок с Китаем и другими энергетическими державами", - заключил Марсилья.
Восемь стран ОПЕК+ на встрече в воскресенье приняли решение увеличить предел добычи нефти на 206 тысяч баррелей в сутки в апреле от уровня марта.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
 
