Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Европе появился газовый лидер, которого никто не ждал - 01.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260301/italiya-867850442.html
В Европе появился газовый лидер, которого никто не ждал
В Европе появился газовый лидер, которого никто не ждал - 01.03.2026, ПРАЙМ
В Европе появился газовый лидер, которого никто не ждал
К концу февраля европейские подземные хранилища газа опустились примерно до 30–35% от мощности — это один из самых низких уровней для конца зимы за последние... | 01.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-01T05:05+0300
2026-03-01T05:05+0300
мнения аналитиков
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867850442.jpg?1772330701
МОСКВА, 1 мар – ПРАЙМ. К концу февраля европейские подземные хранилища газа опустились примерно до 30–35% от мощности — это один из самых низких уровней для конца зимы за последние годы (данные Gas Infrastructure Europe). В ряде стран — прежде всего в Германии, Нидерландах и Франции — показатели уже приблизились к 20–25%.На этом фоне Италия выглядит устойчивее: её хранилища остаются заметно выше североевропейских уровней. Разрыв совсем не символический — это миллиарды кубометров разницы и недели дополнительной устойчивости.Почему Италия в лучшей формеПервая причина — структура спроса. Германия остаётся крупнейшей индустриальной экономикой ЕС, и зимний газ там "сгорает" быстрее по формуле: отопление плюс промышленность. По разным оценкам, немецкое потребление в холодные периоды может превышать итальянское на 30–40%.Вторая причина — климат. Южная Европа пережила более мягкие зимние эпизоды по сравнению с севером. Даже разница в 1–2 градуса средней температуры даёт экономию в миллиарды кубометров за сезон.Третья причина — логистика. Италия давно диверсифицировала поставки: Алжир, Азербайджан, СПГ через терминалы на побережье. Доля СПГ в европейском импорте после 2022 года стабильно превышает 40%, и страны с развитой терминальной инфраструктурой получают гибкость в управлении потоками.Если перевести в арифметику: за отопительный сезон Европа обычно отбирает из ПХГ 60–70 млрд кубометров. Когда хранилища падают к 30%, это означает, что значительная часть сезонного буфера уже сожжена. Страна, которая держит хотя бы на 5–10 процентных пунктов больше, фактически выигрывает несколько недель безопасности.Италия в этом смысле не "богаче", а просто медленнее расходует резерв.Станет ли Италия "газовым донором"?Звучит заманчиво, но в реальности Европа — это не коммунальная квартира, где можно просто передать баллон соседу.Газовые потоки ограничены инфраструктурой. соединения между странами существуют, но они не бесконечны. Кроме того, газ в ЕС торгуется по рыночным принципам: он идет туда, где цена выше. Это не гуманитарная помощь, а коммерческий рынок.Чтобы Италия стала "донором" для Германии, нужно либо значительное ценовое преимущество у соседей, либо политическое решение о перераспределении. Ни того, ни другого сейчас нет. Более того, если летом начнётся активная закачка в хранилища, Италия будет заинтересована сохранить собственный уровень, а не снижать его.Поэтому правильнее говорить не о донорстве, а о временном преимуществе в балансе.Главный риск смещается в лето. По правилам ЕС хранилища должны быть заполнены к началу следующего отопительного сезона примерно до 90%. Если сейчас уровень около 30%, значит, нужно докупить десятки миллиардов кубометров.А где их взять? На глобальном рынке СПГ.По оценкам IEA, в 2026 году мировой спрос на СПГ продолжит расти, прежде всего в Азии. Если Китай и Южная Корея активизируют закупки, конкуренция усилится. В таких условиях Европа будет вынуждена платить премию.Простая математика: если для восполнения запасов требуется, условно, 60 млрд кубометров, а мировое предложение растёт медленнее спроса, цена неизбежно реагирует вверх. Это классический эффект "летнего ралли" на фоне сезонной закачки.Лето может оказаться не периодом дешевого газа, а временем ожесточенной борьбы за партии СПГ. И тогда преимущество Италии быстро растворится.Италия сегодня выглядит устойчивее Германии не потому, что ей "повезло", а потому что совпали три фактора: мягкая погода, диверсифицированные поставки и более сбалансированный спрос.Но Европа в целом вошла в фазу, когда газ перестал быть региональным ресурсом. Это глобальный товар, который уходит туда, где платят больше.И если зимой для Европы главный враг – это холод, то летом – газовые аукционы.Автор - Павел Севостьянов, кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова
https://1prime.ru/20260121/voyna-866772313.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
Павел Севостьянов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/19/850428112_0:155:797:952_100x100_80_0_0_2438b47f9de05ba27ec00ed0ad6b5e03.jpg
Павел Севостьянов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/19/850428112_0:155:797:952_100x100_80_0_0_2438b47f9de05ba27ec00ed0ad6b5e03.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков
Мнения аналитиков
05:05 01.03.2026
 
В Европе появился газовый лидер, которого никто не ждал

Доцент Севостьянов объяснил, почему у Италии газа больше, чем у Германии

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Павел Севостьянов, действительный госсоветник РФ, к.п.н., доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова
Павел Севостьянов
Доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, действительный госсоветник РФ
Все материалы
МОСКВА, 1 мар – ПРАЙМ. К концу февраля европейские подземные хранилища газа опустились примерно до 30–35% от мощности — это один из самых низких уровней для конца зимы за последние годы (данные Gas Infrastructure Europe). В ряде стран — прежде всего в Германии, Нидерландах и Франции — показатели уже приблизились к 20–25%.
Антонио Таяни на саммите в Брюсселе. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Глава МИД Италии высказался о войне с Россией
21 января, 22:57
На этом фоне Италия выглядит устойчивее: её хранилища остаются заметно выше североевропейских уровней. Разрыв совсем не символический — это миллиарды кубометров разницы и недели дополнительной устойчивости.
Почему Италия в лучшей форме
Первая причина — структура спроса. Германия остаётся крупнейшей индустриальной экономикой ЕС, и зимний газ там "сгорает" быстрее по формуле: отопление плюс промышленность. По разным оценкам, немецкое потребление в холодные периоды может превышать итальянское на 30–40%.
Вторая причина — климат. Южная Европа пережила более мягкие зимние эпизоды по сравнению с севером. Даже разница в 1–2 градуса средней температуры даёт экономию в миллиарды кубометров за сезон.
Третья причина — логистика. Италия давно диверсифицировала поставки: Алжир, Азербайджан, СПГ через терминалы на побережье. Доля СПГ в европейском импорте после 2022 года стабильно превышает 40%, и страны с развитой терминальной инфраструктурой получают гибкость в управлении потоками.
Если перевести в арифметику: за отопительный сезон Европа обычно отбирает из ПХГ 60–70 млрд кубометров. Когда хранилища падают к 30%, это означает, что значительная часть сезонного буфера уже сожжена. Страна, которая держит хотя бы на 5–10 процентных пунктов больше, фактически выигрывает несколько недель безопасности.
Италия в этом смысле не "богаче", а просто медленнее расходует резерв.
Станет ли Италия "газовым донором"?
Звучит заманчиво, но в реальности Европа — это не коммунальная квартира, где можно просто передать баллон соседу.
Газовые потоки ограничены инфраструктурой. соединения между странами существуют, но они не бесконечны. Кроме того, газ в ЕС торгуется по рыночным принципам: он идет туда, где цена выше. Это не гуманитарная помощь, а коммерческий рынок.
Чтобы Италия стала "донором" для Германии, нужно либо значительное ценовое преимущество у соседей, либо политическое решение о перераспределении. Ни того, ни другого сейчас нет. Более того, если летом начнётся активная закачка в хранилища, Италия будет заинтересована сохранить собственный уровень, а не снижать его.
Поэтому правильнее говорить не о донорстве, а о временном преимуществе в балансе.
Главный риск смещается в лето. По правилам ЕС хранилища должны быть заполнены к началу следующего отопительного сезона примерно до 90%. Если сейчас уровень около 30%, значит, нужно докупить десятки миллиардов кубометров.
А где их взять? На глобальном рынке СПГ.
По оценкам IEA, в 2026 году мировой спрос на СПГ продолжит расти, прежде всего в Азии. Если Китай и Южная Корея активизируют закупки, конкуренция усилится. В таких условиях Европа будет вынуждена платить премию.
Простая математика: если для восполнения запасов требуется, условно, 60 млрд кубометров, а мировое предложение растёт медленнее спроса, цена неизбежно реагирует вверх. Это классический эффект "летнего ралли" на фоне сезонной закачки.
Лето может оказаться не периодом дешевого газа, а временем ожесточенной борьбы за партии СПГ. И тогда преимущество Италии быстро растворится.
Италия сегодня выглядит устойчивее Германии не потому, что ей "повезло", а потому что совпали три фактора: мягкая погода, диверсифицированные поставки и более сбалансированный спрос.
Но Европа в целом вошла в фазу, когда газ перестал быть региональным ресурсом. Это глобальный товар, который уходит туда, где платят больше.
И если зимой для Европы главный враг – это холод, то летом – газовые аукционы.
Автор - Павел Севостьянов, кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала