В Европе появился газовый лидер, которого никто не ждал

К концу февраля европейские подземные хранилища газа опустились примерно до 30–35% от мощности — это один из самых низких уровней для конца зимы за последние... | 01.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 1 мар – ПРАЙМ. К концу февраля европейские подземные хранилища газа опустились примерно до 30–35% от мощности — это один из самых низких уровней для конца зимы за последние годы (данные Gas Infrastructure Europe). В ряде стран — прежде всего в Германии, Нидерландах и Франции — показатели уже приблизились к 20–25%.На этом фоне Италия выглядит устойчивее: её хранилища остаются заметно выше североевропейских уровней. Разрыв совсем не символический — это миллиарды кубометров разницы и недели дополнительной устойчивости.Почему Италия в лучшей формеПервая причина — структура спроса. Германия остаётся крупнейшей индустриальной экономикой ЕС, и зимний газ там "сгорает" быстрее по формуле: отопление плюс промышленность. По разным оценкам, немецкое потребление в холодные периоды может превышать итальянское на 30–40%.Вторая причина — климат. Южная Европа пережила более мягкие зимние эпизоды по сравнению с севером. Даже разница в 1–2 градуса средней температуры даёт экономию в миллиарды кубометров за сезон.Третья причина — логистика. Италия давно диверсифицировала поставки: Алжир, Азербайджан, СПГ через терминалы на побережье. Доля СПГ в европейском импорте после 2022 года стабильно превышает 40%, и страны с развитой терминальной инфраструктурой получают гибкость в управлении потоками.Если перевести в арифметику: за отопительный сезон Европа обычно отбирает из ПХГ 60–70 млрд кубометров. Когда хранилища падают к 30%, это означает, что значительная часть сезонного буфера уже сожжена. Страна, которая держит хотя бы на 5–10 процентных пунктов больше, фактически выигрывает несколько недель безопасности.Италия в этом смысле не "богаче", а просто медленнее расходует резерв.Станет ли Италия "газовым донором"?Звучит заманчиво, но в реальности Европа — это не коммунальная квартира, где можно просто передать баллон соседу.Газовые потоки ограничены инфраструктурой. соединения между странами существуют, но они не бесконечны. Кроме того, газ в ЕС торгуется по рыночным принципам: он идет туда, где цена выше. Это не гуманитарная помощь, а коммерческий рынок.Чтобы Италия стала "донором" для Германии, нужно либо значительное ценовое преимущество у соседей, либо политическое решение о перераспределении. Ни того, ни другого сейчас нет. Более того, если летом начнётся активная закачка в хранилища, Италия будет заинтересована сохранить собственный уровень, а не снижать его.Поэтому правильнее говорить не о донорстве, а о временном преимуществе в балансе.Главный риск смещается в лето. По правилам ЕС хранилища должны быть заполнены к началу следующего отопительного сезона примерно до 90%. Если сейчас уровень около 30%, значит, нужно докупить десятки миллиардов кубометров.А где их взять? На глобальном рынке СПГ.По оценкам IEA, в 2026 году мировой спрос на СПГ продолжит расти, прежде всего в Азии. Если Китай и Южная Корея активизируют закупки, конкуренция усилится. В таких условиях Европа будет вынуждена платить премию.Простая математика: если для восполнения запасов требуется, условно, 60 млрд кубометров, а мировое предложение растёт медленнее спроса, цена неизбежно реагирует вверх. Это классический эффект "летнего ралли" на фоне сезонной закачки.Лето может оказаться не периодом дешевого газа, а временем ожесточенной борьбы за партии СПГ. И тогда преимущество Италии быстро растворится.Италия сегодня выглядит устойчивее Германии не потому, что ей "повезло", а потому что совпали три фактора: мягкая погода, диверсифицированные поставки и более сбалансированный спрос.Но Европа в целом вошла в фазу, когда газ перестал быть региональным ресурсом. Это глобальный товар, который уходит туда, где платят больше.И если зимой для Европы главный враг – это холод, то летом – газовые аукционы.Автор - Павел Севостьянов, кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова

2026

